 Пограничники открыли предупредительный огонь при задержании четырех нелегалов из Азии, пытавшихся перейти украинско-румынскую границу. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу, нарушители пытались перейти границу в зоне ответственности пограничников отделения "Нижние Петровцы".

Нелегалы пытались убежать и сотрудник Госпогранслужбы были вынуждены открыть предупредительный огонь из табельного оружия. Задержанные - мужчины до 30 лет. Трое - пакистанцы, четвертый - гражданин Бангладеш. Документов при себе не имели.

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