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 Политика Украины, Общество
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Все про:Госпогранслужба (3401) нелегалы (259) Черновцы (394)

 Пограничники открыли предупредительный огонь при задержании четырех нелегалов из Азии, пытавшихся перейти украинско-румынскую границу. ВИДЕО

Пограничники Черновицкого отряда задержали группу нелегалов из Азии, пытавшихся незаконно пересечь украино-румынскую границу.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу, нарушители пытались перейти границу в зоне ответственности пограничников отделения "Нижние Петровцы".

Нелегалы пытались убежать и сотрудник Госпогранслужбы были вынуждены открыть предупредительный огонь из табельного оружия. Задержанные - мужчины до 30 лет. Трое - пакистанцы, четвертый - гражданин Бангладеш. Документов при себе не имели.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Организатор канала переправки нелегальных мигрантов из Украины в Европу задержан в Херсоне, - СБУ. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/v3140925
 
   
 Топ комментарии
 
Я помню историю в одесском порту, года 2 назад. Там несколько негров отловили. Так эти негры были уверены, что они в Марселе, так их транзитёр уверил.
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И, как теперь их выдворить с територии Украины, надо было гнать их туда, откуда они пересекали границу, маразм.
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Ну не было у чуваков бабок, чтобы погранцам за проход заплатить. Вот те и нервничают. Стрелять начинают. Упущенная выгода, это, знаете ли, дело серьёзное.
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жаль что на Закарпатье...
то-то контрабас в АТО - детище Туки+парашанко...
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Я, в прошлом году писал тут, что в Мариуполе появились компании молодняка странные. Часто их видел, при катании на самокатике, считал стадентами-индусами. И как-то не выдержал и спросил, у двух групп, подряд- откуда будете??? Ответ: Бангладеш! Так я к тому, что в мае уже этого года их стало ещё больше, ежедневно на них натыкался, на разных.
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видишь,
открыто и на самокатиках даже...
и не стреляють ...
а знаешь почему?...
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не...
Тука из "губернатора" в кресло замминистра по окупированим территориями пересадился...
точнее его туда парашенко пересадил...
сечёшь?
то Луганская обл, а то Луганская+ Донецкая...
потому в бангладешевцев в Мариуполе и не стреляют...
наркокурьеры они и работают ...
знаешь на кого?
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на Порошенко ? !!!

Я понял.

Порошенко Зеленскому поставляет кокс и поэтому Баканов его не сажает.
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історія...
--уявіть собі..ранок ..Прикарпаття...село...пташки співають..ранковий туман...люди йдуть хто на роботу, хто корів доїти----на околиці села сидять купка негрів /уявіть реакцію місцевих.які бачили негрів тільки у кіно/ Прикордонники відкрили попереджувальний вогонь на затриманні чотирьох нелегалів з Азії, які намагалися перейти українсько-румунський кордон - Цензор.НЕТ 1775 ,біля дорожнього знаку
їх перевізник вночі кинув -сказав що через пару метрів кордон а кордон .ще за 200км.
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https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/28/Carpathians_Subcarpathia.svg/1024px-Carpathians_Subcarpathia.svg.png
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Я помню историю в одесском порту, года 2 назад. Там несколько негров отловили. Так эти негры были уверены, что они в Марселе, так их транзитёр уверил.
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ничего удивительного - афроамериканцы, родиной с Африки...
родиной африка ещё и абизянам является...
а вот Бангладеш - то буддизм, старейшая религия...
гораздо старше и культурою...
своею..
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Я десятки раз бывал в Бангладеш. Кроме мусульман- ни единого не встретил.
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Бангладеш - моноэтническое государство, 98 % населения составляют бенгальцы. Около 89 % населения исповедует ислам.
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Всё правильно. При ином раскладе этот единственный, в компанию пакистанцев бы никак не вписался.
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а в Украину нелегалы попали
через Украина-Китайскую границу, да?
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Их Саакашвили завёл внаглую через границу
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А может правильнее: уже нелегалов-азиатов из Украины?
Оно ж уже и Цигикал отцигикал, а нелегалы-азиаты в Украину как-то попадают.
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И, как теперь их выдворить с територии Украины, надо было гнать их туда, откуда они пересекали границу, маразм.
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Ну не было у чуваков бабок, чтобы погранцам за проход заплатить. Вот те и нервничают. Стрелять начинают. Упущенная выгода, это, знаете ли, дело серьёзное.
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Пусть бы шли в свою Румынию. Теперь еще возись с ними, корми. Другие страны наоборот спокойно пропускают чтобы от них избавиться, а у нас задерживают.
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