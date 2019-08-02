 "Кося, кульбабку будеш?" - киевские патрульные поймали и передали владельцу пони, бегавшего на дороге между машин. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию Киева, сбежавшую лошадку обнаружили на улице Голосеевской.

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