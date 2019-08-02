 "Кося, кульбабку будеш?" - киевские патрульные поймали и передали владельцу пони, бегавшего на дороге между машин. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию Киева, сбежавшую лошадку обнаружили на улице Голосеевской.
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+18
Полиция на страже интересов граждан. Грамотная социальная скрытая реклама.
Но по сути это работа полиции.
Но по сути это работа полиции.
+17
Патрульный такой смешной, как с собакой разговаривал: На вкусняшку! 👍
Сразу чувствуется, что добрый человек и собачник.
Сразу чувствуется, что добрый человек и собачник.
+11
не, ну Вова покушал и Вова покакал, конечно, новости поважнее...
Как та понЯ?
Но по сути это работа полиции.
Baby miniature horse chasing me
Сподобався комент - "цікаво, на яких батарейках воно працює?" - і що характерно, знайшлися "альтернативно розумні", що не зрозуміли гумору - "він живий, йолопе!!!111!1"
Миниатюрные лошади - породы лошадей, отличающиеся низким ростом (до 86 см в холке) и сложением, характерным для верховых пород лошадей. В отличие от пони, которые также отличаются низкорослостью, мини-лошади имеют пропорциональную корпусу длину конечностей и свойственный верховым лошадям формат.
Благодаря небольшим габаритам, добронравию и привлекательному экстерьеру, миниатюрные лошади получили широкое распространение и разводятся сейчас во многих странах мира. На сегодняшний день существует несколько пород мини-лошадей, наиболее известными из которых являются: фалабелла, американская миниатюрная и мини-аппалуза.
World's smallest cat 🐈- BBC
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https://youtu.be/dRXcW2wVDmM
Сразу чувствуется, что добрый человек и собачник.
Baby miniature horse chasing me
Дякую за новину, Цензоре