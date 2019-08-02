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 Происшествия, Киевские новости, Общество
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Все про:Нацполиция (9831)

 "Кося, кульбабку будеш?" - киевские патрульные поймали и передали владельцу пони, бегавшего на дороге между машин. ВИДЕО

Киевские патрульные поймали и передали владельцу пони, который бегал на дороге между машин.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию Киева, сбежавшую лошадку обнаружили на улице Голосеевской. 

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: В Одессе патрульные остановили сбежавшую с ипподрома лошадь, внезапно выбежавшую на проезжую часть. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/v3140905
 
   
 Топ комментарии
 
Полиция на страже интересов граждан. Грамотная социальная скрытая реклама.
Но по сути это работа полиции.
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Патрульный такой смешной, как с собакой разговаривал: На вкусняшку! 👍
Сразу чувствуется, что добрый человек и собачник.
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не, ну Вова покушал и Вова покакал, конечно, новости поважнее...
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ваще мир перевернулся олуваны в августе..цветы бурьяны и больные косильщики
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то ли дело в тайге-мигом по сибири решили проблему
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пончики... с виду такие безобидные, но кусаааачие))) Мне нравятся эти лошадки... Они с большим сердцем в маленьком теле. Хотя и маленькие, но антипод вовки зеленского
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ЗЕбобик, цукерку хочешь? "Косю, кульбабки будеш?" - київські патрульні затримали і передали власнику поні, який бігав на дорозі між машин - Цензор.НЕТ 8234
Как та понЯ?
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об этом должны написать все ведущие газеты и сайты Украины.да нет,даже мира!героический поступок
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Полиция на страже интересов граждан. Грамотная социальная скрытая реклама.
Но по сути это работа полиции.
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Відео згадав
Baby miniature horse chasing me
Сподобався комент - "цікаво, на яких батарейках воно працює?" - і що характерно, знайшлися "альтернативно розумні", що не зрозуміли гумору - "він живий, йолопе!!!111!1" "Косю, кульбабки будеш?" - київські патрульні затримали і передали власнику поні, який бігав на дорозі між машин - Цензор.НЕТ 9362
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Ага 😍 Це порода miniature horse - коли дорослі, то вже розміром приблизно як поні... а коли маленькі - то отаке мімімі, коник розміром з собаку ))

Миниатюрные лошади - породы лошадей, отличающиеся низким ростом (до 86 см в холке) и сложением, характерным для верховых пород лошадей. В отличие от пони, которые также отличаются низкорослостью, мини-лошади имеют пропорциональную корпусу длину конечностей и свойственный верховым лошадям формат.
Благодаря небольшим габаритам, добронравию и привлекательному экстерьеру, миниатюрные лошади получили широкое распространение и разводятся сейчас во многих странах мира. На сегодняшний день существует несколько пород мини-лошадей, наиболее известными из которых являются: фалабелла, американская миниатюрная и мини-аппалуза.
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*вийшов з лазні* І ось іще контрольний тест для міміметра - котик, що завжди завбільшки з кошеня :3
World's smallest cat 🐈- BBC
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какая съемка обалденная (что малыш - лапочка - то и не обсуждается)))
*
https://youtu.be/dRXcW2wVDmM
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Патрульный такой смешной, как с собакой разговаривал: На вкусняшку! 👍
Сразу чувствуется, что добрый человек и собачник.
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Згадав відео (обережно, міміметр зашкалює!) 😍😍😍

Baby miniature horse chasing me
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У розширеній версії він пояснив що в дитинстві їздив до бабусі в село і навчився поводитися з кіньми.
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"Новость" двухдневной давности.... Зачем вообще размещать такое? "Патрульные поймали пони". Какая "радость"!
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не, ну Вова покушал и Вова покакал, конечно, новости поважнее...
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А настучать владельцу по его безалаберной харе?
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Поні просто відв'язався і пішов знайомитися з навколишнім світом. Буває. Добре що все закінчилося нормально.
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тут ситуация, а они лассо не умеют бросать)
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эта новость взбудоражила мировые сми.
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Одна хвилина і 25 секунд добра - ось чого дійсно не вистачає серед цієї теятри жорсткої ґабсурди...

Дякую за новину, Цензоре "Косю, кульбабки будеш?" - київські патрульні затримали і передали власнику поні, який бігав на дорозі між машин - Цензор.НЕТ 1217
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Лучше бы они бандитов ловили ... "Косю, кульбабки будеш?" - київські патрульні затримали і передали власнику поні, який бігав на дорозі між машин - Цензор.НЕТ 6336типа пэти..или ихнего босса авакова ...
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именно єти патрульньіе? сейчас им попался пони. попадется Петя, будут им заниматься. а бегать за Петей должньі другие. разделение обязанностей назьівается.
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Потроха тоже так нужно будет выманивать из его заграничного логова - "петечка,на пачку долларов,на вкусняшку фабрику сладостей,на заводик по сборке российских автомобилей,на кусочек исторической земельки в центре Киева,на облигации госдолга",а потом бац и веревочку на шею.
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