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 Сербский дальнобойщик пытался провезти через границу 11 тыс. пачек сигарет в топливных баках фуры, - Госпогранслужба. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Пограничники Мукачевского отряда совместно с работниками таможни обнаружили крупную партию контрабандных сигарет в топливных баках грузовика.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу.

43-летний гражданин Сербии грузовиком Scania направлялся в Черногорию через пункт пропуска "Дьяково" с партией курятины.

Во время совместного погранично-таможенного контроля оказалось, что иностранец, кроме официального груза, решил подзаработать еще и на контрабанде Водитель продумал свой маршрут и, вероятно, заправлять автомобиль планировал за рубежом, поскольку все канистры и топливные баки грузовика вместо горючего были упакованы сигаретами.

Сербский дальнобойщик пытался провезти через границу 11 тыс. пачек сигарет в топливных баках фуры, - Госпогранслужба 01

Смотрите: Украинец оборудовал в "Волге" бак для перевозки спирта через границу, - Госпогранслужба. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сербский дальнобойщик пытался провезти через границу 11 тыс. пачек сигарет в топливных баках фуры, - Госпогранслужба 02
Сербский дальнобойщик пытался провезти через границу 11 тыс. пачек сигарет в топливных баках фуры, - Госпогранслужба 03

Спратанные более 11 тыс. пачек сигарет правоохранители изъяли. Вместе с сигаретами водитель потерял и грузовик сербской регистрации. Сейчас устанавливается сумма оценки изъятого имущества.

Сербский дальнобойщик пытался провезти через границу 11 тыс. пачек сигарет в топливных баках фуры, - Госпогранслужба 04

Смотрите: В Одессе уничтожают незаконно ввезенную партию сигарет стоимостью 20 млн грн. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сербский дальнобойщик пытался провезти через границу 11 тыс. пачек сигарет в топливных баках фуры, - Госпогранслужба 05

Источник: https://censor.net.ua/v3140872
 
   
 Топ комментарии
 
Не митниці порядок навести дуже легко. Найняти командирами іноземців. Найкраще - канадців. Там повно емігрантів у третьому поколінні, які володіють українською мовою. Скільки там треба командирів на митниці? Тисячу? Дві? Що, не захочуть? Канадці? Ще й як захочуть. Дайте зарплату 5 тис. долярів, і завтра черга стоятиме.
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Серби,це балканські москалі ментально.
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так у європі говорять править закон і не має бариг у владних органах, яже він міг іх реліазувати, чи європа це міф і звичайний барижник, який вчить нас моралі
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В Польше(Краков) в 2015г.пачка ЛД с украинским акцизом-8зл о"Мальборо" без акциза-6-7 злотых(правда паршивая-термоядерная.
Продают или с машин или какието синяки или бомжи,з сумок вокруг рынка.
Делают все скрытно,видно шо шугаются.
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"43-летний гражданин Сербии грузовиком Scania направлялся в Черногорию через пункт пропуска "Дьяково" с партией курятины."- а что не так? Курятина же)
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А у нас практически такая же партия в на выборах в ВР большинство голосов получила... Ее сейчас в Трускавце маринуют...
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Не митниці порядок навести дуже легко. Найняти командирами іноземців. Найкраще - канадців. Там повно емігрантів у третьому поколінні, які володіють українською мовою. Скільки там треба командирів на митниці? Тисячу? Дві? Що, не захочуть? Канадці? Ще й як захочуть. Дайте зарплату 5 тис. долярів, і завтра черга стоятиме.
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1. Очень редкий канадец поедет в Украину пусть даже и за 5 тыс дол, потому что придётся пускать здесь корни. Либо он свалит отсюда через год. Ты был в Ванкувере? После Ванкувера в Чопе у канадца будет депрессия и он сопьется.
2. Нужно найти не просто 1000 людей, а именно людей которые понимают что делать и как управлять на таможне, и которые знают хотя бы в общих чертах украинское законодательство. Или наши пусть научат? Наши научат воровать в итоге.
3. Взятки берёт в большинстве случаев как раз рядовой персонал, а с руководителем делятся. Перестанут просто делиться с чесным канадцем. Рядовой персонал кем заменишь? Данцами? Англичанами? Тоже им зп по 1000 дол?
4. По твоей логике полностью всех чиновников в Украине нужно заменить на иностранцев, и выдать им зп по 1000 дол. Это независимость? Пусть нами другие управляют? А мы всей Украиной им на зп будем пахать?

Как по мне, побороть коррупцию резкими методами можно только так:
1. Создать антикоррупционную службу, которая подчиняется непосредственно президенту, но отчитывается об успехах публично.
2. Освободить их от криминальной ответственности за дачу взяток и за экономические преступления при условии предварительной фиксации схемы и деталей дела, и ведения фото/аудио/видео фиксации в рамках дела.
3. В разных искуственно созданных ситуациях предлагают дачу взяток (напр., затрамбовали фуру сигаретами и погнали на таможню).
а) чиновник берет взятку - его вяжут. Агенты получают 100% от суммы взятки. Имущество чиновника конфискуется. Если на чиновнике нет имущества (менее чем сумма взятки * 200), у него вариант: сесть пожизненно, или найти сумму взятки * 200 (читать как: продать переписанное на родственников имущество), заплатить государству и сесть только на 3 года.
б) не берет взятку, но и не вызвал полицию по факту дачи взятки - его штрафуют на 100 дол.
б) не берет взятку, и вызвал полицию - его премируют на 100 дол.
4. За наводку на коррупционера и если операция агентов прошла успешно гражданину выплачивается сумма взятки * 100.
5. Через год, после серии громких посадок и конфискаций, о взятках забудут. Агенты службы заработают миллионы и их никакими взятками не подкупишь. Те, кто регулярно давал взятки, захотят заработать на чиновниках. Среди чиновников будут работат только те, кто готов работать за зарплату.
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Тенденція - контрабасом, наркотою, сутенерством та різними шахрайствами займаються мешканці колишнього соцлагеря. Джугі (від слова югославія на інгліш) лінькуваті, кінці 90 - початку 2000 коли там була війна всі повтікали до нас аби не йти в армію. У Франківську вони тримали майже всі гральні автомати і більярди.
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Серби,це балканські москалі ментально.
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Какой-то куреватный сербский дальнобойщик...
Вот настоящий и уважаемый дальнобойщик: https://www.youtube.com/watch?v=EgoXs3DBjB0
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Сделайте нормальный акциз и не будет никакой контрабанды.
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Что за хрень? Его наградить надо за пидтрымку витчизняного товаровыробныка! Он же не бурштын и не лес вывозил, а готовый конечный продукт!
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