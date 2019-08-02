 Сербский дальнобойщик пытался провезти через границу 11 тыс. пачек сигарет в топливных баках фуры, - Госпогранслужба. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу.
43-летний гражданин Сербии грузовиком Scania направлялся в Черногорию через пункт пропуска "Дьяково" с партией курятины.
Во время совместного погранично-таможенного контроля оказалось, что иностранец, кроме официального груза, решил подзаработать еще и на контрабанде Водитель продумал свой маршрут и, вероятно, заправлять автомобиль планировал за рубежом, поскольку все канистры и топливные баки грузовика вместо горючего были упакованы сигаретами.
Спратанные более 11 тыс. пачек сигарет правоохранители изъяли. Вместе с сигаретами водитель потерял и грузовик сербской регистрации. Сейчас устанавливается сумма оценки изъятого имущества.
Продают или с машин или какието синяки или бомжи,з сумок вокруг рынка.
Делают все скрытно,видно шо шугаются.
2. Нужно найти не просто 1000 людей, а именно людей которые понимают что делать и как управлять на таможне, и которые знают хотя бы в общих чертах украинское законодательство. Или наши пусть научат? Наши научат воровать в итоге.
3. Взятки берёт в большинстве случаев как раз рядовой персонал, а с руководителем делятся. Перестанут просто делиться с чесным канадцем. Рядовой персонал кем заменишь? Данцами? Англичанами? Тоже им зп по 1000 дол?
4. По твоей логике полностью всех чиновников в Украине нужно заменить на иностранцев, и выдать им зп по 1000 дол. Это независимость? Пусть нами другие управляют? А мы всей Украиной им на зп будем пахать?
Как по мне, побороть коррупцию резкими методами можно только так:
1. Создать антикоррупционную службу, которая подчиняется непосредственно президенту, но отчитывается об успехах публично.
2. Освободить их от криминальной ответственности за дачу взяток и за экономические преступления при условии предварительной фиксации схемы и деталей дела, и ведения фото/аудио/видео фиксации в рамках дела.
3. В разных искуственно созданных ситуациях предлагают дачу взяток (напр., затрамбовали фуру сигаретами и погнали на таможню).
а) чиновник берет взятку - его вяжут. Агенты получают 100% от суммы взятки. Имущество чиновника конфискуется. Если на чиновнике нет имущества (менее чем сумма взятки * 200), у него вариант: сесть пожизненно, или найти сумму взятки * 200 (читать как: продать переписанное на родственников имущество), заплатить государству и сесть только на 3 года.
б) не берет взятку, но и не вызвал полицию по факту дачи взятки - его штрафуют на 100 дол.
б) не берет взятку, и вызвал полицию - его премируют на 100 дол.
4. За наводку на коррупционера и если операция агентов прошла успешно гражданину выплачивается сумма взятки * 100.
5. Через год, после серии громких посадок и конфискаций, о взятках забудут. Агенты службы заработают миллионы и их никакими взятками не подкупишь. Те, кто регулярно давал взятки, захотят заработать на чиновниках. Среди чиновников будут работат только те, кто готов работать за зарплату.
Вот настоящий и уважаемый дальнобойщик: https://www.youtube.com/watch?v=EgoXs3DBjB0