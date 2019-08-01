EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Команда Зеленского против Кличко Обыски в Окружном админсуде Киева Обирай свідомо Украинские заложники в РФ
 Политика Украины, Общество
  7456  64
Все про:минирование (827) мост (476) сапер (10) Станица Луганская (31)

 Наемники РФ не пускают украинских саперов на другую сторону моста в Станице Луганской. ВИДЕО

Станично-Луганская районная государственная администрация заявляет, что наемники "ЛНР" не пускают саперов Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины на контролируемую ими сторону разрушенного моста в Станице Луганской для разминирования территории.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Новости Донбасса", об этом сообщили в пресс-службе Станично-Луганской районной государственной администрации.

Станично-Луганская РГА опубликовала видео, на котором наблюдатель ОБСЕ передал представителю украинской стороны СЦКК, что члены незаконных вооруженных формирований не позволят проводить работы на той стороне моста.

В пресс-службе РГА подчеркнули, что провести разминирование на другой стороне моста должны именно украинские саперы.

"Если даже со стороны боевиков так называемые саперы проведут работы, то кто будет нести ответственность, если что-то случится?" - пояснили в РГА.

Там отметили, что работы по реконструкции моста будут проводить украинские строители и за их безопасность должны отвечать украинские саперы.

В Станично-Луганской РГА добавили, что вопрос доступа саперов ГСЧС Украины на другую сторону будет поднят представителем Украины в Трехсторонней контактной группе Леонидом Кучмы.

Также сегодня на КПВВ "Станица Луганская" приезжал губернатор Луганской области Виталий Комарницкий. Он также намерен поднять вопрос доступа саперов на своем уровне, рассказали в пресс-службе РГА.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": У разрушенного моста в Станице Луганской начали разминирование. ФОТО

Напомним, президент Владимир Зеленский 7 июля посетил Станицу Луганскую и заявил о намерениях восстановить разрушенный мост, через который люди пересекают линию разграничения.

Источник: https://censor.net.ua/v3140812
 
 
 Топ комментарии
 
Дожили. Користь для держави приносять найманці, а наші - шкоду. Кому нах.р впало це розмінування???
 показать весь комментарий
 
Значить строительство моста отменяется до полного освобождения от кацапо-свиней Лугандона. Наемники РФ не пускают украинских саперов на другую сторону моста в Станице Луганской - Цензор.НЕТ 4193
 показать весь комментарий
 
За свои деньги построй заново взорванный сепарами мост, и еще их поцелуй под хвост. Красота...
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Дожили. Користь для держави приносять найманці, а наші - шкоду. Кому нах.р впало це розмінування???
 показать весь комментарий
 
 
Значить строительство моста отменяется до полного освобождения от кацапо-свиней Лугандона. Наемники РФ не пускают украинских саперов на другую сторону моста в Станице Луганской - Цензор.НЕТ 4193
 показать весь комментарий
 
 
ты имеешь в виду кацапо трофеи которые Мы будем демонстрировать после Победы над ордой на параде в Киеве?!..хм.. хорошая идея...
 показать весь комментарий
 
 
кацапські танки на трофеї пускати, це не шаурму жрати і не під фонтаном бігати...
 показать весь комментарий
 
 
про це ми дізнаємося вже від наступної влади. У нас завжди барижать тільки папєрєднікі..
 показать весь комментарий
 
 
Ну не пускають і мать їх туди, воно нам треба?
 показать весь комментарий
 
 
Вы еще в плен их сепаратистам сдайте. А потом зеботы будут ныть, что это Петя их туда отправил.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Петя отправил моряков на ненужное задание, прямо в лапы к оккупантам. Так что вы бы помалкивали, порохоботы.
 показать весь комментарий
 
 
Контроль Азовского моря из-за угрозы блокады стратегического порта и создание базы в Бердянске - ненужное задание? Господи, что за идиоты
 показать весь комментарий
 
 
Ilsawn0hr, я не говорил о том, что создание базы в Бердянске - это ненужное задание. Конечно, базу создавать нужно. Но для этого совсем необязательно совершать переходы через Керченский пролив. Все необходимые грузы можно без проблем доставить на место строительства базы по суше.

Кстати, эту самую блокаду власть Порошенко успешно игнорировала и ничего не делала для борьбы с ней.
 показать весь комментарий
 
 
Это, зебобик, не тебе решать какое задание "нужное", а какое "ненужное".
 показать весь комментарий
 
 
Maxim Maximoff, во первых: по прошу в мой адрес не использовать эти глупые и оскорбительные клички, которые вы придумали для людей, которые поддерживают Зеленского. В противном случае, я буду просто вынужден называть вас "пороходебилом". Во вторых: здесь нечего решать. Проход этих катеров через Керченский проход был абсолютно ненужным риском, без которого можно было вполне обойтись. Если бы этот проход удался, то порохоботы дружно бы кричали о том, какой у нас крутой президент Порошенко и как он ловко Путина "уделал".
 показать весь комментарий
 
 
Минимизация рисков - это хорошо придумано, вывести военных из-под возможного обстрела.
 показать весь комментарий
 
 
... согласно твоей логике ВСУ должна была отступить до границы с Францией. Главные тезисы такой политики - не стрелять, не дышать, не жить... а то путин рассердится. И слава богу, что Петя не стал придерживаться такой политики. И, вместо того чтобы отступать, освободил 2/3 Донбасса и остановил наступление регулярной армии россии. Кстати, второй в мире армии по военной мощи.
 показать весь комментарий
 
 
Maxim Maximoff, Петя ничего не освобождал, он только обворовывал армию, которая освобождала территории. И делала армия это не благодаря таким "замечательным" командирам, а скорее вопреки глупости высшего военного командования во главе с Петей. И освобождение оккупированных территорий продолжалось бы и дальше, если бы не так называемые "Минские соглашения", которые, кстати, Петя не подписывал, но почему-то убежден, что Украина должна выполнять их условия.
 показать весь комментарий
 
 
"Кстати, второй в мире армии по военной мощи." - нужно быть объективным и реально оценивать положение вещей. Да, Россия воюет на Донбассе. Да, Россия активно снабжает террористов оружием и техникой. Но открытой войны между Россией и Украиной пока не было. А в такой войне шансы наших военных удержать агрессора очень низки при теперешнем состоянии армии. Увы. Поэтому высказывания порохоботов типа "благодаря Пете наша армия остановила вторую по мощи армию мира" - это просто бред.
 показать весь комментарий
 
 
зебобик, открытое противостояние армии россии и ВСУ произошло в Иловайске и Дебальцево. После Дебальцево потери россиян были такими, что дальнейшее наступление стало просто невозможным. Вернее, оно теоретически было бы возможным только при проведении в россии мобилизации. И захват всей территории Украины обошелся бы россиянам в несколько сот тысяч убитыми и ранеными. А Петя был на тот момент главнокомандующим. И как бы вам зелебобикам не хотелось преуменьшить его заслуги ничего у вас не получится. Так что иди попрыгай по фонтанам вместе с тем, кто отменяет военные парады.
 показать весь комментарий
 
 
Maxim Maximoff, уважаемый пороходебил, у меня, конечно же, не получится приуменьшить заслуги Пети. По той простой причине, что нечего приуменьшать. Я не вижу никаких заслуг Пети в военной сфере. Или вы считаете, что сгоревшие военные склады, отправленные прямо в лапы оккупантов моряки или захваченный врагом город Дебальцево можно называть "заслугами"?
 показать весь комментарий
 
А отмена военного парада - правильное решение. Тратить огромные деньги на парад во время войны это просто абсурд. Существует огромное количество нужных для страны применений этим сотням миллионов.
 показать весь комментарий
 
да, да... потратить эти деньги на дорогущие гостиницы в Трускавце для запутатов - это для зебобиков намного важнее, чем парад.
 показать весь комментарий
 
 
глядя по зеленым делам, они должны все время быть на связи. а по выходным на Кривой, к бабе Риммке, плакать на плече, она пожалеет маленького.
 показать весь комментарий
 
За свои деньги построй заново взорванный сепарами мост, и еще их поцелуй под хвост. Красота...
 показать весь комментарий
 
 
Кому потрібен міст, хай ті і паряться, а Україні він зараз не потрібний, от коли погонять сепаро-ординців, тоді і можна побудувати.
 показать весь комментарий
 
 
Ви головне податки платіть, а 73% довб.бів знайдуть куди їх витратити.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Почему не погнали за пять лет?
 показать весь комментарий
 
И как украинским строителям ремонтировать тот мост? А, Президент???
 показать весь комментарий
 
 
Президент зайнятий, у них із Богданом фотосесія серед тренажерів.
Відразу видно, новий рівень! новий рівень якості коксу...
 показать весь комментарий
 
 
Зеля під ***** реально косить. І плаває, і бігає... тепер за міст узявся...
але слід зауважити, копія якась депільна... Ні, я розумію що оригінал лайно, але якось воно усе по клоунськи виглядає...
 показать весь комментарий
 
 
Нах Україні той міст? Щоби швендяло до нас різне електоральне сміття проголосувати за ЖО? І за пенсіями? Нехай краще порають у футбол - збірна дири проти збірної лири на мінному полі.
 показать весь комментарий
 
 
Так часто як про досягнення Зеленського по телевізору показують лише засоби для потенції...
 показать весь комментарий
 
 
про що ж тоді "домовляється" старий дегенерат кучма. чи головне у нього заробити щоб повернути борги своєму зятю пінчуку який викупив його у януковича за мільярд. щоб той не сидів у тюрязі за вбивство гонгадзе.
 показать весь комментарий
 
 
Зебилята, вы хотели победить Россию. Как только на пороха не гнали...А тут какой-то мост вам мешает, застряли на этом берегу, на другой не перебраться. Плохому танцору теперь мешает заминированный мост, или как?
 показать весь комментарий
 
мост не заминирован. Он был взорван русосвиньями в обосранных от страха портках, убегавшими от наших воинов.
 показать весь комментарий
 
 
Сути дела это не меняет. Не мост, а территории прилегающие к мосту, правильно. Но я немного про другое.
 показать весь комментарий
 
суть дела не в мосте и прилегающей территории. А в границе, через которую Рашка поставляет горы оружия и топлива.
 показать весь комментарий
 
 
ggl chrm, советую вам завязывать с этой идиотской привычкой оскорблять людей, которые не поддерживают вашего работодателя Порошенко.
 показать весь комментарий
 
 
Порошенко - не мой работодатель. Это первое. Оскорбление и тотальное вранье, которые неслись со стороны тех, кто его не поддерживает здесь и по ТВ в тысячи раз превосходят то, что я пишу здесь. И ничего, Вас это не смущает и вы свои советы им не раздаете. Вопрос, почему? Это второе. И третье: все это было создано теми, кто пришел к власти, они открыли этот ящик своим безумным поведением уже во время предвыборной компании, при этом оскорблением это не считая. С моими чувствами и чувствами других людей никто не считался. Теперь вдруг озаботились тем, что кто-то кого-то оскорбил. Лицемерием не пахнет? Еще как. Так что пожалуйста, требуете чего-то от других, сами соответствуйте этим требованиям.
 показать весь комментарий
 
 
А хто буде відповідати за людей, яких відправляють на ту сторону?
 показать весь комментарий
 
 
А хто при тямі (із цивільних) туди піде? У грудні 2004 даунецька філія моб. оператора канючила щоби до них приїхав фахівець із нашої фірми (київської), встановив їм 2 радіомодеми. Мій колега їх просто послав (незважаючи на запропоновані бабки), а я послав у більш цинічній офрмі: "Розумієте, чуваки, я підхопив на Майдані ангіну, а шарф маю лише один - помаранчевий".
 показать весь комментарий
 
 
алкаш терорист кукарекнул шо то за кадром в кандалы и в каземат..на армию пасть открыл..
 показать весь комментарий
 
 
Пусть лугандийцы тогда занимаются физкультурой Найманці РФ не пускають українських саперів на інший бік моста в Станиці Луганській - Цензор.НЕТ 5672
 показать весь комментарий
 
 
"Красіво " повзуть верблюди за харчами у не нависну їм Україну. І як той кусок жратви в горло лізе?
 показать весь комментарий
 
 
З точки зору тактики вони роблять правильно.
 показать весь комментарий
 
а с точки зрения стратегии а Ксения ВБ? почитай внимательно посты - с нашей стороны этот мост украинцам и на йух не уперся (не фиг сепарам комфорт устраивать, топят за путлера и рашку , а за продуктами и за бабками к нам бегают), а с другой строны - он сепаратистам на фиг не нужен (они считают, что инициатива зели по ремонту моста это укропная пропаганда)! и что делать а Ксения В.Б.? хочете предложу свой вариант выхода из ситуации , которая сложилась вокруг дурных инициатив нашего невъ.бенного гаранта? сжечь на йух те дробыны по которым сепары бегают к нам в Украину, закрыть переход, и на этом успокоится.... нет там наших людей, это я вам как бывавший там не раз говорю!
 показать весь комментарий
 
 
я мала на увазі, що вони не поступаються ворогові, тобто нашим ЗСУ.
не можна так здавати позиції, як розпорядився наш харант.
 показать весь комментарий
 
Блин, от упёрся вам тот мост, больше людей занять нечем. Не хотят мост - флаг им в руки, развернулись и ушли, пусть с шестом перепрыгивают кому сильно надо. Если деньги брать не захотят то тоже через силу в карманы им будете засовывать?
 показать весь комментарий
 
 
согласен с тобой Евгений. наш гарант какой то сепарской бабке пообещал ремонт моста , а погибать за этот переход будут наши солдаты-саперы ну или наши мчесники!!!! вот оно украинцам надо?
 показать весь комментарий
 
 
Тут нужно понимать, что сепары могут взорвать мост в любой момент, а потом будут обвинять Украину.
 показать весь комментарий
 
Там мост как бьі нужен обеим сторонам, но на него разньіе взглядьі. Нашим надо просто мост, 3-5тонн и сойдет. Той стороне такой мост и нафик не уперся, им надо 30-50 тонн, а зачем -не признаются
 показать весь комментарий
 
 
А навіщо тоді взагалі цей міст ремонтувати? Кому дуже приспіче, нехай вплав добираються,і #уйлу дякують...
 показать весь комментарий
 
 
Не пускают - да и хххххх с этими уродами. Не нужен мост в Держимордор. Сдохнет Плешеупырь - всё решится само. А он сдохнет полюбасу. Сообщите эту неожиданность в Дамбабву , хлопцы
 показать весь комментарий
 
Давайте, давайте, відводьте війська, розміновуйте території, будуйте мости щоб кацапам було легше переправитись на нашу територію., т.т. здавайте Україну частинами, потихенько щоб не так очі різало.
 показать весь комментарий
 
 
Зачем было надо затевать восстановление моста, если с самого начала противоположная сторона не дала на это "добро"? Идиотизм чистейшей воды.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх