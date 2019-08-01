 В Киеве на проспекте Бажана ударился в отбойник и сгорел автомобиль BMW X5. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Киев оперативный, автомобиль врезался в отбойник и вспыхнул. К приезду спасателей ГосЧС машина была полностью уничтожена огнем. Водитель не получил тяжелых травм.

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