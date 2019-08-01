 В Киеве на проспекте Бажана ударился в отбойник и сгорел автомобиль BMW X5. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Киев оперативный, автомобиль врезался в отбойник и вспыхнул. К приезду спасателей ГосЧС машина была полностью уничтожена огнем. Водитель не получил тяжелых травм.
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+8
Бог дал, Бог взял
+7
жаль, что пострадал машина, а "баран за рулем" отделался испугом..
+5
Смотря какой бюджетник. Если судья Печерского суда, то за неделю заработает на новый.
Якщо звичайно за рік нічого не змінилось.
Хотя бы убрали
за водилу только немного обидно
під ней дівчина какалааааааааааа