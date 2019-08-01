 С начала суток наемники РФ осуществили три обстрела позиций ООС, один украинский военнослужащий ранен, - Минобороны. ВИДЕО

Об этом сообщает Министерство обороны Украины, передает Цензор.НЕТ.
"По состоянию на 12 часов, 1 августа, российско-оккупационные войска осуществили 3 обстрела. (…) По имеющейся информации, с начала текущих суток один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения. Сейчас воин находится в одном из военных мобильных госпиталей, где ему оказывается вся необходимая помощь", - сказал спикер Минобороны Максим Праута.
Так, на Луганском направлении опорные пункты подразделений Объединенных сил в районе населенного пункта Попасная с 5 утра были обстреляны со стороны оккупированного поселка Молодежное из стрелкового оружия.
Кроме того, на Донецком направлении боевики в течение 15 минут вели огонь из пулеметов крупного калибра по позициям украинских военных неподалеку населенного пункта Павлополь.
Также в 10:30 противник из крупнокалиберного пулемета обстреляли позиции украинских защитников города Красногоровка.
себе обмеженнями, подібно суворій стихії, для якої немає законів і яка підпорядковується тільки властивим їй самій силам....Карл фон Клаузевіц
для пораненого вояка - нема.
Так пиарился на этом "перемирии" и "разведении"... так пиарился!...
И ВСЁ?
отвечают ли на этот единичный выстрел? скорее всего нет... чтоб не спровоцировать падл...
пораненому нашому воїну - найскорішого одужання...
спасибо, что живые!
В Днепре в областной больнице им. Мечникова около четырех часов врачи спасали зрение 22 бойцу. Минно-взрывное ранение Виктор получил у Гнутово в Донецкой области. О
«На данный момент стоит главный вопрос - сохранение жизненных функций. Около 40 осколков влетело в его тело. Очень пострадали глаза, пазухи носа, голова. Ожоги - плечи, конечности. И первых суток нам очень сложно было говорить о дальнейшей судьбе воина. Наши реаниматологи максимально сделали все возможное - вместе с нейрохирургами провели операцию. Затем офтальмологи. Вчера четырехчасовые операции на глазах. Есть маленькая надежда, что зрение сохраним», - рассказал Сергей Рыженко, главный врач больницы им. Мечникова
«Его состояние расценивается как тяжелое с переходом на среднюю степень тяжести», - добавил он.