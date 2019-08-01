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Все про:Кличко (2695) Ляшко (1559) Онищенко Александр (562) Богдан Андрей (116)

 "Отличная новость!" - Ляшко рассказал, что ему показал Кличко в ответ на предложение объединиться. ВИДЕО

Лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко объединяется с мэром Киева Виталием Кличко.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил в видеообращении на своей странице в сети Facebook.

"Замечательная новость! Мы объединяем с Виталием Кличко наши усилия против нашествия "зеленой чумы" на Украину", - сказал Ляшко.

"Я предложил законно избранному мэру Киева остановить наступление "зеленой чумы" на самоуправление Киева и захват Украины. Виталий показал вот так (поднятый кверху большой палец. - Ред.). Я обращаюсь ко всем остальным лидерам партий, давайте объединяться, исключать противоречия для того, чтобы стать сильнее и защитить Украину от зеленой чумы", - добавил Ляшко.

Беглый нардеп Александр Онищенко и глава Офиса президента Андрей Богдан отреагировали на видеообращение на своих страницах в Facebook, чем разозлили Ляшко.

В частности Онищенко перепостил видео и написал: "Ну все стало на свои места. , два п…са сошлись!".

"Что вы на это скажете, украинцы? Это просто ужас! Глава Офиса президента Богдан перепощивает Онищенко, которого разыскивают правоохранители за разворовывание 3 млрд гривен. Вы можете себе представить, чтобы глава администрации Трампа или Меркель постил бен Ладена или аль Капоне?", - возмутился лидер "Радикальной партии".

Напомним, глава Офиса Президента Андрей Богдан рассказал, что к нему приходили представители "смотрящих" и просили не снимать главу КГГА с должности взамен на финансовое вознаграждение.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Кличко встретился с другом Трампа Джулиани, который критиковал Зеленского за назначение Богдана. ФОТО

Отличная новость! - Ляшко рассказал, что ему показал Кличко в ответ на предложение объединиться 01

Источник: https://censor.net.ua/v3140716
 
   
 Топ комментарии
 
Реальный клоун и под куполом был уже сколько лет. Давай досвидания. Тебе ещё пояснять органам откуда столько и всего накрысил. Аааааа, ты же говорило, мама 20 лет опреатором в котельной...
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Тимошенко правильно назвала шоблу Ляшка....Чиа Хуа......мелкие, противные, тявкают.......
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То, что они объединились, совсем не удивительно: ляшко - креатура олигарха ахметова, а Клычко - олигархов фирташа с левочкиным.
И все они работали в связке с порошенко.
Тот же ляшко строил из себя непримиримого борца с коррупцией, но голосовал всегда, как надо олигархам.
Потому и везет ему несказанно: все время выигрывает крупные суммы.
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зато зеленое чмо не с кем не работает. хахахаха "Чудова новина!" - Ляшко розповів, що йому показав Кличко у відповідь на пропозицію об'єднатися - Цензор.НЕТ 4646
и каломойша по ошибке перевел из привата 41милион "самому чесному" несцікуну.
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БПП передает эстафетную палочку новой политсиле ПБП - партия боевых 314дарасов
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БПП передает эстафетную палочку новой политсиле ПБП - партия боевых 314дарасов/ «Нетаньяху и Путина связывают хорошие личные отношения.». Хорошие личные отношения связывали Путина и Депардье.Что это значит, понятно из статьи «Депардье признался в занятиях гомосексуальной проституцией».
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Может просто хотел Виталя "соединиться". "Чудова новина!" - Ляшко розповів, що йому показав Кличко у відповідь на пропозицію об'єднатися - Цензор.НЕТ 7098
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Про сексориентацию етих двоих лучше молчите. Богема, из которой наш гарант, в большинстве нетрадиционали, натуралов меншинство...
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Да я тоже заметил , как Богдан постоянно нежно шепочет на ушко Зе.
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Не хватает Поплавского с Януковичем.
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У Кличко и так репутация подмочена. Еще и Ляшко апперкот такой засадил))))))))))))))))
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Ой, Виталя, боюсь не шибко тебе Ляшко поддержки добавит...
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Ахметов, потеряв Украину, решил захватить Киев.
Ну-ну, попытка не пытка. "Чудова новина!" - Ляшко розповів, що йому показав Кличко у відповідь на пропозицію об'єднатися - Цензор.НЕТ 1044
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Виталя на майдане мёрз ( Зе в это время ноги у камина грел и кэш считал от гастролей) что бы рыги набились в СН ? Виталя, бери Щварцнеггера и ищите Сару , которая нарожала этих шавок. В конце фильма ( терминатор 3 , конец слуге народа) превратить шобла в жидкий металл и слить в унитаз
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Очень даже хорошо. Скоро и другие подтянутся против зеленой чумы. Я бы хотел, чтобы Гройсман с Яценюком подключились. Вот скоро парламент с мертвечуками "заработает" - и Майдан не за горами.
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