 "Отличная новость!" - Ляшко рассказал, что ему показал Кличко в ответ на предложение объединиться. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил в видеообращении на своей странице в сети Facebook.

"Замечательная новость! Мы объединяем с Виталием Кличко наши усилия против нашествия "зеленой чумы" на Украину", - сказал Ляшко.

"Я предложил законно избранному мэру Киева остановить наступление "зеленой чумы" на самоуправление Киева и захват Украины. Виталий показал вот так (поднятый кверху большой палец. - Ред.). Я обращаюсь ко всем остальным лидерам партий, давайте объединяться, исключать противоречия для того, чтобы стать сильнее и защитить Украину от зеленой чумы", - добавил Ляшко.

Беглый нардеп Александр Онищенко и глава Офиса президента Андрей Богдан отреагировали на видеообращение на своих страницах в Facebook, чем разозлили Ляшко.

В частности Онищенко перепостил видео и написал: "Ну все стало на свои места. , два п…са сошлись!".

"Что вы на это скажете, украинцы? Это просто ужас! Глава Офиса президента Богдан перепощивает Онищенко, которого разыскивают правоохранители за разворовывание 3 млрд гривен. Вы можете себе представить, чтобы глава администрации Трампа или Меркель постил бен Ладена или аль Капоне?", - возмутился лидер "Радикальной партии".

Напомним, глава Офиса Президента Андрей Богдан рассказал, что к нему приходили представители "смотрящих" и просили не снимать главу КГГА с должности взамен на финансовое вознаграждение.

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