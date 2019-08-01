 Таксист, который изнасиловал и ограбил девушку, задержан в Киеве, - прокуратура. ВИДЕО

Об этом на своей странице в сети Facebook сообщает прокуратура, информирует Цензор.НЕТ.
"Девушка остановила такси в районе Академгородка в Киеве, чтобы добраться домой за город. Во время поездки водитель съехал с автомагистрали в лесную зону, закрыл двери авто на центральной замок и изнасиловал потерпевшую, применяя физическое насилие", - говорится в сообщении.
После этого мужчина заставил девушку перевести около 4000 гривень с ее карточки на его счет, отобрал у нее мобильный и сбежал.
Злоумышленника удалось задержать 31 июля, им оказался 29-летний уроженец Днепра.
Ему сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 152 (изнасилование), ч. 2 ст. 186 УК Украины (грабеж).
В суд направлено ходатайство о взятии задержанного под стражу.
Продолжаются следственные действия.
И ты знаешь, он во многом прав!
Талончик взять не могу, извини, на нем стоит твое имя Кирюх, он именной.
а задача моя выполнена: все видят, что вашим слабО. можете хоть очко порвать на Южный Крест спамя
Про очко рвать на южный крест - я такого еще никогда не слышал, звучит помпезно. Я реально посмеялся....
ваши - это либо прямые враги Независимого Украинского Государства либо те, для кого оно просто не является чем-то достаточно ценным, малоросики такие себе, сконцентрированные на части тела ниже диафрагмы.
зачем напал-то?
Запустил репликацию данных на работе и поскольку у меня было ~20 минут свободного времени, решил их провести в инете, рекурсивно читая новости и попивая кофе. Заглянул на цензор, почитал, что пишут.
Читаю:
"...Покажи, то у тебя есть мозги. Ответь на простой вопрос. Почему загадку с подвохом "Кем приходится министр отцу сына министра?" затруднительно перевести на украинский?..."
Поднялся наверх, посмотрел, кому адрессованно, понял, что адресованно правильно Потом автоматически подумал, что во фразе "Кем приходится министр отцу сына министра?" ...ошибка смысловая.... если отец министр, то вопрос кем приходится министр министру смысла не имеет... сходил еще раз за кофе.. и предложил автору подучить русский.... не бери в голову, короче!
1. работает в службе такси а значит идентифицирован 100 %
2. засветил свой счет при переводе денег
типичный зе-выбиратель
Не думаю що такий дурний що перевів гроші собі на карточку, можливо на "ліву" карточку, можливо в інтернеті на ігровий портал на свій акаунт. Можливо він маньяк і потерпіла не одна, бо до таксистів регулярно приходять з пропозиціями любові,або розрахуватися за поїздку, вони там не голодні на це
Это Трускавец так действует на зебобиков.
нація деградує уже не тільки страшно, а і соромно тут жити.
Я бы подумал, что даунбасер, но пишут Днепр....
искал заказы на улице,
потом еще и вывозил с дороги в тихое место,
то судьба пошла под Уклон... и на зоне будет УБЕР.
унижать, бить и пр. кто слабее тебя? Наверное, и крестик на шее есть...Некоторых баб , типо няшки, маньки-хабалки, скабеихи , дамбабвийских шкур-давалок с калашами и пр. хочется реально дать веслом по ....и придушить. Но - норм. чувакам это нельзя. Ми разом выше этого путинского крымнашебыдлоскота
Бідна дівчина.
Это быдло ограбило и изнасиловало женщину, а его всего лишь в чём-то подозревают.
Так криминал не уничтожишь.