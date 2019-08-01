 Таксист, который изнасиловал и ограбил девушку, задержан в Киеве, - прокуратура. ВИДЕО

Об этом на своей странице в сети Facebook сообщает прокуратура, информирует Цензор.НЕТ.

"Девушка остановила такси в районе Академгородка в Киеве, чтобы добраться домой за город. Во время поездки водитель съехал с автомагистрали в лесную зону, закрыл двери авто на центральной замок и изнасиловал потерпевшую, применяя физическое насилие", - говорится в сообщении.

После этого мужчина заставил девушку перевести около 4000 гривень с ее карточки на его счет, отобрал у нее мобильный и сбежал.

Злоумышленника удалось задержать 31 июля, им оказался 29-летний уроженец Днепра.

Ему сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 152 (изнасилование), ч. 2 ст. 186 УК Украины (грабеж).

В суд направлено ходатайство о взятии задержанного под стражу.

Продолжаются следственные действия.

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