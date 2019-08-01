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Все про:изнасилование (629) Киевская область (1720) прокуратура (3582)

 Таксист, который изнасиловал и ограбил девушку, задержан в Киеве, - прокуратура. ВИДЕО

Правоохранители Киева установили личность и задержали злоумышленника, который в ночь на 31 июля изнасиловал и ограбил 25-летнюю жительницу Киевской области.

Об этом на своей странице в сети Facebook сообщает прокуратура, информирует Цензор.НЕТ.

"Девушка остановила такси в районе Академгородка в Киеве, чтобы добраться домой за город. Во время поездки водитель съехал с автомагистрали в лесную зону, закрыл двери авто на центральной замок и изнасиловал потерпевшую, применяя физическое насилие", - говорится в сообщении.

После этого мужчина заставил девушку перевести около 4000 гривень с ее карточки на его счет, отобрал у нее мобильный и сбежал.

Злоумышленника удалось задержать 31 июля, им оказался 29-летний уроженец Днепра.

Ему сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 152 (изнасилование), ч. 2 ст. 186 УК Украины (грабеж).

В суд направлено ходатайство о взятии задержанного под стражу.

Продолжаются следственные действия.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Полицейские задержали рецидивиста за изнасилование девушки в Харьковской области. ФОТО

Таксист, который изнасиловал и ограбил девушку, задержан в Киеве, - прокуратура 01
Таксист, который изнасиловал и ограбил девушку, задержан в Киеве, - прокуратура 02
Таксист, который изнасиловал и ограбил девушку, задержан в Киеве, - прокуратура 03

Источник: https://censor.net.ua/v3140700
 
   
 Топ комментарии
 
Приключения таксиста на зоне, все только начинается.
Таксист, который изнасиловал и ограбил девушку, задержан в Киеве, - прокуратура - Цензор.НЕТ 736
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Не это один из 8% ведь мозгов нет одни инстинкты
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Теперь на зоне этот таксист станет девушкой
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зе депутат видать
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Не это один из 8% ведь мозгов нет одни инстинкты
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Покажи, то у тебя есть мозги. Ответь на простой вопрос. Почему загадку с подвохом "Кем приходится министр отцу сына министра?" затруднительно перевести на украинский?
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это ты высказывания с канала г+Г цитируеш?
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нет. это моя оригинальная конструкция. "гэ" не смотрю
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подвох мешает.... да и формулировка не совсем корректная... аффтар , учи русский
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ну не может импотент на голову не сирануть! держи талончик, убогий.
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Твой коммент кто-то уже отметил , как спам
И ты знаешь, он во многом прав!

Талончик взять не могу, извини, на нем стоит твое имя Кирюх, он именной.
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очень тупо и очень профессионально, точнее, видно мастерство в обмане работодателя.
а задача моя выполнена: все видят, что вашим слабО. можете хоть очко порвать на Южный Крест спамя Таксист, который изнасиловал и ограбил девушку, задержан в Киеве, - прокуратура - Цензор.НЕТ 4379
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"...вашим слабО..." - Кирюх, ты должен определиться: или тупо или профессионально. И потом если мы на уже "вы", было бы интересно определиться, кто является "нашими" а кто "вашими".

Про очко рвать на южный крест - я такого еще никогда не слышал, звучит помпезно. Я реально посмеялся....
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"тупо" и "профессионально" - вполне совместимые вещи.. ты стихов не пишешь? я правильно почувствовал?
ваши - это либо прямые враги Независимого Украинского Государства либо те, для кого оно просто не является чем-то достаточно ценным, малоросики такие себе, сконцентрированные на части тела ниже диафрагмы.
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О, опять на ты перешел....Кирюх, мне нравится , как ты топишь против врагов Украины, красиво, колоритно... Проблема в том, что ты попал пальцем в небо, посколько просто не разобрался , кто есть кто. А тут половина тех, кто комментарии оставляет - половина душевно нездоровы, половина просто просаживают время, и есть отдельная кучка агрессивных пользователей, которым нечем заняться. Диванная армия. Но мне твой боевой задор и стиль написания нравятся! Будем дружить семьями... Это же надо было такое залепить: "порвать очко на южный крест", ха-ха-ха!
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ну не я напал... а как написано в Хагакурэ: "Если вы задержитесь, чтобы обдумать, как лучше отомстить, вы можете не дождаться другого подходящего случая"...
зачем напал-то?
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хороший вопрос.... Поробую ответить.
Запустил репликацию данных на работе и поскольку у меня было ~20 минут свободного времени, решил их провести в инете, рекурсивно читая новости и попивая кофе. Заглянул на цензор, почитал, что пишут.
Читаю:
"...Покажи, то у тебя есть мозги. Ответь на простой вопрос. Почему загадку с подвохом "Кем приходится министр отцу сына министра?" затруднительно перевести на украинский?..."
Поднялся наверх, посмотрел, кому адрессованно, понял, что адресованно правильно Потом автоматически подумал, что во фразе "Кем приходится министр отцу сына министра?" ...ошибка смысловая.... если отец министр, то вопрос кем приходится министр министру смысла не имеет... сходил еще раз за кофе.. и предложил автору подучить русский.... не бери в голову, короче!
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так суть вопроса в том, почему нельзя на украинский корректно перевести, а не разгадать саму загадку - она не сложная сама по себе, ответ - женой (хотя ві похоже и саму загадку не разгадали)
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да, точно. Не разгадал. Спасибо за ответ!
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Роман в ветке ниже подсказал ответ загадки: жена. Я не догадался! Позор на мои седины...
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не дошло. проверьте адрес tkhry@ukr.net
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не дошло. а контрольное письмо от меня дошло. не понимаю, в чём дело: УкрНет - хорошая почта...
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Почему лица приступников затушевывают. Страна должна знать своих "героев"!
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очевидно этому кондому придется не сладко.Статья у него мягко говоря "не очень",а жопа судя по фото,как раз заточена для оргий.Одним словом правильные пацаны могут опустить этого ишака даже за "неправильный" взгляд.Был "таксист" а станет петушариком.
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ничего ему не будет. Там давно уже нет воровского хода. Все зоны и тюрьмы давно красные. так что будет себе жить там как сможет.
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Владислав, переставайте привязывать ум людей к рейтингу Порошенко. Если следовать этой логике, когда у Порошенко будет рейтинг 0% (а это будет очень скоро), вы превратитесь из "элиты" в дебилов. Посмотрите на историю тех 17% из вас (25% - 8% = 17%), которые отупели за два месяца. Мучает меня сомнение, что Ваш IQ не слишком отличается от IQ этого таксиста.
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Теперь на зоне этот таксист станет девушкой
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фото 2 обнадеживает..сказали зеки на зоне!как раз петух пропал в камере..добро пожаловать на хату!
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идиот!

1. работает в службе такси а значит идентифицирован 100 %
2. засветил свой счет при переводе денег

типичный зе-выбиратель
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Є такі таксисти які наскоками чи вахтами прилітають-відлітають, вони по-чорному роблять.
Не думаю що такий дурний що перевів гроші собі на карточку, можливо на "ліву" карточку, можливо в інтернеті на ігровий портал на свій акаунт. Можливо він маньяк і потерпіла не одна, бо до таксистів регулярно приходять з пропозиціями любові,або розрахуватися за поїздку, вони там не голодні на це
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Типичный пе-выбиратель знает как изнасиловать, украсть, убить и уйти от ответственности
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Приключения таксиста на зоне, все только начинается.
Таксист, который изнасиловал и ограбил девушку, задержан в Киеве, - прокуратура - Цензор.НЕТ 736
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При Порохе такого не было!

Это Трускавец так действует на зебобиков.
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Чому не пишуть, що номера авто АН? Толерантність? Будуть писати: "мешканець однієї з східних областей"?
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И что АН? ****** не страдайте прекращайте разделять страну.
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Толерасты, только не надо тут втирать, что даунбасеры нормальные люди.
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Вот вам и пожалуйста... Украина единая? Ну,ну...
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Со времен Руины ( 17 век) Украина разделена на Правобережную и Левобережную.
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Была, пока даунбасеры и крысчане не отделились и не призвали войну.
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Ну-ну раскажи ка это мне, как ты выразился крысчанину, кто там отделился кто призвал войну.
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Теперь толстожопого на зоне оприходывать будут...
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Жалко девушку, травма на всю жизнь, надо же быть таким дебилом.
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Надо разбираться, выже помните чтоб у нас заняться сексом нужно чуть ли не договор составлять.
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А после перевела ему 4000, за секс услуги?
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Та хто там знає, можливо вона йому запропонувала розрахуватися за поїздку, чи просто послуги, йому здалося це дорого,чи остався незадоволений, і поки вона була під сосною, швиденько з її телефона кинув гроші собі. Можливо там просто поскандалили, і вона написала заяву, доказі же їй зараз не треба,а не зумів довести що не верблюд-в раю не останешся- повезуть у пекло
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дав би тітці грошей мав би задоволення. для чого силу використовувать? та ще й грабувати.
нація деградує уже не тільки страшно, а і соромно тут жити.
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Гений, конечно, оставил свою карту в истории платежей....
Я бы подумал, что даунбасер, но пишут Днепр....
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Демонстрирует на фотке жирный зад. Он что-то подозревает о своей участи на зоне.
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нужно письмо на зону что бы до петушинного угла сопроводили......
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Таксист готовится к "романтической" жизни на зоне. Портки он уже приспустил.
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в 29 такий кабан??? То воно б не змогло свого пісюна обнаружить в складках жира!
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теперь найдет чужого писюна в междубулочных складках
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Адекватных таксистов стало мало и как по мне, так таксисты это уже просто диагноз. Иногда в дороге такое выдают, что ощущение будто им лоботомию в детстве сделали или куйло их вагонами в Украину засылает. Полные дебилы, иногда просто отказывался от их услуг.
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Да что ты говоришь?!)) Я тут в теме о вреде ГМО такие высеры встречал от докторов наук и доцентов, что их и в таксисты бы не взяли. Может и ты из этой ылиты?))
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Я не понял, чем тебе элита так насрала? Или ты тоже из люмпен-пролетариата?
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Во Порох психанул, уже крыша совсем поехал раз в таксисты пошел ))
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Ну в самом деле уже написали что каким же надо быть тупоголовым чтобы с карты на карту перевод делать и еще и мобильник забрать))))
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Да, повезёт ребятам, новая дамочка появится скоро у них на зоне.
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Упоротый тупица. Так наследить! Да ещё попутно решил деваху изнасиловать. Хотя с такими сиськами и задом, как у этого куска гауна, вряд ли ему кто без "физического насилия" даст. Ну ничего. На зоне всё прочувствует сполна. Таксиста, який зґвалтував і пограбував дівчину, затримано в Києві, - прокуратура - Цензор.НЕТ 7552
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а закон про кастрацию уже действует или нет. Таксиста, який зґвалтував і пограбував дівчину, затримано в Києві, - прокуратура - Цензор.НЕТ 9288
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если ты не пошел в УБЕР и в UKLON,

искал заказы на улице,

потом еще и вывозил с дороги в тихое место,

то судьба пошла под Уклон... и на зоне будет УБЕР.
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Какой-то кавказский брюнет-джигит?
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Нормальні таксисти вже або на фурах в європі , або таксують в Польщі та Чехії . Бо український клієнт не дуже ******** платити . От і отримали дібілів в професії . Причому реальних , на всю голову дібілів .
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Какой-то выродок. Нет же проблем с этим делом , выбор - любой, только плати. Как можно
унижать, бить и пр. кто слабее тебя? Наверное, и крестик на шее есть...Некоторых баб , типо няшки, маньки-хабалки, скабеихи , дамбабвийских шкур-давалок с калашами и пр. хочется реально дать веслом по ....и придушить. Но - норм. чувакам это нельзя. Ми разом выше этого путинского крымнашебыдлоскота
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Какой крестик? Это хач дагестанский, похоже.
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Да уж... НЕ всех дураков война убила. На что он растрачивал? Успеть 4500 в кабаке спустить?
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Кто придумал эту дебильную формулировку: "Ему сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений" ?
Это быдло ограбило и изнасиловало женщину, а его всего лишь в чём-то подозревают.
Так криминал не уничтожишь.
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