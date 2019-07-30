 Украина достигла экономической стабильности, но люди хотят, чтобы работал принцип верховенства права и быстрее росла экономика, - Аслунд. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки, в частности, говорили о возможных кандидатурах на должность посла Украины в США.

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"Я видел сегодня предположение, что это будет Олег Шамшур. Я считаю, он лучший посол, которого я видел здесь, в Вашингтоне. Это будет прекрасно, если он вернется", - сказал экономист Андерс Аслунд.

Джон Хербст, бывший посол США в Украине, размышляет о назначении премьер-министра: "Я был очень впечатлен назначениями Абромавичуса, Нефьодова и Данилюка. Да, и я считаю, что назначение Гончарука было удачным, также удачным было назначение Пристайко".

Новый парламент некоторые обозреватели называют разнообразным. И не только из-за списка партии "Слуга народа", а из-за состава парламента в целом. По спикеру Рады, эксперты говорят о Викторе Медведчуке так: "Я чувствую, что он станет первым заместителем спикера как лидер второй по величине партии в парламенте. Медведчук очень умный и имеет очень плохое влияние. Поэтому я думаю, что лучшее, что очевидно можно сделать - это максимально изолировать его", - считает Аслунд.

Хербст добавляет: "Кажется, о его связях вопросов не возникает, и, кажется, нет сомнения, что господин Медведчук не имеет позитивного влияния в украинской политике. Но его партия, хотя и пришла второй на выборах с большим отрывом, не имеет идеологических или практических партнеров в Раде, чтобы создать большие проблемы. Поэтому я думаю, что его способность делать вредные вещи будет ограничена".

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Также эксперты проанализировали результаты выборов в целом. По мнению Хербста, "это показало, что старый политический класс недостаточно решал проблемы коррупции и реформ".

Аслунд говорит, что "сейчас Украина достигла экономической стабильности, но люди хотят, чтобы работал принцип верховенства права, и они хотят больших темпов роста экономики. Они хотят, чтобы что-то сделали с коррупцией. Я думаю, что доминирующим фактором здесь было желание преодолеть коррупцию и ускорить экономический рост, а это, конечно, взаимосвязанные процессы".