 Контрабандист задержан на Закарпатье при попытке за 800 долл. купить информацию о пограничных нарядах, - Госпогранслужба. ВИДЕО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

Парень решил наладить канал незаконного перемещения сигарет через реку Тиса с использованием лодки. Во избежание ответственности он попытался подкупить военнослужащего отделения инспекторов пограничной службы "Саловка", от которого ожидал служебную информацию о времени и месте несения службы пограничных нарядов. Однако пограничник не согласился совершать неправомерные действия.

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В результате, контрабандист задержан при передаче первой части взятки в размере 5 тыс. гривен и 100 долларов. Общая сумма "вознаграждения" должна была составить 800 долларов.

Кроме денег у задержанного изъята портативная радиостанция ​​и мобильный телефон, которые должны были использоваться для конспиративной передачи информации.

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