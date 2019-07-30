 "Разве это уровень руководства офиса главы государства? Как-то неудобно за таких "ньюсмейкеров", - Кличко обратился к Зеленскому. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, обращение обнародовано в Facebook Кличко.
"Еще раз хочу подчеркнуть: все, что наговорил господин Богдан, – полная чушь и некомпетентность! Но я обращаюсь к президенту: Владимир Александрович, с уважением к вам, но, если власть будут представлять такие лживые непрофессионалы, как Андрей Богдан, - о каких новых стандартах в политике можно говорить?", - заявил Кличко.
Он отметил, что Киевсовет работает прозрачно, эффективно и без "смотрящих".
"Второе: я давно не являюсь руководителем БПП. Третье: деньги кому-то предлагали? Фамилии? Кто? Зачем? А то какие-то сплетни и безосновательная ложь", - добавил он.
Кличко также считает, что это "манипулирование законами и Конституцией".
"И на это все смотрит вся Украина и наши международные партнеры. Разве это уровень руководства офиса главы государства? Как-то неудобно за таких "ньюсмейкеров", - заявил глава КГГА.
Ранее руководитель Офиса президента Зеленского Андрей Богдан заявил, что на встречах с городским головой Киева Виталием Кличко просил мэра отойти от института "смотрящих".
бо саме він всім командує, а не ЗЕ.
подивіться на фоткі зустрічей - все обговорюють з ним, а Зеля просто поруч стоїть.
30.07.2019 г.
https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html
Г-н Презилент, неужели вы не понимаете, что война Богдана\Коломойского с Кличком грозит именно вам серьезными неприятностями? Международным связям Кличка может позавидовать любой президент. Все что будет здесь происходить, будет в нужном ракурсе подано в Европе прямо первым лицам государств. Да, у Кличка не столь мощная поддержка в США, но лично ваш американский рейтинг г-н Джулиани, вот прямо сейчас вообще превращает в величину отрицательную. Вам никто не докладывал? А кто докладывать будет? Уволенный Чалый попивающий кофе с Джулиани ?
Зеленский наивно считает, что все закончилось, он Президент, у него большинство, он победил. Нет Вова, все тольео начинается... Коломойский обязательно сделает попытку оторвать своих депутатов от общей массы депутатов "СГ", создать групку в руках которой будет судьба "золотой акции" и торговать этой акцией как перекупщик на базаре. Да, кстати... Вот г-н Дубинский и К (1+1 и прочие "коломойские"), прихватив "израильтянина" Куницкого уже объявили о создании депутатской группы в парламенте.
Атаку на Кличко (Киев) возглавил Богдан. Вполне логично. Согласно акта капитуляции Зеленского перед Коломойским (см. наше сообщение от 25.07.2019 г.) Киев - зона его приоритетных прав. Замена Кличка на Сашу Ткаченко логично из этого выплывает. Пошла битва титанов. Вова тихо скулит в уголке.
Все интереснее. Богдан передает материалы СБУ нарытые на Кличко, "правоохранительным органам" от имени ОПУ. С Бакановым совсем плохо?
Всем беспокоящимся - Вова есть, Вова жив. Вова работает (или с Вовой работают) с группой товарищей по ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНОМУ вопросу. Когда получим всю информацию - сообщим.
В стране становится все смешнее. Назначенного главой "Державної митної служби України" Максима Нефьодова фактически не допускают к выполнению его непосредственных обязанностей. Причина банально проста. Полный хаос в управленческих структурах, как следствие хаоса в головах руководителей государства. Очевидно слова "Указ Президента" воспринимается Зеленским как своеобразный вариант волшебной палочки - подписал и все заработало. Структуры нет, подзаконные акты даже не пишутся, финансирование не предусмотрено - и все это на фоне пропавшего без вести Президента. А нефьодов рассказывает в Трускавце стае дилетантов, как будет хорошо через три месяца...
По не подтвержденным данным, полученным от весьма сомнительного источника стало известно, что г-н Баканов собирается покинуть пост главы СБУ и вернуться на работу в студию "Квартал-95". Источник - Зеленский. Из его разговора с Богданом во время визита в Одессу.
Лично мы пока что никаких признаков в ОПУ не видим. Все бакановские на местах.
Перед встречей с Трампом, Джулиани около двух часов беседовал с Чалым (бывший посол Украины в США). Подробностей мы не знаем.
Будущий министр здравоохранения Михаил Радуцкий заявил, что существуют особенности лечения у представителей различных рас. Прекрасно. В комплекте оболтусов и профанов госуправления составляющих команду Зеленского, не хватало еще расистов.
Вчера Трамп встречался с Джулиани. На встрече присутствовал Кушнер (зять Трампа). Подробностей мы не знаем.
Сдав в эксплуатацию второй дом для военнослужащих в Калиновке, Винницкой области (общая стоимость 37 млн. гривен) убыл на отдых экс-президент Порошенко.
Уволив очередного председателя РГА, так и не возвратился с отдыха зиц-президент Зеленский.
Никогда
администраторофисмен президента столько не пи$дел и не командовал.
Вывод - Зеля чмо.
Те саме стосується майже всіх зелененьких.
Віталік на фоні Богдана виглядає більшим політиком ніж той коли-небудь стане...
бог ты мой. как измельчали люди !!!!!!!!!!!
1.2. Київську міську державну адміністрацію має очолювати лише особа, обрана Київським міським головою, яка Президентом України призначається головою Київської міської державної адміністрації. Як голова Київської міської державної адміністрації Київський міський голова з питань здійснення виконавчої влади є відповідальним перед Президентом України і Кабінетом Міністрів України, підзвітним і підконтрольним Кабінету Міністрів України.
На посадову особу, яка є Київським міським головою і одночасно головою Київської міської державної адміністрації, не поширюються вимоги про граничний вік перебування на державній службі.
2. Рішення Конституційного Суду України є обов'язковим до виконання на території України, остаточним і не може бути оскаржене.
Виталий, пан преЗедент отдыхает после выходных....
Скоро может и до отстрела дойти, если не договорятся.
мне так кажется
Последние 5 лет туда пхалась хохлятская вата с Крымо-Донбаса -- цыганила у "проклятых фашистов" политического убежища и ПМЖ на этой почве. (в парашу они не хочуть -- там дуля с маком на пружинах!)
А в Украине ж, демократия, свободные выборы, безвиз... -- и всю эту ********, которая пыталась обмануть немецких налогоплательщиков и Правительство -- выселяли обратно в Украину, бо нет у них оснований на политическое убежище.
Однако! -- подозреваю, что к следующему лету, в Цирндорф приедут реальные политические беженцы-Украинцы. ...и их не выселят.
Основания, уже сейчас нарисовываются...
...а я хотел на пенсии, квартирку во Львове купить. Уже не хочу. Украина залезла из халэпы в дупу... -- и это надолго.