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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Команда Зеленского против Кличко Обыски в Окружном админсуде Киева Обирай свідомо Украинские заложники в РФ
 Политика Украины
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Все про:Богдан (36) Кличко (2677)

 "Разве это уровень руководства офиса главы государства? Как-то неудобно за таких "ньюсмейкеров", - Кличко обратился к Зеленскому. ВИДЕО

Кличко записал обращение к президенту Владимиру Зеленскому, в котором заявил, что считает некомпетентным главу Офиса президента Андрея Богдана.

Как сообщает Цензор.НЕТ, обращение обнародовано в Facebook Кличко.

"Еще раз хочу подчеркнуть: все, что наговорил господин Богдан, – полная чушь и некомпетентность! Но я обращаюсь к президенту: Владимир Александрович, с уважением к вам, но, если власть будут представлять такие лживые непрофессионалы, как Андрей Богдан, - о каких новых стандартах в политике можно говорить?", - заявил Кличко.

Он отметил, что Киевсовет работает прозрачно, эффективно и без "смотрящих".

"Второе: я давно не являюсь руководителем БПП. Третье: деньги кому-то предлагали? Фамилии? Кто? Зачем? А то какие-то сплетни и безосновательная ложь", - добавил он.

Кличко также считает, что это "манипулирование законами и Конституцией".

"И на это все смотрит вся Украина и наши международные партнеры. Разве это уровень руководства офиса главы государства? Как-то неудобно за таких "ньюсмейкеров", - заявил глава КГГА.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Богдан: Мы подаем в правоохранительные органы информацию о возможных коррупционных схемах в Киеве. ВИДЕО

Ранее руководитель Офиса президента Зеленского Андрей Богдан заявил, что на встречах с городским головой Киева Виталием Кличко просил мэра отойти от института "смотрящих".

Источник: https://censor.net.ua/v3140385
 
   
 Топ комментарии
 
Віталік на фоні Богдана виглядає більшим політиком ніж той коли-небудь стане.
Те саме стосується майже всіх зелененьких.
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если Богдан уйдет в отставку, то перед кем Зеленский будет на море в красных труселях дефелировать.. ведь он их для кого-то одевал не просто так...
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не мрійте про відставку Богдана.
бо саме він всім командує, а не ЗЕ.
подивіться на фоткі зустрічей - все обговорюють з ним, а Зеля просто поруч стоїть.
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если Богдан уйдет в отставку, то перед кем Зеленский будет на море в красных труселях дефелировать.. ведь он их для кого-то одевал не просто так...
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не мрійте про відставку Богдана.
бо саме він всім командує, а не ЗЕ.
подивіться на фоткі зустрічей - все обговорюють з ним, а Зеля просто поруч стоїть.
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я в курсе, что Зеленский работает преЗЕдентом в офисе Богдана.. а красные труселя, это подарок от Богдана "за хорошее поведение"
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А Кличкі ще під час виборів хотіли повоювати на стороні порошенка проти Зеленського! Вони ж дурнуваті, не розуміють що з владою воювати можуть тільки повні ідіоти! З владою завжди домовляються, але то розумні люди! Кличків схоже ************ на публічне протистояння з Зеленським і вони на це активно ведуться і отримають нищівну поразку і як політики і як бізнесмени і як спортсмени! Влада не грає по правилам, влада завжди виграє!
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Хроника одного Президента ...

30.07.2019 г.

https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html

Г-н Презилент, неужели вы не понимаете, что война Богдана\Коломойского с Кличком грозит именно вам серьезными неприятностями? Международным связям Кличка может позавидовать любой президент. Все что будет здесь происходить, будет в нужном ракурсе подано в Европе прямо первым лицам государств. Да, у Кличка не столь мощная поддержка в США, но лично ваш американский рейтинг г-н Джулиани, вот прямо сейчас вообще превращает в величину отрицательную. Вам никто не докладывал? А кто докладывать будет? Уволенный Чалый попивающий кофе с Джулиани ?

Зеленский наивно считает, что все закончилось, он Президент, у него большинство, он победил. Нет Вова, все тольео начинается... Коломойский обязательно сделает попытку оторвать своих депутатов от общей массы депутатов "СГ", создать групку в руках которой будет судьба "золотой акции" и торговать этой акцией как перекупщик на базаре. Да, кстати... Вот г-н Дубинский и К (1+1 и прочие "коломойские"), прихватив "израильтянина" Куницкого уже объявили о создании депутатской группы в парламенте.

Атаку на Кличко (Киев) возглавил Богдан. Вполне логично. Согласно акта капитуляции Зеленского перед Коломойским (см. наше сообщение от 25.07.2019 г.) Киев - зона его приоритетных прав. Замена Кличка на Сашу Ткаченко логично из этого выплывает. Пошла битва титанов. Вова тихо скулит в уголке.

Все интереснее. Богдан передает материалы СБУ нарытые на Кличко, "правоохранительным органам" от имени ОПУ. С Бакановым совсем плохо?

Всем беспокоящимся - Вова есть, Вова жив. Вова работает (или с Вовой работают) с группой товарищей по ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНОМУ вопросу. Когда получим всю информацию - сообщим.

В стране становится все смешнее. Назначенного главой "Державної митної служби України" Максима Нефьодова фактически не допускают к выполнению его непосредственных обязанностей. Причина банально проста. Полный хаос в управленческих структурах, как следствие хаоса в головах руководителей государства. Очевидно слова "Указ Президента" воспринимается Зеленским как своеобразный вариант волшебной палочки - подписал и все заработало. Структуры нет, подзаконные акты даже не пишутся, финансирование не предусмотрено - и все это на фоне пропавшего без вести Президента. А нефьодов рассказывает в Трускавце стае дилетантов, как будет хорошо через три месяца...

По не подтвержденным данным, полученным от весьма сомнительного источника стало известно, что г-н Баканов собирается покинуть пост главы СБУ и вернуться на работу в студию "Квартал-95". Источник - Зеленский. Из его разговора с Богданом во время визита в Одессу.
Лично мы пока что никаких признаков в ОПУ не видим. Все бакановские на местах.

Перед встречей с Трампом, Джулиани около двух часов беседовал с Чалым (бывший посол Украины в США). Подробностей мы не знаем.

Будущий министр здравоохранения Михаил Радуцкий заявил, что существуют особенности лечения у представителей различных рас. Прекрасно. В комплекте оболтусов и профанов госуправления составляющих команду Зеленского, не хватало еще расистов.

Вчера Трамп встречался с Джулиани. На встрече присутствовал Кушнер (зять Трампа). Подробностей мы не знаем.
Сдав в эксплуатацию второй дом для военнослужащих в Калиновке, Винницкой области (общая стоимость 37 млн. гривен) убыл на отдых экс-президент Порошенко.
Уволив очередного председателя РГА, так и не возвратился с отдыха зиц-президент Зеленский.
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хорошо, шо не обезьянкой для фото сессий
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Богдан смотрящий от Коломойского, кто платит за выбор, тот Украину и танцует.
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Кличко - 200% законный мэр, победивший на законных выборах в 2014 году. Для него какой-то там Богдан - это никто и зовут его никак. Обычный рядовой чиновник из Администрации президента, назначенный, кстати, с явным нарушением закона. Поэтому сотрясать воздух Богдан может хоть до посинения, эффект все-равно будет нулевой.
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Кличко вже напрацював собі на кримінальний термін, крадений міст, відеокамери, сумнівні тендери! Це ще за Кличка не брались реальні професіонали з прокуратури та НАБУ! Виступ Богдана це попередження Кличку, але він не зрозумів і почав бикувати! Страшний удар для Кличка буде коли на посаду Голови КМДА Зеленський призначить людину яка зможе виграти у Кличка наступні вибори мера!
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Юрист доморощенный, что сказать недолюстрированный жирный бурят не будет диктовать Киеву кто у него законно избранный мэр:
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да но может для Богданчика наглой рожи и закончится все не тк он думает... его могут взорвать за ненадобностью...мотивация- он слишком много знал и видел например дело в США против Бени Колошматого.... ведь в тех аферах 100% Богдан рулил как бандурист юрыст..от ФБР и к нему могут потянуться вопросы и обвинения.... а оно Бени надо... думаю нет...играет шобла по беспределу..... типа пабедителей не судят.... да не судят... но полезно Богданчику персмотреть сериал "Бригада" там решали дела просто.... грнатой под мягкое место и нет проблем... "Хіба це рівень керівництва офісу глави держави? Якось незручно за таких "ньюсмейкерів", - Кличко звернувся до Зеленського - Цензор.НЕТ 5853
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Правильно.
Никогда администратор офисмен президента столько не пи$дел и не командовал.
Вывод - Зеля чмо.
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Скорее всего, так команует КАЛ омойский, а этот узкоглазый ушлепок богдан лишь озвучивает то, что ему сказал его хозяин, КАЛ омойский.
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Обратил внимание . что кошка мяукнет и полный интернет роликов выкладут .а тут целый президент на пляже среди людей и ни одной фотки или ролика от восторженного народа 73 процентного . таки в голову невольно сравнение с путей и его массовкой
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Заполнили пляж проверенными ребятами? Может быть.
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так это не Зеле позор, это родители Артура без мозгов....
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ну Короля Артура могли бы и не трогать "Хіба це рівень керівництва офісу глави держави? Якось незручно за таких "ньюсмейкерів", - Кличко звернувся до Зеленського - Цензор.НЕТ 4194
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если Богдан уйдет в отставку, то перед кем Зеленский будет на море в красных труселях дефелировать.. ведь он их для кого-то одевал не просто так... "Разве это уровень руководства офиса главы государства? Как-то неудобно за таких "ньюсмейкеров", - Кличко обратился к Зеленскому - Цензор.НЕТ 6504
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Ленка будет благодарна и на седьмом небе
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Віталік на фоні Богдана виглядає більшим політиком ніж той коли-небудь стане.
Те саме стосується майже всіх зелененьких.
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Ksenia VB


Віталік на фоні Богдана виглядає більшим політиком ніж той коли-небудь стане...
"Хіба це рівень керівництва офісу глави держави? Якось незручно за таких "ньюсмейкерів", - Кличко звернувся до Зеленського - Цензор.НЕТ 767
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Янык должен возбудиться. Такой шапки в его коллекции еще нет.
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и это "умелый юрист" Коломоши ?

бог ты мой. как измельчали люди !!!!!!!!!!! "Хіба це рівень керівництва офісу глави держави? Якось незручно за таких "ньюсмейкерів", - Кличко звернувся до Зеленського - Цензор.НЕТ 746
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Витасик давай за Петрыком на Мальдивы ему там скучновато будет...
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Васёк, давай за зелёными в Трускавец оленей искать, а то они уже неделю найти не могут!
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1.1. Київська міська державна адміністрація є єдиним в організаційному відношенні органом, який виконує функції виконавчого органу Київської міської ради та паралельно функції місцевого органу виконавчої влади. З питань, віднесених до відання місцевого самоврядування, цей орган підзвітний і підконтрольний Київській міській раді, а з питань здійснення повноважень у сфері виконавчої влади - Кабінету Міністрів України.

1.2. Київську міську державну адміністрацію має очолювати лише особа, обрана Київським міським головою, яка Президентом України призначається головою Київської міської державної адміністрації. Як голова Київської міської державної адміністрації Київський міський голова з питань здійснення виконавчої влади є відповідальним перед Президентом України і Кабінетом Міністрів України, підзвітним і підконтрольним Кабінету Міністрів України.
На посадову особу, яка є Київським міським головою і одночасно головою Київської міської державної адміністрації, не поширюються вимоги про граничний вік перебування на державній службі.

2. Рішення Конституційного Суду України є обов'язковим до виконання на території України, остаточним і не може бути оскаржене.
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Тут питання до киян, чи підтримають вони свого мера.
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А это выборы покажут, и сами киевляне разберуца, а не указки и прихоти бурятской рожи.
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Тому і поспішають зелакеї, все таки вони взяли всю мажоритарку по Києву.
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Даже в мелочах спешат. У меня абсолютная уверенность, что непрерывные поломки его мостика- вовсе не случайны. Я в принципе- удивлен, что там пока что нет трагических случаев. Ничего, ещё не вечер.
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ЗЕбилы всё равно выберут зебила на которого клоун пальцем укажет. ЗЕбилизация страны на марше.
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якщо вибори провести найближчим часом, то кияни оберуть якого-небудь зеленого.
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Даже если б Жириновский балотировался от Слуги УРода то ЗЕбилятня не задумаваясь и за Жирика бы проголосовала...
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От бачите, а ви говорите що люди не розбираються! Самі собі протирічите. Люди завжди обирають кращого.
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програє він,тому що занадто розумний для "зе" ери яка прийшла.
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Убежден- нет! Так уж выходит, судя по всему. За Виталика взялись плотно. Профи- серьёзные.
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Виталий Кличко - "Но я обращаюсь к президенту....."

Виталий, пан преЗедент отдыхает после выходных....

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Тот самый момент когда даже Кличко выглядит умнее и адекватнее ЗЕкловуна..
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"Даже Кличко"? Ты гонишь. Кличко далеко не такой дурачок каким его изображали в Квартале.
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Ну таки да . когда страной управляет начальник канцелярии должностные обязанности которого смотреть за наличием бумаги в факсах и чернил в ксероксах. как то странно
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настали часи клоунів та секретарок.
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зебилы - когда слова и обвинения словесные закончатся - когда хоть кого то посадят - ну хоть за одно из обвинений - популисты вы балабольные
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Ты задай этот вопрос генплокулолу и судей реформированых Порошенко
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Виталик такой текст лично написать не смог бы.Поэтому всё сказанное-голимые отмазки.
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Если он боксер, то это не означает автоматически того, что он тупой.
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Конечно, вот когда юридический сопроводитель мутных схем Коломойского сказал про 20 миллионов, то это - правда.
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похоже, "зелени" не удастся сожрать Кличко и не подавиться...
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Виталик не имеет права так отреагировать на мерзкую провокацию Богдана...
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Судьбу Богдана решает не Зеля, его судьбу решает папа Беня.
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Якщо то все правда, що Богдан розказав, то Кличку треба писати у відставку. Або подавати в суд на Богдана за наклеп.
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Скажи сразу - надо писать лично Портнову..он щас у ЗЕбилов все суды курирует..так будет ближе к реальности.
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Богдан чемпион Украины по заносу бабла в суды, пусть сразу в отставку уходит
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Шестерка Столара и Палатного что-то сильно разговорчива в последнее время.
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Вот это они сцепились..по-серьезному!
Скоро может и до отстрела дойти, если не договорятся.
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Скажешь ему это при личной встрече. Только сначала набери 103. Это бесплатно и можно без сим-карты.
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если б мог, пошёл бы..А так. Педалик .давно на нём сидит у Палатного!)))
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вул. Хрещатик, 36, м. Київ, вот адрес, приди и скажи
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зашквар у педалика!я подозреваю что всё что сказал Богдан-чистая правда!педалик ты у своехо хряка вальцмана научился врать?!-собирай бычки чувак,все знают как ты мутишь бабло с бюджета и всяких застройщиков,и киоски тебе дань платят...правда всплывет а ты потонешь в своей лжи как свинья молдавская!!
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если увидите у Богдана под глазом новообразование -- не удивляйтесь )))
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еще лето не закончилось -- а развязка с "командой Зе" уже назревает....
мне так кажется
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Под Нюрнбергом, где я живу, есть такой городок -- Цирндорф. Там центр по приёму политических беженцев... ...сам через него прошёл, ещё в 1993 году. И сейчас в курсе -- шо там, кто там и почём...
Последние 5 лет туда пхалась хохлятская вата с Крымо-Донбаса -- цыганила у "проклятых фашистов" политического убежища и ПМЖ на этой почве. (в парашу они не хочуть -- там дуля с маком на пружинах!)
А в Украине ж, демократия, свободные выборы, безвиз... -- и всю эту ********, которая пыталась обмануть немецких налогоплательщиков и Правительство -- выселяли обратно в Украину, бо нет у них оснований на политическое убежище.
Однако! -- подозреваю, что к следующему лету, в Цирндорф приедут реальные политические беженцы-Украинцы. ...и их не выселят.
Основания, уже сейчас нарисовываются...
...а я хотел на пенсии, квартирку во Львове купить. Уже не хочу. Украина залезла из халэпы в дупу... -- и это надолго.
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как же тугодум виталька держится за кресло мэра. на боксе видать таких денег не заработаешь
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