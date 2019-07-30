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 Неизвестные в футболках "Традиция и порядок" сорвали пресс-конференцию кандидатов в нардепы от 50-го округа и разгромили пресс-центр "Укринформа". ВИДЕО

Группа лиц в футболках общественной организации "Традиция и порядок" сорвала пресс-конференцию кандидатов в народные депутаты в одномандатном избирательном округе №50 и разгромила пресс-центр в здании информационного агентства "Укринформ" в Киеве во вторник, в котором она проходила.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Видео Укринформ

Как передает корреспондент агентства, в здание "Укринформа", где во вторник проходила пресс-конференция кандидатов в депутаты Сергея Кошукова (представитель "Европейской Солидарности") и Андрея Аксенова (самовыдвиженец) в одномандатном округе №50 (города Покровск, Доброполье, Мирноград, Добропольский район Донецкой области) ворвались более 10 человек в футболках с надписью "Традиция и порядок". Они разбили стекло, сломали дверь, бросали яйца в участников пресс-конференции, обливали присутствующих в пресс-центре водой, кричали "вон сепаратиста Аксенова".

Активисты обвиняют Аксенова, что он является гражданином РФ. Аксенов, в свою очередь, утверждает, что у него никогда не было российского паспорта.

Была вызвана полиция, правоохранители прибыли примерно через 20 минут. Активисты уже в присутствии полиции бросили яйца в Аксенова, выкрутили микрофоны. Полицейские наблюдала за происходящим.

После этого с криками "Аксенова за решетку" и "Позор" активисты беспрепятственно покинули помещение. На одного из них правоохранители попытались составить протокол, но в ответ он началась оскорблять полицейских и удалился.

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В самом начале пресс-конференции, Кошуков рассказал, что на прошедших внеочереденых парламентских выборах из-за действий участковой комиссии у него было украдено около 500 голосов. После этого пресс-конференция была прервана.

Как сообщалось, протестная акция продолжается под зданием ОИК №50 в Покровске с понедельника, 22 июля, вследствие чего данная избирательная комиссия не работает. "Наблюдатели на окружной избирательной комиссии №50 обнаружили признаки нарушений избирательного процесса, из-за чего у здания ОИК началась протестная акция. Протестующие установили палатки, а также начали сооружать шины", - сообщали тогда в Гражданской сети "Опора".

23 июля в Покровск был направлен вертолет из состава сил авиаподдержки Министерства внутренних дел Украины для стабилизации ситуации при подсчете голосов в ОИК №50.

По решению ОИК №50 здание в Покровске, где находится избирательная документация, было передано под охрану полицейских, и правоохранители будут обеспечивать охрану до момента восстановления работы комиссии.

Источник: https://censor.net.ua/v3140366
 
 
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Богдан и есть самый главный смотрящий сейчас в стране, ЗЕсущество даже поссать не может без присмотра этого бурята
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на дамбасі вибори треба заборонити..... в т.ч. і місцеві....всю владу їм призначати і бажано з Львівської і Франківської областей представників Свободи і Правого Сектору Неизвестные в футболках "Традиция и порядок" сорвали пресс-конференцию кандидатов в нардепы от 50-го округа и разгромили пресс-центр "Укринформа" - Цензор.НЕТ 6449
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Мусорня наблюда и бездействовала. Ясно что акцию одобрили с Охвиса преЗЕдента а верный СОбаков дал соответствующую команду - титушек не трогать....Всё точно так же когда сепарня города захватывала а мусорня ныкалась и сама им оружие отдавала.
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Богдан и есть самый главный смотрящий сейчас в стране, ЗЕсущество даже поссать не может без присмотра этого бурята
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Просто Богдан - грамотний адвокат. Чи ти хочеш, щоб Зеленський усіх смішив, чим і займався останніх надцять років?
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ЗЕкловун по ходу реально нанятый раскрученный атёр..Богданчик его пасёт в первую очередь шоб оно дурное не наляпало чего лишнего на камеры.
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на дамбасі вибори треба заборонити..... в т.ч. і місцеві....всю владу їм призначати і бажано з Львівської і Франківської областей представників Свободи і Правого Сектору Неизвестные в футболках "Традиция и порядок" сорвали пресс-конференцию кандидатов в нардепы от 50-го округа и разгромили пресс-центр "Укринформа" - Цензор.НЕТ 6449
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а Правий Сектор для чого? Неизвестные в футболках "Традиция и порядок" сорвали пресс-конференцию кандидатов в нардепы от 50-го округа и разгромили пресс-центр "Укринформа" - Цензор.НЕТ 3504 нехай тренуються хлопці
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Так при загальній тотальної реформи всієї судової системи всіх без винятку кривавих нелюдей вбивць сепаратистів - коллаборціоністов негайно надовго запроторити за грати обгородивши їх продажних виродків Юд колючим дротом
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Цікаво, от SANDY наприклад, поїхав би головою сільради на Донбас?
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ні, тільки в зондер команду по винищенню вати Неизвестные в футболках "Традиция и порядок" сорвали пресс-конференцию кандидатов в нардепы от 50-го округа и разгромили пресс-центр "Укринформа" - Цензор.НЕТ 1897
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Мусорня наблюда и бездействовала. Ясно что акцию одобрили с Охвиса преЗЕдента а верный СОбаков дал соответствующую команду - титушек не трогать....Всё точно так же когда сепарня города захватывала а мусорня ныкалась и сама им оружие отдавала.
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Олег, тебе так хвилює доля ватного п..ра з Покровська?
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лично меня волнует судьба ЗАКОНА.
Это - беззаконие. Оплаченное моими деньгами.

уважения такие "правоохранители" не вызывают.
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а в мене не викликають поваги ватні підари, які, голосуючи за всілякі мертвечуковські блоки, тягнуть Україну в руцкій мір.....Не заслуговують вони на ЗАКОН
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А что нац. жен Билецкий уже отправил на окружную? Переключился на других мальчиков?
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Тепер хіба сліпий не бачить, наскільки замовними були інфо-атаки на Порошенка. Все, що вважалось смертним гріхом для Петра Олексійовича - з легкістю пробачається новообраному.
Щоб оце Порошенко виклав фотки з пляжу... Та ще й під час візиту американської делегації... Чи щоб гуляв на Ніагарському водоспаді... Ууу... Його за ті нещасні Мальдіви ледь не розірвали! "В країні війна, а він відпочиває!!" А новообраному - нічого. ЗМІ мовчать (бо ж замовлення немає), відповідно й "народ" не обурюється... А чого обурюватись - команди ж не було... І російський бізнес вже не муляє, і друзі-партнери на посадах - норм...
Народу насправді чхати, чим займається президент. Поки йому не починають на цьому акцентувати. І на корупцію було чхати. Поки цю тему не почали розкручувати. Керована отара...
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нарид во всех странах - от 60 до 90% - овцы, стадо которое ведет пастух. Какой пастух - такие и овцы, туда и идут.
если с пастухом повезло - бараны пойдут в правильном направлении. Если нет - то увы. Стране такой ЖОПА.
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"Неизвестные в футболках "Традиция и порядок" разгромили пресс-центр" - якісь заслані кізячки!
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Нанятые зебобики...аваковские птенцы...
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Этого нежилое поднялся на принтах футболок Прикинь, титушню переодевать по 10 раз в день
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Догадайся з трьох раз... Натякаю - рюк...
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