 Минобороны обжаловало решение о приостановлении перехода воинских частей на систему питания по каталогам. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Министерство обороны Украины, в частности юрдепартамент, приняло неотложные меры. В частности, 29 июля 2019 года подготовлено и направлено в суд мотивированное ходатайство об отмене данного решения суда", - сказал начальник отдела юридического обеспечения материально-технического снабжения юридического департамента Минобороны Вадим Гордиенко на брифинге о преимуществах новой системы продовольственного обеспечения Вооруженных сил во вторник в Киеве.

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В частности речь идет о приказе министерства "О переходе воинских частей (учреждений, заведений) Вооруженных сил Украины на систему продовольственного обеспечения с применением каталога продуктов питания в 2019 году" №90 от 04.03.2019.

По его словам, это ходатайство должно быть рассмотрено до конца текущей недели. "Если суд не удовлетворит ходатайство Минобороны, юрдепартамент подготовит апелляционную жалобу в рамках процессуальных сроков", - добавил Гордиенко.

В свою очередь, заместитель начальника управления развития продовольственного обеспечения Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ Александр Хмыз заявил, что каталоговая система проявила себя наилучшим образом и количество жалоб в тех частях, где она действует, незначительна по сравнению с другими частями.

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Он отметил, что на сегодня более 50% ВСУ переведено на новую систему питания в соответствии с двумя предыдущими приказами и отменять их не будут. Что же касается 285 частей, в которых новая система вводилась последним приказом, который обжалован, то в них каталоговая система приостановлена и питание осуществляется по системе аутсорсинга.

Как сообщалось, в Минобороны заявляют, что решение Окружного админсуда ставит под угрозу развитие системы питания в ВСУ по стандартам НАТО. В оборонном ведомстве отмечают, что приостановление действия приказа влечет за собой ряд последствий, которые будут иметь серьезное влияние на мотивацию украинских военных, в том числе, которые выполняют боевые задачи в районе проведения ООС.

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