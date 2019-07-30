 До 1 сентября Верховная Рада не успеет начать работу из-за судебных процессов, - глава ОП Богдан. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил во время брифинга во вторник.
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"До 1 сентября Верховная Рада, видимо, не успеет начать работу. Это зависит не от нас, а от большого количества судебных процессов, которые не дают ЦИК сформировать в конечном варианте тот состав Верховной Рады, который нас ожидает", - сказал Богдан.
Он указал, что команда президента активно разрабатывает законодательные инициативы, чтобы выполнять предвыборные обещания президента страны Владимира Зеленского.
Невже ще хтось не зрозумів, що закінчилася епоха просто брехні, почалася епоха єврейської хуцпи!
Ви привели до влади єврейську мафію, вітаю вас, Зє!Біли!
Как бы надо сформировать Раду, какалицию (или монолицию), назначить кабмин, который типа этим должон заниматься, а потом еще масса процедур в трех чтениях и т.п....
Говорят уже 100 дней минуло.
Порох за это время две трети Донбасса освободил от российских наемников.
😇
осталось!! Отдахнуть тебе нада...
Пайди паиграйся с чем нибудь токсичным или
отруйною тваринкою...
🤗
А правительства нет...рады нет...есть только зебобик и богдана....
жуют шаурмины одну за другой и здесь
за Вованом притерся Богдан...