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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Команда Зеленского против Кличко Обыски в Окружном админсуде Киева Обирай свідомо Украинские заложники в РФ
 Политика Украины
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Все про:ВР (23227) Богдан Андрей (94)

 До 1 сентября Верховная Рада не успеет начать работу из-за судебных процессов, - глава ОП Богдан. ВИДЕО

Глава Офиса Президента Андрей Богдан сообщил, что новоизбранная Верховная Рада может не начать работу до 1 сентября из-за судебных процессов вокруг результатов парламентских выборов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил во время брифинга во вторник.

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"До 1 сентября Верховная Рада, видимо, не успеет начать работу. Это зависит не от нас, а от большого количества судебных процессов, которые не дают ЦИК сформировать в конечном варианте тот состав Верховной Рады, который нас ожидает", - сказал Богдан.

Он указал, что команда президента активно разрабатывает законодательные инициативы, чтобы выполнять предвыборные обещания президента страны Владимира Зеленского.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Никто не будет заставлять депутатов в Раде нажимать кнопки, - замглавы ОП Тимошенко

Источник: https://censor.net.ua/v3140300
 
 
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Ну слава Богу! Бо я ще не всю гривню в ВКВ перевів.
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Поспішай. В тебе мабуть грошей багато за часи правління Петра зібралося.
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Авжеж, я ж не "врємєннабєзработний" як зєпутати прєзєлєнта.
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Лучше бы до конца сентября, у меня в приват банке депозит в баксах, боюсь не успею забрать
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Понятно. Налоги своей стране платить не желаешь аналогично мальдивскому слепооффшорному Петру.
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Скасовуйте депутатську недоторканність!
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Ща! Тільки штанці підтягнуть, ******** із "врємєннабєзработних"...
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Господи!
Невже ще хтось не зрозумів, що закінчилася епоха просто брехні, почалася епоха єврейської хуцпи!

Ви привели до влади єврейську мафію, вітаю вас, Зє!Біли!
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Ты хоть методички меняй, суешь эту хрень во все темы.
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Там идут суды всего по нескольким округам, не вижу причин дожидаться их завершения.
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Представь как порохоботы взвоют относительно законности выборов если не довести судебные споры до конца. Зачем давать им эту фору. Что изменится за пару-тройку недель?
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А то що? Не встигнеш донести, все в штани вивалиться?
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ойц... так и бюджетный процесс-2020 можно сорвать...
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Это чейта? Украина уже многое видела. Даже принятие бюджета в новогоднюю ночь. И ничего.
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І навіть прийняття бюджету перед літньою відпусткою депутатів.
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"Кабінет Міністрів України щороку подає до Верховної Ради проект закону про Державний бюджет України на наступний рік не пізніше 15 вересня поточного року"
Как бы надо сформировать Раду, какалицию (или монолицию), назначить кабмин, который типа этим должон заниматься, а потом еще масса процедур в трех чтениях и т.п....
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А в нас що - кабмін відсутній? Чи як? Ми що зараз без влади залишилися? На скільки відомо у нас є і Кабмін, і Рада. І проект закону про Державний бюджет України готують не за тиждень до подання в Раду.
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У разі відставки Кабінету Міністрів України до подання до Верховної Ради проекту закону про Державний бюджет України на наступний рік або після відхилення Верховною Радою поданого проекту закону про Державний бюджет України на наступний рік відлік строків розгляду Верховною Радою проекту закону про Державний бюджет України на наступний рік припиняється і відновлюється після подання до Верховної Ради проекту закону про Державний бюджет України на наступний рік новосформованим Кабінетом Міністрів України
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Ну и что этим ты хотел сказать, кэп очевидность? У нас что была отставка Кабмина? Когда?
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Кстати.
Говорят уже 100 дней минуло.
Порох за это время две трети Донбасса освободил от российских наемников.
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Никто не помнит, память как у амеб, все устали от войны лежа на диванах...
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Он дал им спокойно отойти от Славянска а потом устроил массовую бойню патриотов в котлах принимая парад в Киеве, вот такие его достижения.
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Действительно. Вон, хоть у Хомчака спросите, кто и по чьему приказу добробаты в Иловайск завел, а потом непонятно как слинял оттуда.
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Соевая Ылита как всегда безбожно врет. Иннаугурация Зеленского проходила 20 мая 2019 года. Те кто знаком с курсом школьной математики начального уровня легко может посчитать сколько дней прошло. Ну правда Ылита такими мелочами не озабачивается.
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Это хорошо, поскольку не будет конфликта с парадом, который, уверен, будет. Боюсь, что это привело бы к конфликту с новоявленными слугами.
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а шо ж так заранее кипишить? еще ж месяц впереди - а вдруг...случиться?
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Но что-то мне подсказывает, что соєвые до последнего будут сопротивляться, пока не услышат, как о крышку их гроба уже бьется не молоток, а сыпется земля.
😇
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Дэвочка нульовочка, уже месячишко каникулов
осталось!! Отдахнуть тебе нада...
Пайди паиграйся с чем нибудь токсичным или
отруйною тваринкою...
🤗
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В Трускавце - углублённый курс назначен ? До 1 сентября Верховная Рада не успеет начать работу из-за судебных процессов, - глава ОП Богдан - Цензор.НЕТ 3203
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А 15 сентября все ближе...и это граничный срок для подачи проекта бюджета на 20-год в раду...
А правительства нет...рады нет...есть только зебобик и богдана....
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А куда Грося делся? Вы думаете, он отдыхает? Ошибаетесь, сейчас самое время... До 1 сентября Верховная Рада не успеет начать работу из-за судебных процессов, - глава ОП Богдан - Цензор.НЕТ 8299
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Здається навпаки, але хто там їх 3,14дорів знає...
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ой...лишенько...--та щоб .ви не перетрудились.мої ж ви голубки і янголята До 1 сентября Верховная Рада не успеет начать работу из-за судебных процессов, - глава ОП Богдан - Цензор.НЕТ 5778
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Здесь вам не Мальдивы, здесь климат иной,
жуют шаурмины одну за другой и здесь
за Вованом притерся Богдан...
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Надо же, пока сочинял стишок, удалили фото Богдана с обзеяной...
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Они хотя бы в календарь заглядывали? 1 сентября, воскресенье)) Пленарные заседания по регламенту,которое им тоже нужно изучать как и календарь, начинаются во вторник, а это, 3 сентября)
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Ну так отзовите свои иски и дело пойдет быстрее!
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