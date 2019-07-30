 До 1 сентября Верховная Рада не успеет начать работу из-за судебных процессов, - глава ОП Богдан. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил во время брифинга во вторник.

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"До 1 сентября Верховная Рада, видимо, не успеет начать работу. Это зависит не от нас, а от большого количества судебных процессов, которые не дают ЦИК сформировать в конечном варианте тот состав Верховной Рады, который нас ожидает", - сказал Богдан.

Он указал, что команда президента активно разрабатывает законодательные инициативы, чтобы выполнять предвыборные обещания президента страны Владимира Зеленского.

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