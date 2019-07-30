 "Шо тут у вас? Розкажіть", - "Я первый раз вижу это все", - правоохранители задержали владельца плантации конопли в Винницкой области. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу, конопли выращивались в теплице одним из местных жителей. Владелец теплицы категорически настаивал на том, что впервые видит наркосодержащие растения. Полиция задержала мужчину и уничтожила 100 кустов конопли.
573 8
Плантацию наркотической конопли размером 1,6 га обнаружили пограничники в Одесской области. ВИДЕО
У сельского жителя в Запорожской области нашли схрон с оружием и плантацию конопли, - полиция. ФОТОрепортаж
Нацполиция Киевщины обнаружила плантацию конопли. Изъято наркотиков на 8 млн гривен. ВИДЕО
Правоохранители изъяли более 2200 литров фальсифицированного элитного алкоголя в Винницкой области. ВИДЕО
Плантация элитной конопли обнаружена в Запорожской области: сбывали в оккупированный Крым, стоимость изъятых наркотиков - 70 млн грн, - полиция. ФОТОрепортаж
он что... агроном? как он может угадать что у него выросло? садил то помидоры))))