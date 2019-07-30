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 Происшествия, Общество
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Все про:Госпогранслужба (3387) задержание (5452) конопля (91) наркотики (1550) Нацполиция (9808)

 "Шо тут у вас? Розкажіть", - "Я первый раз вижу это все", - правоохранители задержали владельца плантации конопли в Винницкой области. ВИДЕО

Пограничники и полицейские обнаружили и уничтожили плантацию конопли в Ямпольском районе Винницкой области.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу, конопли выращивались в теплице одним из местных жителей. Владелец теплицы категорически настаивал на том, что впервые видит наркосодержащие растения. Полиция задержала мужчину и уничтожила 100 кустов конопли.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Любитель химии" оборудовал в квартире в Киеве нарколабораторию и хранил огнестрельное оружие, - полиция. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/v3140297
 
 
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Тю, та я в себе на городі кожен день щось перший раз бачу.
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и шо пристебались...
он что... агроном? как он может угадать что у него выросло? садил то помидоры))))
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Та шо он вам Мичурин чтобы отличать коноплю от амброзии?
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ну і навіщо Садовий рекламував--купуй Українське? народ сприйняв буквально "Шо тут у вас? Розкажіть", - "Я первый раз вижу это все", - правоохранители задержали владельца плантации конопли в Винницкой области - Цензор.НЕТ 8971
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пісня--конопельки насіяла мати у моїм світанковім саду...
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унічтожілі сто кустофф!!! шо ж ви надєлалі!!! іроди!!!
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