 "Шо тут у вас? Розкажіть", - "Я первый раз вижу это все", - правоохранители задержали владельца плантации конопли в Винницкой области. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу, конопли выращивались в теплице одним из местных жителей. Владелец теплицы категорически настаивал на том, что впервые видит наркосодержащие растения. Полиция задержала мужчину и уничтожила 100 кустов конопли.

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