 Богдан: "Смотрящие" нам предлагали не трогать Кличко за финансовое вознаграждение в $20 млн ежегодно. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил во время брифинга во вторник.
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"Ко мне подходил один из адвокатов так называемых "смотрящих" и высказал предложение, поскольку работа с бюджетом горсовета позволяет получать им 40 млн долларов в год, он попросил не трогать главу городской администрации и предложил разделить этот доход пополам. Я не был готов к такому разговору и не зафиксировал его, но передам данные о нем правоохранительным органам", - сказал Богдан.
При этом он отметил, что в 2014 году Кличко был назначен главой КГГА на основании смены президента и определенных политических договоренностей, однако теперь не хочет уходить с должности по этой же норме.
Нет ничего вечного в этом мире.
Та і нах потроібен той дубляж ..В інших містах посади голів рад виборні !
Перша леді зараз дає брифінг і розповідає, чому Зекоманда має право рейдерити Київ. Виглядає непереконливо.
Так уж устроена власть. Нет там белых и черных, хороших и плохих. Просто несколько банд соперничают за ресурс. А наивным дурачкам плетут сказки про борьбу бобра с ослом.
Невже ще хтось не зрозумів, що закінчилася епоха просто брехні, почалася епоха єврейської хуцпи!
-Пробачте, вирвалось.
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Знову незаряджена батарейка на телефоні
Радуйтесь зе-дебилы!!!
Ну и последнее, зебобик, Киев наш город, иди в...………… Квартал.