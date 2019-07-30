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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Команда Зеленского против Кличко Обыски в Окружном админсуде Киева Обирай свідомо Украинские заложники в РФ
 Политика Украины
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 Богдан: "Смотрящие" нам предлагали не трогать Кличко за финансовое вознаграждение в $20 млн ежегодно. ВИДЕО

Глава Офиса Президента Андрей Богдан рассказал, что к нему приходили представители "смотрящих" и просили не снимать главу КГГА с должности взамен на финансовое вознаграждение.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил во время брифинга во вторник.

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"Ко мне подходил один из адвокатов так называемых "смотрящих" и высказал предложение, поскольку работа с бюджетом горсовета позволяет получать им 40 млн долларов в год, он попросил не трогать главу городской администрации и предложил разделить этот доход пополам. Я не был готов к такому разговору и не зафиксировал его, но передам данные о нем правоохранительным органам", - сказал Богдан.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Богдан: Я шесть раз просил Кличко отойти от института "смотрящих" в Киеве. ВИДЕО

При этом он отметил, что в 2014 году Кличко был назначен главой КГГА на основании смены президента и определенных политических договоренностей, однако теперь не хочет уходить с должности по этой же норме.

Источник: https://censor.net.ua/v3140290
 
 
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А кто ты такой, что бы трогать ВЫБОРНОГО МЕРА Киева?
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Тебе пора на покой, ты слишком стар.
Нет ничего вечного в этом мире.
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Рошенок переел? Диболковатый боксер совмещает две должности - так называемого мера (председатель Киевского городского совета) и председатель Киевской городской государственной администрации.
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Согласно закона о городе Киев, проголосуйте в ВР другой закон, ЗЕбилы...
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"Честность" Зе-команды и Богдана стала уже нарицательной. Не удивлюсь, если Богдан заявит, что Порошенко готовил на него покушение.
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а расскажи нам,как будет строиться шулявский мост,если требуется снос корпуса завода большевик,а завод находится в госсобственности да еще за оборонкой числится? вот не примет парламент решение о выводе этого завода из госсобственности и накроется нынешний проект - кличко из своего кармана вернет потраченные деньги? или расчет на то,что шантажируя " народным гневом" таки заставят вывести завод и достроят мост..а за ним огромный жилой комплекс на всю территорию большевика? и вопрос: может сначала решается вопрос о разрешении на снос,а уже потом начинаются работы по постройке? или тут тое виноваты только строители,а мэр ни при делах?
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А посыльного, который пришел с "заносом" можно тронуть?
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бачу справа щодо кмда вирішена. просто треба черговий хайп,звинувачення без жодних доказів. на виборах то двічі спрацювало. тож ждемо відповідь кличка
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по 1+1 как минимум ТСН каждый вечер уже как с пол-года работает на тему о ужасах киевских властей. Электорат готов, это мы видим окончательные штрихи.
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Правильно делаете. Я не смотрю но просматриваю и не первые, не вторые выборы для меня не стали сюрпризом. Как в принципе и то, что будет дальше с Кличко ну и Киевом.
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Вот это у Богдана пригорело после того как Кличко послал на* его двух "смотрящих", один из которых аж цельный ген.директор Г+Г, с которым Богдан требовал согласовывать все дела в Киеве. Да еще и дал об этом интервью, засветив их личности и само требование этой обезьяны.
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Адвоката на мыло, Кличко отправить к Меркель на перевоспитание.
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а фамилии назвать слабо? иначе это все так, байки.
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Так взагалі скасуйте таку посаду як голова КГА ..і все !..
Та і нах потроібен той дубляж ..В інших містах посади голів рад виборні !
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Мер Киева тоже выборная должность, по закону совмещает должность головы КГА, пусть в ВР проголосуют, изменят закон, к чему это скуление?
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Да трогайте уже, все ждут, а то пока только ЗЕленая пена с пузырями...
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Йозеф Кнехт‏ @jozefkneht1 22 мин.22 минуты назад

Перша леді зараз дає брифінг і розповідає, чому Зекоманда має право рейдерити Київ. Виглядає непереконливо.
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Богдан! Відійди від інстітута смотрящіх! А то знайшов собі співбесідників за інтересами.
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Просто они планируют поставить вместо смотрящих Кличко своих смотрящих. И получать не 20 лямов в месяц, а все 40.
Так уж устроена власть. Нет там белых и черных, хороших и плохих. Просто несколько банд соперничают за ресурс. А наивным дурачкам плетут сказки про борьбу бобра с ослом.
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Господи!
Невже ще хтось не зрозумів, що закінчилася епоха просто брехні, почалася епоха єврейської хуцпи!
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богданчік, нє конфліктуй со смотрящімі, формальная власть должна ладіть с фактічєской
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Показывайте всю эти шайку живьём. А будет как в Московии: Песков вещает через ТАСС; поди проверь.
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обратите внимание, если проанализировать слова этого адвокатишки КАЛомойского, то получается, что он, как государственный служащий, и видимо и сам гидрант Конституции, свободно входят в контакт с криминальными и полу криминальными особами и обсуждают с ними дела не просто в столице но видимо и в стране. Картина маслом.
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Та с Богдана хватит того, что он Зелю все время трогает... С Кличко этот номер несколько опаснее...
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Ненавижу зелю и тех , кто за него голосовал . Извините , вырвалось .
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А за кого за Парашу надо было голосовать? Был какой то выбор? Твой вариант
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Я голосовал за Вакарчука и почти весь Львов тоже .
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Здрасьте,это ж порохобот позорный, тупой и без яиц
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-Хто вивернув олів'є на підлогу?
-Пробачте, вирвалось.
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Більшу половину населення України ненавидиш? Ну-ну...
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Большая часть Украины скоро скажет , что не голосовала за зелю .
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Прізвища, від кого приходили. Інакше- пустопорожні балачки.
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Кто-то верит в п****жь старинного друга Портнова?
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Ну шо уважаемое стадо лохтората,голосовали за Вовочку-Голобородьку,а страной руководит адвокат Бени коломойского и еще кучки богатых мошенников,выводящих деньги в офшоры и юредически прикрывающихся этим кренделем ныне исполняющим обязанности царя ! Нае...ли ,как всегда,такого в кино не было !!!!!
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"Ко мне подходил один из адвокатов так называемых "смотрящих" и высказал предложение, поскольку работа с бюджетом горсовета позволяет получать им 40 млн долларов в год, он попросил не трогать главу городской администрации и предложил разделить этот доход пополам. Я не был готов к такому разговору и не зафиксировал его, но передам данные о нем правоохранительным органам", - сказал Богдан. Источник: https://censor.net.ua/v3140290
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Знову незаряджена батарейка на телефоні Богдан: "Смотрящие" нам предлагали не трогать Кличко за финансовое вознаграждение в $20 млн ежегодно - Цензор.НЕТ 8505
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Какая галимая лажа! Коломойская команда хочет создать кормушку в Киеве, причём четко об этом артикулирует!!! А 73%-43% быдломассы будут скакать от радости, чтобы она старость заработал не только Беня, но и его команда!!!
Радуйтесь зе-дебилы!!!
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И этот бескорыстный слуга еврейского народа отказался от такого куша? Это заслуживало бы восхищения, но что-то сдается мне это из области фантастики. Богдан: "Смотрящие" нам предлагали не трогать Кличко за финансовое вознаграждение в $20 млн ежегодно - Цензор.НЕТ 7144 Но, 73 процентые зебилы рукоплещут!
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Не был готов...рассчитывал что лимонов 5 датут...а тут 20 его и пришибло такой суммой...пошел думать...может 25 получится сбить....
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А где же преЗедент до сих пор победу Динамо празднует или устал и 4 раз отдыхать поехал?
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Мало предложили. Зачем соглашаться на 20 млн., если можешь получить все 40 ?
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Гнать надо Тормоза в Три шеи,позорит не только Киев но и всю Украину, ещё и ворюга-пытра креатура, поэтому порохоботы и ссут кипятком (!) 😬
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Удмурт, чуваш, или как там тебя, только суд определяет вину, а ты врешь, докажи, что предлагали.

Ну и последнее, зебобик, Киев наш город, иди в...………… Квартал.
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Чого Богдан усіх турбує та виносить на публіку брудну білизну? Кличка і Богдана на ринг. Переможцю залишиться усе, а глядачі заплатять за квитки. Гроші направлять на благодійність
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Сорок больше , чем двадцать Вот зачем Богдану с кем то делиться ?
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