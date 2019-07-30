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 Политика Украины
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 Богдан: Мы подаем в правоохранительные органы информацию о возможных коррупционных схемах в Киеве. ВИДЕО

Председатель Офиса президента Андрей Богдан заявил, что подает заявление в правоохранительные органы по проверке информации о возможных коррупционных схемах в Киеве.

Об этом он заявил на брифинге в Киеве, передает Цензор.НЕТ.

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"Это перечень фактов, которые обнародовали журналисты. Мы читаем: строительство Подольско-Воскресенского моста стоимостью 8 млрд гривен выиграла фирма-прокладка, которая перечисляла деньги подрядчику Кузницы на Рыбальском; тендер на Шулявский мост выиграла фирма, принадлежащая другу Кличко - скандальному застройщику Максиму Микитасягу; стеклянный мост был построен и введен в эксплуатацию, а при строительстве его бюджет был разворован господином Столаром, компания которого его строила - пустышка с капиталом в 7000 тыс. грн. Все эти факты обнародованы в интернете мы сегодня подаем в правоохранительные органы для их проверки", - заявил Богдан.

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Источник: https://censor.net.ua/v3140289
 
 
 Топ комментарии
 
и нормальный суд пошлёт всё это кино туда, где на лугу пасутся ко...
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возможных коррупционных"? Тобто, доказів немає? Клоуни, досить займатися популізмом для своїх зебобіків. Займіться державними справами.
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кажется не все врубились: "янукович-2" - это зю.
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Журналисты расследователи уже столько Инфы накопали и показали...Только бери оформляй и в суд.
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и нормальный суд пошлёт всё это кино туда, где на лугу пасутся ко...
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Это только потужно и нэчувано рехформированный.
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Що там з Свинарчуками? Вже поновили на посадах?
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Будь-який.
А колись, хтось напише книгу: "Антикорупційна істерія як засіб захоплення влади і віджиму власності".
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Зєєля зв своїм охвістям затримався в Канаді на день, щоб подивитися на Ніагару. Це невинне і зрозуміле Зє!Білам задоволення обійшлося українцям у 120 тис баксів.
Рівно в 4 рази більше ніж намальований "антикорупціонерами" профіт від "злочинної діяльності свинарчуків".
Хто має очі. нехай бачить!
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А каким боком это к Кличку и корупции в Киеве?
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янукович-2 идёт точно по следам первого... Богдан: Мы подаем в правоохранительные органы информацию о возможных коррупционных схемах в Киеве - Цензор.НЕТ 6458 только место трижды легитимного в Ростове вроде как занято
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кажется не все врубились: "янукович-2" - это зю.
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Лайков мало? Богдан: Мы подаем в правоохранительные органы информацию о возможных коррупционных схемах в Киеве - Цензор.НЕТ 8636
Все уже врубились и тебя не читают. Богдан: Мы подаем в правоохранительные органы информацию о возможных коррупционных схемах в Киеве - Цензор.НЕТ 4711
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Был лайк от купца калашникова из вашей своры... Ну работа у вас така: собирать всё говно в округе и пытаться им Петра замазать. Ничего другого вы не умеете. Никто из вас даже не знает трудное место в таблице умножения. Я про "семью восемь". Ответ не в рифму. ПИчалька! Богдан: Мы подаем в правоохранительные органы информацию о возможных коррупционных схемах в Киеве - Цензор.НЕТ 9493
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А если ещё амеры фирташа разговорят..
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возможных коррупционных"? Тобто, доказів немає? Клоуни, досить займатися популізмом для своїх зебобіків. Займіться державними справами.
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Это какими? На Мальдивы под чужим именем слетать или дать сцыкуну в оборонпроме зарабатывать? Ты уточняй, конкретизируй из опыта барыги.
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Та годі, Кличко просто не погодився на Зэ!Сматрящіх від етнічної мафії богообраного народу, це правда, а всі інше - брехня!
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А якщо то брехня, на Богдана теж подають в правоохоронні органи?
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Конечно конечно, Вавриш уже колышки забивает под строительство.
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Богдан, иди в суд, а там и посмотрим.

А пока вопрос от женской части нашего коллектива:
ты Зе шпили-вили или он тебя?
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Этого Богдана, который Андрей люстрировать должны, а оно подает.
Переделали АП в охфис за 500 лямов, только для того, что бы оно (рыгионал, если кто забыл) и ему подобные избежали люстрации и узурпировали власть. Вот уже до Киева добрались.
Но зелебобики в восторге..уря вашу мать!
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Очень какое-то избирательное у него отношение к проявлениям коррупции - замечает только имеющие отношение к Кличко. А по судьям, например, реакции нет.
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Всем бог дал , только богдану не досталось. Может этого богдана на алкозависимость проверить...? Богдан: Мы подаем в правоохранительные органы информацию о возможных коррупционных схемах в Киеве - Цензор.НЕТ 38
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Ну то что стукнутый стеклянный мост из гов-на слепил - это и доказывать не надо...... Факты на лицо!!!!!
Хотя есть возможность отмазаться - взорвать его нафиг.....
Типа в прошлый раз "гранату" взорвали, а теперь водородную бомбу под мост проклятые подложили!!!!!
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Хорошее начало....Пендаль Педалику чтоб этот гений мысли катился до самых нар!!
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