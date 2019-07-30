 Богдан: Мы подаем в правоохранительные органы информацию о возможных коррупционных схемах в Киеве. ВИДЕО

Об этом он заявил на брифинге в Киеве, передает Цензор.НЕТ.
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"Это перечень фактов, которые обнародовали журналисты. Мы читаем: строительство Подольско-Воскресенского моста стоимостью 8 млрд гривен выиграла фирма-прокладка, которая перечисляла деньги подрядчику Кузницы на Рыбальском; тендер на Шулявский мост выиграла фирма, принадлежащая другу Кличко - скандальному застройщику Максиму Микитасягу; стеклянный мост был построен и введен в эксплуатацию, а при строительстве его бюджет был разворован господином Столаром, компания которого его строила - пустышка с капиталом в 7000 тыс. грн. Все эти факты обнародованы в интернете мы сегодня подаем в правоохранительные органы для их проверки", - заявил Богдан.
А колись, хтось напише книгу: "Антикорупційна істерія як засіб захоплення влади і віджиму власності".
Рівно в 4 рази більше ніж намальований "антикорупціонерами" профіт від "злочинної діяльності свинарчуків".
Хто має очі. нехай бачить!
Все уже врубились и тебя не читают.
https://www.youtube.com/watch?v=etApTFQZxvA
А пока вопрос от женской части нашего коллектива:
ты Зе шпили-вили или он тебя?
Переделали АП в охфис за 500 лямов, только для того, что бы оно (рыгионал, если кто забыл) и ему подобные избежали люстрации и узурпировали власть. Вот уже до Киева добрались.
Но зелебобики в восторге..уря вашу мать!
Хотя есть возможность отмазаться - взорвать его нафиг.....
Типа в прошлый раз "гранату" взорвали, а теперь водородную бомбу под мост проклятые подложили!!!!!