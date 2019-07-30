 Вместо парада на День Независимости в Киеве будет Шествие достоинства, - глава ОП Богдан. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом рассказал глава Офиса президента Андрей Богдан на брифинге во вторник.
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"Вместо традиционного парада в советских традициях с недешевой демонстрацией техники на центральной улице столицы состоится Шествие достоинства. Это мероприятие в европейском стиле призвано положить начало новой традиции чествования всех, кем гордится Украина. Планируется, что по Крещатику пройдут представители разных родов войск, Вооруженных сил Украины. Ветераны АТО смогут присоединиться к представителям своих бригад", - сказал он.
а проход частей разных родов войск и разных стран стоит не так уж дорого.
Но увидеть на параде американцев, британцев, канадцев, поляков - это дороого стоит.
Проход пеших частей в сопровождении десятка Хаммеров разных модификаций -
это и бюджетно, со смыслом: у кремля будет полное впечатление о том,
какую поддержку имеет Украина в мире.
Вы обрекли страну на 5 лет позорняка)))
Шо там со снижением тарифов?
С посадками? С зп по 4000 евро для учителей?
синонимы слова парад - демонстрация, кортеж, прохождение, манифестация, процессия, шествие...дефилирование )))))
военным бывает только парад - демонстрация силы, мужества, достоинства, уверенности...
а тпруу-ноо... это и есть шествие...
Учасники ходи
гідрівності...