EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Команда Зеленского против Кличко Обыски в Окружном админсуде Киева Обирай свідомо Украинские заложники в РФ
 Политика Украины
  3820  120
Все про:День независимости (680) парад (437) Богдан Андрей (94)

 Вместо парада на День Независимости в Киеве будет Шествие достоинства, - глава ОП Богдан. ВИДЕО

В этом году в Украине День Независимости будут праздновать в новом формате.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом рассказал глава Офиса президента Андрей Богдан на брифинге во вторник.

Видео 112

"Вместо традиционного парада в советских традициях с недешевой демонстрацией техники на центральной улице столицы состоится Шествие достоинства. Это мероприятие в европейском стиле призвано положить начало новой традиции чествования всех, кем гордится Украина. Планируется, что по Крещатику пройдут представители разных родов войск, Вооруженных сил Украины. Ветераны АТО смогут присоединиться к представителям своих бригад", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский подписал указ о праздновании Дня независимости: без парада, будут молебны и возложение цветов

Источник: https://censor.net.ua/v3140287
 
 
 Топ комментарии
 
Звісно.. Оюди самі підуть, без вас.
Відлячили ви військовим, ой віддячили
.
 показать весь комментарий
 
"95 квартал", "Лига смеха", "Слуга народа", нацжены и прочая титушня, Богдан с Портновым и судьями, зеленые технократы, научившиеся выговаривать слово "кейс" и "факин отрасль", сепары, полезные идиоты и прочие зебобики,
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
щось так сором'язливо "апостоли"...назвали б "паріархами"..чи "архемандритами" Замість параду на День Незалежності в Києві буде Хода гідності, - глава ОП Богдан - Цензор.НЕТ 4145
 показать весь комментарий
 
 
Понятное дело, при главнокомандующем Зеленском, это был бы не парад, а водевиль.
 показать весь комментарий
 
Ну, выгода здесь есть. Военный парад - удовольствие дорогое. А значит украдены и распилены бюджетные средства не будут. Демонстрация, в большинстве своём, техники оставшейся со времён СССР - сомнительна. А новые технологичные разработки не обязательно демонстрировать.
 показать весь комментарий
 
 
Из чего стоимость парада считаешь ? Что солдата надо покормить, технику заправить ? Так солдата по-любому кормить надо, где-то ему спать, маршировать на плацу, а технику заправлять. А парад для военньіх всегда праздник, как и для народа
 показать весь комментарий
 
 
Советскую технику таскать по Крещатику, может уже и не стоит,
а проход частей разных родов войск и разных стран стоит не так уж дорого.
Но увидеть на параде американцев, британцев, канадцев, поляков - это дороого стоит.
Проход пеших частей в сопровождении десятка Хаммеров разных модификаций -
это и бюджетно, со смыслом: у кремля будет полное впечатление о том,
какую поддержку имеет Украина в мире.
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Взрывом соевых пуканов доволен!!
 показать весь комментарий
 
 
73% идиотов!
Вы обрекли страну на 5 лет позорняка)))
Шо там со снижением тарифов?
С посадками? С зп по 4000 евро для учителей?
 показать весь комментарий
 
 
шествие...уже как-то...мелко и уныло...
синонимы слова парад - демонстрация, кортеж, прохождение, манифестация, процессия, шествие...дефилирование )))))
военным бывает только парад - демонстрация силы, мужества, достоинства, уверенности...
а тпруу-ноо... это и есть шествие...
 показать весь комментарий
 
 
Якщо парад вважати совком, хоча у Франції він проводиться, то чи не буде ця хода аналогом радянскої першотравневої демонстрації?
 показать весь комментарий
 
 
Ну тоді зрозуміло чому парад ЗСУ відмінили, в них "достоінства" не тієї системи!
 показать весь комментарий
 
 
Це що, "зекреатівчик"? Не парад, а тусовка Замість параду на День Незалежності в Києві буде Хода гідності, - глава ОП Богдан - Цензор.НЕТ 1981"... по Крещатику пройдут представители разных родов войск, Вооруженных сил Украины. Ветераны АТО смогут присоединиться к представителям своих "
 показать весь комментарий
 
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх