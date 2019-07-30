 "Я сказал, что я не укроп, я против бандеровцев": российские пропагандисты использовали брата главы Донецкой ОВГА Кириленко, чтобы показать "гражданскую войну". ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
"Гражданская война, родные братья по разные стороны фронта, драма семьи Кириленко". Такой анонс предваряет один из сюжетов в итоговой программе на телеканале "Россия 1". Герои этого сюжета – братья Павел и Евгений Кириленко. Павел руководит военно-гражданской администрацией Донецкой области, а Евгения назвали "офицером спецслужб ДНР". И этот "офицер" даже готов говорить с братом о мире. Вот только на каких условиях, непонятно.
Президент Владимир Зеленский, когда представлял нового руководителя области, так прокомментировал эту информацию: "Огромное количество информации по поводу того, что брат Паши работает там где-то в "ДНР"… Мы все понимаем, что там живут такие же украинцы, как и мы. Мы должны это помнить. У Паши там семья, там родители его, и там брат… У Паши это больной вопрос, поэтому я взял на себя смелость об этом сказать: с братом человек не разговаривает по, так сказать, политическим разногласиям".
И вот через три недели после этого о родственных отношениях руководителя Донетчины решил рассказать телеканал "Россия 1". Сначала показали мост в Станице Луганской: мол, здесь чуть ли не впервые представители Киева и "ЛНР" "пожали друг другу руки". Потом женщина, которую представили как Надежду, мать братьев Кириленко, говорит: "Мои дети друг в друга стрелять не будут. И вообще, мы один народ, ну как нас можно разорвать".
Евгения Кириленко назвали "офицером спецслужб ДНР". О взаимоотношениях с братом он рассказал так: "Мы уже поняли, что у нас довольно-таки разные политические взгляды. Я бы даже сказал – диаметрально противоположные. Ну и после этого мы как-то в телефонном режиме высказали друг-другу, может быть, не сильно мягко, свои точки зрения, после чего просто прекратили общаться. Я сказал, что я не укроп, я против бандеровцев".
Глава Донецкой ОВГА Павел Кириленко в этот день, как сообщили в администрации, находится в командировке – прокомментировать не смог.
Татьяна Заровная, журналист и переселенец, рассказала, что такой сюжет на российском телевидении был ожидаем: "Люди, которые нас обстреливают, предлагают нам мир на их условиях, на условиях капитуляции. И параллельно рассказывают всему миру, что в Украине нет никакой агрессии – есть гражданская война. Когда заметили наши коллеги мужа Скабеевой (Евгений Попов – Ред.) недалеко от линии разграничения, так и подумали: будет какой-то пропагандистский сюжет".
це продажна істота і не більше.
Они обещали грамотную информационную войну.
Пока никакой войны информационной от них с рашей не было,только с украинцами.
Топит против Украины и за капитуляцию на условиях кремля.
Мечта закрыть всем с этим несогласным рот и устроить диктатуру лалалалей как в рашке.
Только кто то убил Степу Чубенко.
Лучше назначать всё же чиновников,не имеющих родственников на вражеских территориях.Этим не подвергнем этих людей опасной возможности прессингов,а интересы страны врагу.Есть вполне достаточное количество столь же достойных кандидатов.
Хотелось бы,чтобы новый парламент не допускал ошибок "впускания врага в Украину".тем более.что при президентской и парламентской избирательной компании были "кличи" команды зеленского выдавить из власти сепаратистов и прокремлёвских марионеток...Стоит ли одних заменять другими?
Цей сепар рашизд, а його брателло малорос- пристосуванець.
Де ви там бандерівців знайшли ????