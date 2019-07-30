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 Политика Украины
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Все про:информационная война (548) пропаганда (2292) Россия (73463) Донбасс (19026) Кириленко Павел (5)

 "Я сказал, что я не укроп, я против бандеровцев": российские пропагандисты использовали брата главы Донецкой ОВГА Кириленко, чтобы показать "гражданскую войну". ВИДЕО

Военный прокурор Павел Кириленко сменил на посту руководителя Донецкой области сотрудника СБУ Александра Куця. Журналисты и активисты сразу обратили внимание на то, что брат Павла Кириленко, Евгений, внесен в базу данных сайта "Миротворец" как член группировки "ДНР". На этом факте решили сыграть и российские медиа, чтобы в очередной раз заявить о "гражданской войне" на Донбассе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"Гражданская война, родные братья по разные стороны фронта, драма семьи Кириленко". Такой анонс предваряет один из сюжетов в итоговой программе на телеканале "Россия 1". Герои этого сюжета – братья Павел и Евгений Кириленко. Павел руководит военно-гражданской администрацией Донецкой области, а Евгения назвали "офицером спецслужб ДНР". И этот "офицер" даже готов говорить с братом о мире. Вот только на каких условиях, непонятно.

Президент Владимир Зеленский, когда представлял нового руководителя области, так прокомментировал эту информацию: "Огромное количество информации по поводу того, что брат Паши работает там где-то в "ДНР"… Мы все понимаем, что там живут такие же украинцы, как и мы. Мы должны это помнить. У Паши там семья, там родители его, и там брат… У Паши это больной вопрос, поэтому я взял на себя смелость об этом сказать: с братом человек не разговаривает по, так сказать, политическим разногласиям".

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И вот через три недели после этого о родственных отношениях руководителя Донетчины решил рассказать телеканал "Россия 1". Сначала показали мост в Станице Луганской: мол, здесь чуть ли не впервые представители Киева и "ЛНР" "пожали друг другу руки". Потом женщина, которую представили как Надежду, мать братьев Кириленко, говорит: "Мои дети друг в друга стрелять не будут. И вообще, мы один народ, ну как нас можно разорвать".

Евгения Кириленко назвали "офицером спецслужб ДНР". О взаимоотношениях с братом он рассказал так: "Мы уже поняли, что у нас довольно-таки разные политические взгляды. Я бы даже сказал – диаметрально противоположные. Ну и после этого мы как-то в телефонном режиме высказали друг-другу, может быть, не сильно мягко, свои точки зрения, после чего просто прекратили общаться. Я сказал, что я не укроп, я против бандеровцев".

Я сказал, что я не укроп, я против бандеровцев: российские пропагандисты использовали брата главы Донецкой ОВГА Кириленко, чтобы показать гражданскую войну 01

Глава Донецкой ОВГА Павел Кириленко в этот день, как сообщили в администрации, находится в командировке – прокомментировать не смог.

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Татьяна Заровная, журналист и переселенец, рассказала, что такой сюжет на российском телевидении был ожидаем: "Люди, которые нас обстреливают, предлагают нам мир на их условиях, на условиях капитуляции. И параллельно рассказывают всему миру, что в Украине нет никакой агрессии – есть гражданская война. Когда заметили наши коллеги мужа Скабеевой (Евгений Попов – Ред.) недалеко от линии разграничения, так и подумали: будет какой-то пропагандистский сюжет".

Источник: https://censor.net.ua/v3140248
 
 
 Топ комментарии
 
как то в последнее время слишком много "мышебратьев" с гаслами про "одинарот". вам не кажется господа?
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алина, у вас критические дни? вот написал нейтральный пост - нет бл найдется же сука которая попытается настроение испортить. вам болит?
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Бережіть очі! Зеленка набагато токсичніша за шоколад! До речі, а хто призначив Пашу Кириленка? Невже Порошенко? "Я сказал, что я не укроп, я против бандеровцев": российские пропагандисты использовали брата главы Донецкой ОВГА Кириленко, чтобы показать "гражданскую войну" - Цензор.НЕТ 7372
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как то в последнее время слишком много "мышебратьев" с гаслами про "одинарот". вам не кажется господа?
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Так всегда было. Не замечали? Ну, если глаза шоколадом залепило, то действительно трудно хоть что-то видеть.
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алина, у вас критические дни? вот написал нейтральный пост - нет бл найдется же **** которая попытается настроение испортить. вам болит?
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Бережіть очі! Зеленка набагато токсичніша за шоколад! До речі, а хто призначив Пашу Кириленка? Невже Порошенко? "Я сказал, что я не укроп, я против бандеровцев": российские пропагандисты использовали брата главы Донецкой ОВГА Кириленко, чтобы показать "гражданскую войну" - Цензор.НЕТ 7372
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не только это. Сейчас активно пропагандируется путь решения конфликта как в Грузии. Отдать земли, но сохранить экономику. При этом забывают, что в принципе не может быть развития страны при угрозе отторжения следующих кусков земли.
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Не только земли, экономическую войну никто не отменял. Засрашка недавно запретила вино из Грузии, что ей потом помешает что-то ещё запретить из Украины? А при подходе отдать земли - с засрашки санкции постепенно снимут, а наши возобновят торговлю.
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Пошли на фиг кацапские СМИ. Слушать их вой - себя не уважать. А семья Кириленко такая не одна. Есть тьма примеров, когда члены семьи оказались по разные стороны баррикад. И брат за брата не в ответе.
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Сімей таких купа, але ж навіщо таких людей у владу призначати? Ідеальний варіант - це коли головою Луганської ОДА був Москаль.
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не бачу нічого ідеального.
це продажна істота і не більше.
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"Мои дети друг в друга стрелять не будут. И вообще, мы один народ, ну как нас можно разорвать". Какой изысканный малоросский пафос. До чего же неожиданный поворот. Кто бы мог предположить такое.
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брата жалко, в плену у ЛНР офицером держат
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Теперь слово за командой Зе.
Они обещали грамотную информационную войну.
Пока никакой войны информационной от них с рашей не было,только с украинцами.
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Для начала ваш хор расформируют
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Мечта кремля расформировать украинцев.
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Сколько среди ваших пропагандонов украинцев ещё ОЧЕНЬ большой вопрос
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Написав чувак, який НІКОЛИ не пише пости українською
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По-перше я не «чувак». По-друге ось пишу. Але вашу антиукраIнську шарашку це не врятуЭ
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Это бот под немецким прокси.
Топит против Украины и за капитуляцию на условиях кремля.
Мечта закрыть всем с этим несогласным рот и устроить диктатуру лалалалей как в рашке.
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ждите выборы прошли Он вам больше ничего не должен!
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Этого следовало ожидать ! 😎. Зеля, россиян нужно читать на два шага вперёд ! У них политика по отношению к Украине не меняется ! 😈
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Тем более имея такой опыт по влиянию на общественное мнение внутри Украины это просто игра в поддавки не сделать грамотный упреждающий или хотя бы ответный ход.
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Він,звісно,не укроп.Він просто кацапський дебіл... "Я сказал, что я не укроп, я против бандеровцев": российские пропагандисты использовали брата главы Донецкой ОВГА Кириленко, чтобы показать "гражданскую войну" - Цензор.НЕТ 598
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Никогда мы небыли одним народо!!! Стоит только побывать в дяревне казапетовки и в украинском селе и разница будет просто огромная!
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Ну и зачем его назначили? Что бы потом на рашаТВ выходили такие сюжеты? А потом удивляемся, сколько много предателей в Крыму пошли на службу РФ.
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Два брата-акробата? Два де*іла - то є сила? Зараз розплачуся, як на індійському кіно моя мама колись. 😊
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Все люди братья.
Только кто то убил Степу Чубенко.
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мы действительно понимаем,что на оккупированной территории живут такие же украинцы как мы..Но..мы не можем давать врагу рычаги управления как на саму Украину,так и на чиновников.Таким рычагом может стать заложничество членов семьи чиновника.Не факт,что такого давления не было в аналогичных случаях.мы были свидетелями как нажим на бизнес экс-президентов приводил страну к некоторым уступкам сепаратистам и РФ на международной арене.
Лучше назначать всё же чиновников,не имеющих родственников на вражеских территориях.Этим не подвергнем этих людей опасной возможности прессингов,а интересы страны врагу.Есть вполне достаточное количество столь же достойных кандидатов.
Хотелось бы,чтобы новый парламент не допускал ошибок "впускания врага в Украину".тем более.что при президентской и парламентской избирательной компании были "кличи" команды зеленского выдавить из власти сепаратистов и прокремлёвских марионеток...Стоит ли одних заменять другими?
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логика есть в Ваших словах, но назначение Кириленко скорей всего, это своеобразный "ход конем" и те кто играют имеют право на такой ход
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Ти не укроп кириленко і тим паче не українець, ти собока без роду та імені.
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це про женю і його папу з мамою, які не знають кому давали присягу і кому бути вірними. Ось такі і в РОА служили німцям під триколором. Щей прізвищу українське! П-фу! Гидота!
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Красиво новообраний гарант , прогнувся перед Путлєром.Так що призначення і було зроблене з метою показати що в Україні "громадянська війна" .
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интересно а оно кто? дворняга без роду
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чтобы занимать посты в воюющей стране надо быть с чистой репутацией, а не начинать с новой партией с чистого листа....
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Язик не повертається назвати брата Кириленка бандерівцем.
Цей сепар рашизд, а його брателло малорос- пристосуванець.
Де ви там бандерівців знайшли ????
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Його в дитинстві мама лякала бандерівцями. У всьому мама винна - перелякала хлопця, тепер в памперсі спить.
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