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 Даже нахождение на цепи у российских пограничников не озлобило ее, - Полозов рассказал об освобожденной собаке украинских моряков. ВИДЕО

Защитники украинских военнопленных моряков освободили из российского плена в оккупированном Крыму собаку Джесси, которая находилась на захваченном ФСБ РФ украинском буксире "Яны Капу".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

Во время захвата ФСБ России украинских кораблей и моряков у берегов Крыма в ноябре 2018 года на буксире "Яны Капу" был один неизвестный член экипажа – собака Джесси. На момент ареста животному было 3 месяца. Позже ее забрали российские пограничники в Керчи.

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Восемь месяцев собака пробыла в городе, четыре из которых адвокаты украинских моряков пытались найти способы ее вызволить. Сейчас Джесси за пределами полуострова – в Херсонской области – дожидается своих хозяев. Ее приютила семья другого украинского моряка Сергея Чулибы.

Напомним, ВМС ВС Украины 25 ноября сообщили, что пограничные корабли Российской Федерации осуществили агрессивные действия против украинских судов, которые совершали плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. В частности, российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, а также потерян спасательный плотик. При этом ВМС ВСУ подчеркивают, что о намерении осуществить переход предупреждали заранее и действовали в рамках международного права.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Военнопленные моряки находятся за рамками минского процесса. По ним есть решение Международного трибунала, - Безсмертный

В то же время, в ФСБ России заявляли, что три украинских военных корабля в Азовском море "незаконно вошли в территориальные воды РФ и направились к Керченскому проливу".

В результате незаконных действий российских силовиков были захвачены три корабля ВМС Украины и взяты в плен 24 украинских военнослужащих. Подконтрольный РФ суд оккупированного Симферополя избрал мерой пресечения для 24 моряков содержание под стражей до 25 января 2019 года.

30 ноября моряков перевезли в Москву: 21 украинца доставили в московское СИЗО "Лефортово", 3 раненых - в "Матросскую тишину".

9 июля 2019 года российское следствие предъявило обвинение в окончательной редакции всем 24 военнопленным украинским морякам. 15 июля их включили в список обмена пленными. 17 июля Лефортовский суд Москвы продлил содержание под стражей всем 24 военнопленным морякамна 3 месяца.

Источник: https://censor.net.ua/v3140244
 
   
 Топ комментарии
 
Это крупная победа команды Зеленского!
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Первый порохобот отметился, где второй дебил ? Ауу
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Чого ж ви такий нескромний? 😁 Ви робите все, щоб на вас звернули увагу - навіть ставите собі не зовсім поважний діагноз. 😊
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Шановний. Не треба бути таким дрімучим. У нас в Україні є Президент і є през.Перший Порошенко , другий зєля. Ферштеєєн?
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Тому, который с 2014 Украину загнал в ж()пу, и платит этим имбицилам за срач на цензоре.
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Некоторые ищут и лезут в жопу, даже если её нет.
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почему Зе, а не адвокатам? Это они же работали и деньги за это получали, а сейчас психологами собаки устроились....
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А англичане убили кота скрипалей...
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Как страшно жить.
Пройдитесь по собаче-кошачьим приютам, узнайте, когда они котов даром раздают, и наберите столько котов, сколько хотите.
Коты из приютов не особенно пользуются спросом, очнь много их потому что, но ведь Вы же возьмете парочку? или троечку?
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Виміняли Кучма з Медведчуком собаку на 5х терористів і чекушку. Тепер в книжки історії запишуть і героя України дадуть.
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То це собаку на відведення військ поміняли?- Тьху! А мені сусід тільки що сказав що Зеленський домовився і одного з членів екіпажу звільнили. Троллив, гнида.
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Кукушка хвалит петуха за то, что хвалит он кукушку
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Это крупная победа команды Зеленского!
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Просим помолиться за украинских моряков, взятых в плен россиянами в международных водах Черного моря и которые восемь месяцев содержатся князем Темнейшим в подвалах Лефортовской тюрьмы. А также за их детей, которые не видят своих отцов.
25 ноября 2018 года «собиратель земель и морей русских», князь Темнейший, в воскресенье, сразу после утренней православной литургии и молитвы, по «благословению» Начальника РПЦ мп Кирилла Гундяева (кличка в отделе кадров на Лубянке - «Михалыч») дал команду военным Сергея Кунжутовича Шойгу обстрелять из корабельных орудий два небольших украинских катера и портовой буксир, обвешанный старыми автомобильными покрышками, находившиеся в международных водах Черного моря за двенадцатимильной зоной.
«Дави его справа! …пик! Дави справа! …пик! Зажимай его!...пик! Давай, дави! ...пик! Ломай его! …пик! Ох! Хорошо как!» - перемежая команды рулевому православными матами и проклятиями в адрес «укропов», капитан российского корабля береговой охраны «Дон», совершил таран украинского буксира и вывел из строя один из его двигателей.
Согласно радиоперехвату, предоставленному СБУ, в котором зафиксированы переговоры морских офицеров и пилотов российских самолетов и вертолетов, российские корабли ФСБ несколько раз пытались таранить украинские катера, но те - легко уходили от столкновения и маневрировали так, что москвитяне ничего не могли с ними поделать и с разрешения Кремля обстреляли надстройки катеров (где находились моряки) крупнокалиберными пушками.
Три расстрелянных «братским адним народом» украинских корабля в качестве трофеев, православные россияне приволокли на буксирах в оккупированный Керчь. В кубрике, под усиленной охраной, московские пираты доставили на берег двадцать четыре украинских моряка взятых москвитянами в плен. Шестеро из них были ранены при обстрелах снарядами и нуждались в немедленной в медицинской помощи.

https://ipnews.in.ua/news/video/davi-ego-sprava-zazhimaj-b-d-poyavilos-video-tarana-ukrainskogo-buksira-rossijskim-sudnom/?fbclid=IwAR0tVyll0MOSwcFd1AmYJKET24Lmb-0gK0sNAatLL7_CssbNc9vZ3uLQlsI
Российская Федерация приносит с собой смерть мирным жителям везде, где появляется «Русский мир». А там, где его еще нет, звучат автоматные очереди из российского оружия, изготовленного на российских военных заводах. «Русский мир» нужно остановить, иначе он намотает человеческие кишки на гусеницы танков тувинца Сергея Кунжутовича Шойгу.
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Лапочка. Прекрасні істоти. ******* щиро. В кишені дулю не тримають
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*******, якщо *******, коти. А собаки просто служать вожаку своєї зграї. Якщо моя замолоду, поки чула, виконувала всі мої команди, без жодної затримки, то жінку тупо ігнорувала. Могла поїсти від неї хіба що.
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Не можу з вами погодитись, але й сперичатися не буду. У кожного свій досвід
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Скажите, фанаты фигляра из масляковской самодеятельности, но не имеющего диплома клоуна, вот это, освобождение собаки, можно записать в актив вашего президента или в его активе только игра х..м на рояле? Даже нахождение на цепи у российских пограничников не озлобило ее, - Полозов рассказал об освобожденной собаке украинских моряков - Цензор.НЕТ 4081
Это победа Зе или нет?
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Звичайно перемога! Навіть отак- Перемога!

Пройде кілька років і на уроках дітлахам у школі розповідатимуть про вождя українських народів- Великого Володимира, грозу ворогів і вчителя та друга простого люду, захисника земель наших і Мессію!
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Які ж ви дурні, порохотяги. Невже вам подобається роль ідіотів?
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Это такое особо тонкое издевательство со стороны касабов?Отчекрыжить ухо мертвечука и послать в Кремль до востребования в качестве ответки.
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Ну, як сказав би Зеленський на ;Рассмєші смєшново;- Зачьотная шутка!
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Это не совсем шутка. Надо им ответить аналогично.
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смотрел новость по ящику утром. оказывается эта сабацюра укусил фээсбэшника за ногу
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Трогательная история, но как же раша удержалась и не судила Джесси, а могли бы ...
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Собаку проверить - вдруг завербованная.
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Гавкает по-Петербуржски, ну примерно так, как невестка Порохатого, и воет, как курский соловей, примерно как Климкин.
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О, Смицький. Андрюха, ну що, ти задоволений нарешті презедентом?- Знаю що не Янукович, але начебто схожий.
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А ты все по Овощу тоскуешь
Как проголосовал в 2004 так места себе найти с тех пор не можешь
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Кто такой Андрюха, тем более, Смицький - понятия не имею.
Окончательные выводы за Зелюка пока делать рано, но похоже, будет или очень хорошо (маловероятно - взяться не с откудова), или очень хреново (скорей всего).
Пока Зе-Чувак пытается нравиться народу, но и дуркует знатно, например, Сляднева в СВР - когда эту новость доводили на совещаниях главных мировых разведок приходилось объявлять перерывы, шоб разведчики могли проржаться.
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лишь бы не по-криворожски с еврейской хрипотцой
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Московитское зверье даже собак в плену держат. Скоро в лефортово
построят тюрьму для псов и курей, назначат судей и прокуроров и посадят
животных в магадан или соловки.
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нічого дивного---
Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Пресненский суд Москвы постановил уничтожить стул, которым нападающий "Зенита" Александр Кокорин бил чиновника Дениса Пака в столичном кафе, передал корреспондент "Интерфакса".
"Вещественное доказательство, стул - подлежит уничтожению", - говорится в приговоре судьи Елены Абрамовой. Навіть перебування на ланцюгу у російських прикордонників не озлобило її, - Полозов розповів про звільнену собаку українських моряків - Цензор.НЕТ 5495
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Восемь месяцев собака пробыла в городе, четыре из которых адвокаты украинских моряков пытались найти способы ее вызволить. Источник: https://censor.net.ua/v3140244

Це вже якось занадто имхо
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Не принижуй видатну перемогу Презедента. Нє, я б тебе звільнив, чесне слово.
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Кацахол в отличие от тебя я животных люблю

Но собака не жила 8 месяцев в тюрьме
А моряки живут
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то тебе Лалка за пальця вкусила ? )))
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Московия- это токсично, московит - враг всему живому на Земле!. Осовременив афоризм Вольтера скажу так: " московиты никогда не испытывают угрызений совести от поступков, ставших
у них обычаем."
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ото нехай тебе поцапає за ніжні місця.
ти заробив !
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Мечта москаля о доброй украинской собаке сидящей у них на цепи.
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да, согласен, второй день подряд новость о собаке это эпик , особенно как она пережила плен и ее моральное состояние.....
Так и хочется сказать пиСдец ....
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А в той же час щодня обстріли, і о чудо!- Лише поранений. Щодня. Один. Поранений.
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да какая разница, тут собака психически здорова после плена, а ты тут со своим....
нужно писать только самые важные новости, а не хренью всякой отвлекать людей.
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Давайте возрадіємо цій видатній перемозі політики нашого Презедента!

Хава нагила, хава нагила
Хава нагила вэнисмэха
Хава нагила, хава нагила
Хава нагила вэнисмэха
Хава нэранэна, хава нэранэна
Хава нэранэна вэнисмэха
Хава нэранэна, хава нэранэна
Хава нэранэна вэнисмэха

У-р'у, у-р'у а-хим
Уру ахим бэлэв самэях
Хава нагила, хава нагила
Хава нагила вэнисмэха
Хава нагила, хава нагила
Хава нагила вэнисмэха
Хава нэранэна, хава нэранэна
Хава нэранэна вэнисмэха
Хава нэранэна, хава нэранэна
Хава нэранэна вэнисмэха

У-р'у, у-р'у а-хим
Уру ахим бэлэв самэях
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Чем больше узнаю людей - тем больше нравятся собаки.
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Если реально кацапы держали ее на цепи - надо подать иск за жестокое обращение с животными. В Европе кацам за это мозги выполощут. Или, скорее, то, что там у них вырастает вместо мозгов.
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