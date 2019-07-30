 Даже нахождение на цепи у российских пограничников не озлобило ее, - Полозов рассказал об освобожденной собаке украинских моряков. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

Во время захвата ФСБ России украинских кораблей и моряков у берегов Крыма в ноябре 2018 года на буксире "Яны Капу" был один неизвестный член экипажа – собака Джесси. На момент ареста животному было 3 месяца. Позже ее забрали российские пограничники в Керчи.

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Восемь месяцев собака пробыла в городе, четыре из которых адвокаты украинских моряков пытались найти способы ее вызволить. Сейчас Джесси за пределами полуострова – в Херсонской области – дожидается своих хозяев. Ее приютила семья другого украинского моряка Сергея Чулибы.

Напомним, ВМС ВС Украины 25 ноября сообщили, что пограничные корабли Российской Федерации осуществили агрессивные действия против украинских судов, которые совершали плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. В частности, российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, а также потерян спасательный плотик. При этом ВМС ВСУ подчеркивают, что о намерении осуществить переход предупреждали заранее и действовали в рамках международного права.

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В то же время, в ФСБ России заявляли, что три украинских военных корабля в Азовском море "незаконно вошли в территориальные воды РФ и направились к Керченскому проливу".

В результате незаконных действий российских силовиков были захвачены три корабля ВМС Украины и взяты в плен 24 украинских военнослужащих. Подконтрольный РФ суд оккупированного Симферополя избрал мерой пресечения для 24 моряков содержание под стражей до 25 января 2019 года.

30 ноября моряков перевезли в Москву: 21 украинца доставили в московское СИЗО "Лефортово", 3 раненых - в "Матросскую тишину".

9 июля 2019 года российское следствие предъявило обвинение в окончательной редакции всем 24 военнопленным украинским морякам. 15 июля их включили в список обмена пленными. 17 июля Лефортовский суд Москвы продлил содержание под стражей всем 24 военнопленным морякамна 3 месяца.