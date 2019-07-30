 Даже нахождение на цепи у российских пограничников не озлобило ее, - Полозов рассказал об освобожденной собаке украинских моряков. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.
Во время захвата ФСБ России украинских кораблей и моряков у берегов Крыма в ноябре 2018 года на буксире "Яны Капу" был один неизвестный член экипажа – собака Джесси. На момент ареста животному было 3 месяца. Позже ее забрали российские пограничники в Керчи.
Восемь месяцев собака пробыла в городе, четыре из которых адвокаты украинских моряков пытались найти способы ее вызволить. Сейчас Джесси за пределами полуострова – в Херсонской области – дожидается своих хозяев. Ее приютила семья другого украинского моряка Сергея Чулибы.
Напомним, ВМС ВС Украины 25 ноября сообщили, что пограничные корабли Российской Федерации осуществили агрессивные действия против украинских судов, которые совершали плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. В частности, российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, а также потерян спасательный плотик. При этом ВМС ВСУ подчеркивают, что о намерении осуществить переход предупреждали заранее и действовали в рамках международного права.
В то же время, в ФСБ России заявляли, что три украинских военных корабля в Азовском море "незаконно вошли в территориальные воды РФ и направились к Керченскому проливу".
В результате незаконных действий российских силовиков были захвачены три корабля ВМС Украины и взяты в плен 24 украинских военнослужащих. Подконтрольный РФ суд оккупированного Симферополя избрал мерой пресечения для 24 моряков содержание под стражей до 25 января 2019 года.
30 ноября моряков перевезли в Москву: 21 украинца доставили в московское СИЗО "Лефортово", 3 раненых - в "Матросскую тишину".
9 июля 2019 года российское следствие предъявило обвинение в окончательной редакции всем 24 военнопленным украинским морякам. 15 июля их включили в список обмена пленными. 17 июля Лефортовский суд Москвы продлил содержание под стражей всем 24 военнопленным морякамна 3 месяца.
До речі, якому презу?
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Коты из приютов не особенно пользуются спросом, очнь много их потому что, но ведь Вы же возьмете парочку? или троечку?
25 ноября 2018 года «собиратель земель и морей русских», князь Темнейший, в воскресенье, сразу после утренней православной литургии и молитвы, по «благословению» Начальника РПЦ мп Кирилла Гундяева (кличка в отделе кадров на Лубянке - «Михалыч») дал команду военным Сергея Кунжутовича Шойгу обстрелять из корабельных орудий два небольших украинских катера и портовой буксир, обвешанный старыми автомобильными покрышками, находившиеся в международных водах Черного моря за двенадцатимильной зоной.
«Дави его справа! …пик! Дави справа! …пик! Зажимай его!...пик! Давай, дави! ...пик! Ломай его! …пик! Ох! Хорошо как!» - перемежая команды рулевому православными матами и проклятиями в адрес «укропов», капитан российского корабля береговой охраны «Дон», совершил таран украинского буксира и вывел из строя один из его двигателей.
Согласно радиоперехвату, предоставленному СБУ, в котором зафиксированы переговоры морских офицеров и пилотов российских самолетов и вертолетов, российские корабли ФСБ несколько раз пытались таранить украинские катера, но те - легко уходили от столкновения и маневрировали так, что москвитяне ничего не могли с ними поделать и с разрешения Кремля обстреляли надстройки катеров (где находились моряки) крупнокалиберными пушками.
Три расстрелянных «братским адним народом» украинских корабля в качестве трофеев, православные россияне приволокли на буксирах в оккупированный Керчь. В кубрике, под усиленной охраной, московские пираты доставили на берег двадцать четыре украинских моряка взятых москвитянами в плен. Шестеро из них были ранены при обстрелах снарядами и нуждались в немедленной в медицинской помощи.
https://ipnews.in.ua/news/video/davi-ego-sprava-zazhimaj-b-d-poyavilos-video-tarana-ukrainskogo-buksira-rossijskim-sudnom/?fbclid=IwAR0tVyll0MOSwcFd1AmYJKET24Lmb-0gK0sNAatLL7_CssbNc9vZ3uLQlsI
Российская Федерация приносит с собой смерть мирным жителям везде, где появляется «Русский мир». А там, где его еще нет, звучат автоматные очереди из российского оружия, изготовленного на российских военных заводах. «Русский мир» нужно остановить, иначе он намотает человеческие кишки на гусеницы танков тувинца Сергея Кунжутовича Шойгу.
Это победа Зе или нет?
Пройде кілька років і на уроках дітлахам у школі розповідатимуть про вождя українських народів- Великого Володимира, грозу ворогів і вчителя та друга простого люду, захисника земель наших і Мессію!
Как проголосовал в 2004 так места себе найти с тех пор не можешь
Окончательные выводы за Зелюка пока делать рано, но похоже, будет или очень хорошо (маловероятно - взяться не с откудова), или очень хреново (скорей всего).
Пока Зе-Чувак пытается нравиться народу, но и дуркует знатно, например, Сляднева в СВР - когда эту новость доводили на совещаниях главных мировых разведок приходилось объявлять перерывы, шоб разведчики могли проржаться.
построят тюрьму для псов и курей, назначат судей и прокуроров и посадят
животных в магадан или соловки.
Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Пресненский суд Москвы постановил уничтожить стул, которым нападающий "Зенита" Александр Кокорин бил чиновника Дениса Пака в столичном кафе, передал корреспондент "Интерфакса".
"Вещественное доказательство, стул - подлежит уничтожению", - говорится в приговоре судьи Елены Абрамовой.
Це вже якось занадто имхо
Но собака не жила 8 месяцев в тюрьме
А моряки живут
у них обычаем."
ти заробив !
Так и хочется сказать пиСдец ....
нужно писать только самые важные новости, а не хренью всякой отвлекать людей.
Хава нагила, хава нагила
Хава нагила вэнисмэха
Хава нагила, хава нагила
Хава нагила вэнисмэха
Хава нэранэна, хава нэранэна
Хава нэранэна вэнисмэха
Хава нэранэна, хава нэранэна
Хава нэранэна вэнисмэха
У-р'у, у-р'у а-хим
Уру ахим бэлэв самэях
Хава нагила, хава нагила
Хава нагила вэнисмэха
Хава нагила, хава нагила
Хава нагила вэнисмэха
Хава нэранэна, хава нэранэна
Хава нэранэна вэнисмэха
Хава нэранэна, хава нэранэна
Хава нэранэна вэнисмэха
У-р'у, у-р'у а-хим
Уру ахим бэлэв самэях