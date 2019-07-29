 Вооруженный ружьем мужчина пытался ограбить ювелирный магазин в Киеве, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

"В ювелирный магазин зашел неизвестный мужчина, который сразу достал из пакета предмет, похожий на ружье, и начал угрожать персоналу торгового заведения. Однако на противоправные действия нападающего быстро отреагировал охранник, который набросился на злоумышленника. Правонарушитель успел сделать несколько выстрелов, разбив витрины, и скрылся с места происшествия", - говорится в сообщении.

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По факту нападения начато уголовное производство по ч. 3 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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