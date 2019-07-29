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 Происшествия, Киевские новости
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 Вооруженный ружьем мужчина пытался ограбить ювелирный магазин в Киеве, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

29 июля в Голосеевском районе Киева вооруженный мужчина пытался ограбить ювелирный магазин.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

"В ювелирный магазин зашел неизвестный мужчина, который сразу достал из пакета предмет, похожий на ружье, и начал угрожать персоналу торгового заведения. Однако на противоправные действия нападающего быстро отреагировал охранник, который набросился на злоумышленника. Правонарушитель успел сделать несколько выстрелов, разбив витрины, и скрылся с места происшествия", - говорится в сообщении.

Вооруженный ружьем мужчина пытался ограбить ювелирный магазин в Киеве, - Нацполиция 01

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Вооруженный ружьем мужчина пытался ограбить ювелирный магазин в Киеве, - Нацполиция 02

По факту нападения начато уголовное производство по ч. 3 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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Источник: https://censor.net.ua/v3140224
 
 
 Топ комментарии
 
до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества....оввва..а за сепаратизм і посягання на територіальну цілісність держави ----відпускають?
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Гоп-стоп, ми заховались між гілля,
Гоп-стоп, і дочекались москаля:

Тепер розплачуватись пізно,
Бо в Карпатах грізно
Пролунало наше "Слава!"
Подивись направо, а ми тебе граблями зліва,
І все, кінець екскурсії в горах.
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до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества....оввва..а за сепаратизм і посягання на територіальну цілісність держави ----відпускають?
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О, дещо пригадав. Десь у 2006 (?) побачив у Києві натовп дивних немолодих 'red necks' (у буквальному значенні), зодягнених в однакові новенькі світло-коричневі кустюми (виглядало як з чужого плеча) і в однакові новенькі пісочного кольору черевики "у дірочку". Виявилося, це делегати так званого "з'їзду партєйки ригионів". Вони чапали строєм від Палацу Україна до Олімпійського стадіону і всі їх розглядали як дивовижних тваринок.
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Нє, ну тут точно без Пороха не обійшлося! Озброєний рушницею чоловік намагався пограбувати ювелірний магазин у Києві, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 1367 І нє уговарювайтє!
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видел утром ещё это видео... мне всегда смешно от того что кто придумал у юристов и полиции называть очевидные вещи словом (похожее...?) вытянул похожее на ружье оружие и выстрелив разнёс пол витрины из похожего на ружьё предмета.... то человека зарезали у приступника из рук или рядом нашли окровавленный явный нож предмет убийства...пишут найден предмет похожий на нож..хахахаха и тоже самое когото застрелили и рядом лежит пистолет из которого застрелили. заявляют найден предмет убийства похожий на пистолет.... ну ржака.... всё похожее а не явное...)) меня могут юристы упрекнуть в непонимании...но согласитесь что это действительно ржака....* нужно говорить что найден пистолет. калибр и принадлежность устанавливается както так....
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Якийсь бовдур а не грабітєль.Він що не дивився "Тринадцать друзей Оушена" "пароль-Ріба меч","Ва-банк" "Ограбление на Бейкер-стрит"...
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Гоп-стоп, ми заховались між гілля,
Гоп-стоп, і дочекались москаля:

Тепер розплачуватись пізно,
Бо в Карпатах грізно
Пролунало наше "Слава!"
Подивись направо, а ми тебе граблями зліва,
І все, кінець екскурсії в горах.
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