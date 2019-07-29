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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обыски в Окружном админсуде Киева Обирай свідомо
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 Наемники РФ обустраивают скрытые огневые позиции в "серой зоне", - ГУР. ВИДЕО

Российские оккупационные войска оборудуют скрытые огневые позиции противотанковых ракетных комплексов и крупнокалиберных пулеметов с углублением в "серой зоне".

Об этом сообщил на брифинге представитель Минобороны Максим Праута, передает Цензор.НЕТ.

"По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, российско-оккупационные войска демонстрируют соблюдение договоренностей о прекращении огня в течение светлого времени суток и во время работы представителей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях. В то же время противником осуществляется оборудование скрытых огневых позиций противотанковых ракетных комплексов и крупнокалиберных пулеметов с углублением в т.н. "серую зону" и сообщением с основными позициями подземными проходами", - сказал спикер.

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Он добавил, что контроль за наличием неучтенного оружия и боеприпасов в подразделениях российско-оккупационных войск осуществляют сотрудники ФСБ РФ под видом представителей т.н. "министерств государственной безопасности республик".

Источник: https://censor.net.ua/v3140127
 
 
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зеля отводит и снимает фортификацию для своих партнеров из дыры, готовит сдачу всей территории луганской и донецкой областей
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Минстець плохо работает, так и не довёл им, что надо "просто прекратить стрелять"...
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А ЗСУ розбирають наявні. "Двіжємся к стойкому пєрємірію, товарів?"
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А нельзя было его в Гаагу сдать?

По «закону Савченко». Террорист, причастный к рушению малазийского «Боинга», вышел на свободу
Пн, 29/07/2019 - 14:55

На свободу вышел бывший "начальник службы тыла" "ДНР" Дмитрий Куприян (позывной "Батя"), причастный к перевозке "Бука", сбившего малазийский "Боинг" над Донбассом.
Об этом сообщает «Остров».
Именно Куприян является тем боевиком "ДНР", который, по данным Службы безопасности Украины, причастен к похищению в июле 2014 года трейлера для перевозки ЗРК "Бук". Именно из этого ЗРК 17 июля 2014 года в Донецкой области был сбит самолет рейса МН17 Malaysia Airlines.
Куприян был задержан украинскими правоохранителями при пересечении госграницы в декабре 2015 года. В декабре 2017 года он был осужден киевским судом к 5 годам лишения свободы и к нему был применен "закон Савченко".
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Ну, в принципе, правильно делают... Христосоваться что ли?
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О, давайте ещё сделаем "отведение войск", ага. Долбанный шаурмятник (((
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Серйозно? Зебіл казав, що все ****.сь. А ви, представники МО, вибачте за запитання, яким х.єм там занімаєтесь? Ви присягу кому давали - народу України, чи зеленому гавнокомандуючому?
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Це мабуть для того,що б остаточно перестати стріляти
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І що нам на це скаже , той хто керує всією обороною Держави ? . Це ж була його ініціатива відвести війська і розібрати фортифікаційні споруди .
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та не... не может быть...
а давайте мост отремонтируем - пусть стройматериалы прут... а то одного "Красного креста" не достаточно...
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