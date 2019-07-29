 Наемники РФ обустраивают скрытые огневые позиции в "серой зоне", - ГУР. ВИДЕО

Об этом сообщил на брифинге представитель Минобороны Максим Праута, передает Цензор.НЕТ.
"По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, российско-оккупационные войска демонстрируют соблюдение договоренностей о прекращении огня в течение светлого времени суток и во время работы представителей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях. В то же время противником осуществляется оборудование скрытых огневых позиций противотанковых ракетных комплексов и крупнокалиберных пулеметов с углублением в т.н. "серую зону" и сообщением с основными позициями подземными проходами", - сказал спикер.
Он добавил, что контроль за наличием неучтенного оружия и боеприпасов в подразделениях российско-оккупационных войск осуществляют сотрудники ФСБ РФ под видом представителей т.н. "министерств государственной безопасности республик".
По «закону Савченко». Террорист, причастный к рушению малазийского «Боинга», вышел на свободу
Пн, 29/07/2019 - 14:55
На свободу вышел бывший "начальник службы тыла" "ДНР" Дмитрий Куприян (позывной "Батя"), причастный к перевозке "Бука", сбившего малазийский "Боинг" над Донбассом.
Об этом сообщает «Остров».
Именно Куприян является тем боевиком "ДНР", который, по данным Службы безопасности Украины, причастен к похищению в июле 2014 года трейлера для перевозки ЗРК "Бук". Именно из этого ЗРК 17 июля 2014 года в Донецкой области был сбит самолет рейса МН17 Malaysia Airlines.
Куприян был задержан украинскими правоохранителями при пересечении госграницы в декабре 2015 года. В декабре 2017 года он был осужден киевским судом к 5 годам лишения свободы и к нему был применен "закон Савченко".
а давайте мост отремонтируем - пусть стройматериалы прут... а то одного "Красного креста" не достаточно...