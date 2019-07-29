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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обыски в Окружном админсуде Киева Обирай свідомо
 Общество, За рубежом
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Все про:Москва (2639) протест (4477) разгон (169) Россия (73463)

 "Фашисты, бл#дь!", - московская полиция избивает дубинками участников акции протеста. ВИДЕО

Московская полиция, применив дубинки, разогнала группу участников несанкционированного митинга "За честные выборы" в поддержку независимых кандидатов на выборах в городскую думу, которым отказали в регистрации. Внимание! Ненормативная лексика!

Как сообщает Цензор.НЕТ, фрагмент жесткого разгона протестующих опубликовал пользователь соцсети Sapronov Yuri

На записи видно как несколько полицейских избивает людей дубинками, а после задерживает некоторых. Удары дубинками наносились всем без разбора. Некоторые сопротивлялись полицейским, а один из мужчин даже бросил мусорную урну в сторону полиции. Большинство очевидцев разгона со стороны наблюдали за избиением.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Более 1300 участников протеста задержали в Москве. Люди скандировали "Путин х#йло!". ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/v3140111
 
   
 Топ комментарии
 
То то я смотрю ты из Украины в Зимбаве переехал весь избитый
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Это был путч ГКЧП.
Народ стал на сторону Ельцина потому что не хотел "совок".
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У 1991 дехто (далеко не всі) побачили у Єльцині нового альфа-самця. Виник, як кажуть зоопсихологи, "імпринтинг" і натовп закричав "Борис наш царь, да здравствует Борис". А без царя кацапи існувати не можуть.
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Аваковські бєркутасти те ж саме верещали, коли 3 березня 2018 року калічили майданівців і добровольців під Радою. Правда, ще добавляли "с*кі бєндєравскіє" і "хатім в расєюшку".
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Вы держитесь но пи*дить будем ! До майдана им далеко , терпилы.
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В Моржовії не буває Майданів, там бувають бунти - голодні, соляні та інші. Вийдуть на майдан, упадуть на коліна і бунтують гади.
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ну хоть какаято польза от Украинского беркута
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беркут-беркут кричали, за который они вступались и у себя приютили?
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тоесть, на парашке за честные выборы тока хвашисты?
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Ну так фашисты ж, что с них взять. Не понимают "особого пути" страны-скрепоносца.
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https://petition.president.gov.ua/petition/52500
Терміново! Необхідно зібрати трохи менше 3 тис. підписів. Лишилося всього 5 днів.

"Фашисти, бл#дь!", - московська поліція б'є кийками учасників акції протесту - Цензор.НЕТ 9937
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порохобот не позорь Петра лишний раз
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Братцы, давайте скинемся, чесслово, а то что мы, совсем холопы непомнящие?
Я вот предлагаю наградить ПАП, орденом на шею, и готов даже пожертвовать трос с петлей, чтобы орден хорошо держался. И чтобы ПАП можно было поднимать на нем повыше, чтобы всему благодарному народу его было хорошо видно отовсюду!
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Бендеровцы и солдаты НАТО уже в Москве. Путенпамаги, срочно введи войска в Москву. Русскоязычных обижают.
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Селфи типа: "Я на фоне разгона протестной демонстрации"
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они добились того что мне их не жалко, более того я уверен среди них много крымнашистов
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Екс украинский манкуртский Беркут лупашить коренных мааасквичей)))
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И чем больше тем лутше!
Бутылок на всех не хватит...будут по старинке...сажать на дубинки!)))
Старинная московитянская забава...
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"Вы же понимаете, что на первых же честных выборах в России победят фашисты, которые нас всех повесят?" (с) пропагндонская подстилка рф.
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Конченые имперцы побили конченых имперцев, какая жаль 😄
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Поддерживаю.
Людям, которые 3,14zдят кацапов - уважуха и почёт.
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Пусть там русские перебьют друг друга. Там что власть, что оппозиция-одно кацапское говно.
Хорошо бы возник там гражданский замес. Кацапорылые от Украины наконец-то бы отстали.
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Тепилы не способны на замес!)))
Поселфится с дубинкой в жопе...или с берцем на своей морде...вот их удел

Бояре просто х.е! Царю не сообщили о жестокости опричников
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И у всех глупый вопрос - ВЫ ЧТО ДЕЛАЕТЕ?! Объясняю,вас ****** и унижают. Так вам и надо. "Фашисти, бл#дь!", - московська поліція б'є кийками учасників акції протесту - Цензор.НЕТ 3622
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что за дикие комментаторы тут?
Если вам нравится когда бьют на митингах - езжайте в Россию.
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Призывает активист из... Новой Зеландии! "Фашисти, бл#дь!", - московська поліція б'є кийками учасників акції протесту - Цензор.НЕТ 6598
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В Новой Зеландии если бы хоть один политик попробовал со сцены призвать к насилию по отношению к другим - его бы сразу, на митинге бы и скрутили.
Жестокая уголовка
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Якщо прислухатись, то ще на відео була дана відповідь "дєтєй бьют", ну нехай утираются "Фашисти, бл#дь!", - московська поліція б'є кийками учасників акції протесту - Цензор.НЕТ 4140
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Нормально, с рабами так и нужно, все равно ничем не ответят, разве что больше селфи сделают.
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Сколько же там дятлов на мобильники снимают. Нет что бы помочь. 95% тупо снимает там что-то.
вЯликий бунт...
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Серебрина еще добавить для убедительности.
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А пінопласт де ? В пляшку обов"язково кришиться пінопласт !!!! Він розчиняється і суміш перетворюється на напалм . Де пінопласт - я тебе питаю ?!!!!
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Прочитав,що фитиль плотно прикручивается у горла,возникла мысль,що остальные ингридиетны могут не понадобиться.Хватит одного шнурка
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у них пиво в кеглях... "Фашисти, бл#дь!", - московська поліція б'є кийками учасників акції протесту - Цензор.НЕТ 4393.в стекляшке дорого
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Как думаете может зарегистрировать петицию, о награждении доблесных беркутовцов которые в Мацкве 3,14 здят вату.
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бьют плебс - таки да - значит любит их фюрер и сильно любит)))
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я вот не пойму - фашисты где - по моему, они на мацкве, как были, так и остались - факт
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"Фашисты, бл#дь!" Это они так представлялись?
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Мир наполнили толпы людей,
перенесших дыханье чумы.
Инвалиды высоких идей,
зараженные духом тюрьмы. *
Игорь Губерман
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Да похер. Спроси их чей крым - ответ российский .
Пусть ****** - они этого заслуживают . Они оправдывают и Донбас и крым . А раз так. Раз они не признают справедливости- то и для них ее нет
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у ближньому зіткненні треба різати лезвієм чи то може, по жилах, робити болячи омонівцю...))
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.
.
ПРОЩАЙ, НЕМЫТАЯ РОССИЯ,
Большой заблеванный сортир,
Рабы с душонками босыми,
Возненавидившие мир.
.
Прощай, орда убогих смердов,
Вам видно больше не прозреть,
Абортов вынужденных жертвы,
Повсюду сеющие смерть.
.
Мы не хотим, как вы, плебеи,
Дрожать под властью короля...
Уж лучше из Европы геи,
Чем ********* из Кремля.
.
Вы сеете вокруг несчастья,
Но только... Круглая Земля.
Когда нибудь все в одночасье
Вернется на круги своя.
.
И как бы ты не голосила,
Тебе воздастся все сполна...
Гореть тебе в аду, Россия,
Слепая дикая страна.
(с)
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Россия-нация фотографов и телеоператоров...Только на телефоны снимать умеют...Слабаки!
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Кароче москали рабы, Майдан отменяется. "Фашисти, бл#дь!", - московська поліція б'є кийками учасників акції протесту - Цензор.НЕТ 2416
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Слово "копротивляються" заграло новими відтінками гімняної веселки
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Может на курсы Майдана их пригласите. Они так никогда не научатся бить ментов.
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Ну все, теперачки усі побиті побжать жалітися у європейські інстанції, адже саме так мотивували повернення расєї до ПАСЕ.
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Дивіться хохли , бо це і вас чекає . Справа лишень часу.
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Всё к тому идет... Со всеми этими монополиями во всех органах власти..........
А вот интересно: у еврея - Президента Украины - поднимется рука отдать приказ мочить непокорных украинцев? И смогу ли я -- еврей, ни разу не голосовавший за зе, -- спокойно высунуть на улицу свой нос? "Фашисти, бл#дь!", - московська поліція б'є кийками учасників акції протесту - Цензор.НЕТ 2887
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бесконечно можно смотреть на три вещи: как горит огонь, как течет вода, и как московит лупит московита
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самий апазіціонєрскій апазіціонєр заявіл шо Крим нє пірожок шоп йєво возвращать
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Кстати, ДА! Так что... будут получать, пока не поумнеют.
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3,5 тысячи человек которые даже не бьют ментов. Бабченко в ФБ весь исстрадался от их немощности.
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Чого? Ось копам жостко прилетіло:
"Толпа осмелела: один из участников плюнул силовикам под ноги, в другого полицейского полетел какой-то фрукт."
"Одна из активисток начала зачитывать сотрудникам Росгвардии Конституцию. Когда и это не помогло, протестующие - всего около 150 человек - запели «Священную войну» и «День победы». Участники попытались устроить сидячую забастовку, но силовики эти попытки пресекли."
"- Просьба не отступать задние ряды, - мягко попросил призывавший к сопротивлению юноша.- Они теснят нас - а мы потесним их! - радостно поддержал его ровесник.Через пару секунд полицейские тащили обоих по земле в сторону автозака - задержание было очень жестким."
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Пока демонстрации будут не за прекращение войны с Украиной пи*дить не просто можно,а нужно
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Одні кацапи пиз#ять інших кийками нізащо,а другі кацапи стоять,та знімають все це на відео.Ну просто атлічно,пля! "Бис! Дай ка ты ему еще пару раз... для ума..." (с)
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Большинство наблюдало за разгоном и снимало на телефон, вот и вся сущность стада.
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в Украине есть мусорские мрази не хуже, тот же убдлюдочный корд
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George Costanza‏ @Dodeskaden2 6 ч.6 часов назад

Инсталляция «Стабильность» представляла собой конструкцию карточного домика, выполненную из 55 щитов ОМОН-а. На её вершине находился трон. Всё это великолепие рухнуло от порыва ветра. Автор работы - Тимофей Радя. Он смонтировал ее на окраине Екатеринбурга в декабре 2012 года.

"Фашисти, бл#дь!", - московська поліція б'є кийками учасників акції протесту - Цензор.НЕТ 9335
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Москвічі з поліцією битись не готові. Але існує такий попереджувальний засіб, як сітка. Вона вистрілює і блокує будь які дії поліції. Мусор стає обезрушений, як муха навозна, що залізла в павутину. Ну чому б не поржати? Це ж не кримінал! "Фашисти, бл#дь!", - московська поліція б'є кийками учасників акції протесту - Цензор.НЕТ 7474
Ех....
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Якщо зробити таку фігню разом з групою знайомих, то хвилин 15 можна було б знімати відіо ржач, який би порвав всіх, хто б не дививсь. Цього мусора, як свіню пійману, так би інші мусора і унесли б кудись. А куди? В автозак? Щоб ще й заарештовані поржали з нього? Так би і несли його через всю Москву до якогось патрульного авто. Ще б і ті поржали з нього. Це був би хіт, що набрав би в день мільони переглядів. Особливо перекошену пику сплутаного мусора широким планом. І за таку супер хохму можна було б навіть і здатись потім поліції та виграти вибори на мера Москви.
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Наглядный пример, что ждало Украину в Таежном союзе. И они хотели, чтобы Украина итак жила. Но Украина не Россия и так жить не захотела и Россия пошла войной, чтобы Украину силой загнать в это дерьмо. Пусть теперь россияне, которые выбрали Путина, поддержали войну против Украины, убийство украинцев, пусть теперь так живут, они этого заслужили.
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Хунта в Києві, а ******* кацапів в Москві. Совпадєніє?
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Чьота захотелось поработать в амоне, пиз-шь касапов а тебе за это еще и бабки платят.
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бьют, значит любят..., ох любят господа своих холопов, прям до смерти...
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Ничего страшного! ПАСЕ, которое вернуло РФ, выразит озабоченность...
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Протесты в Москве: лидеры оппозиции проиграли в популярности бургерам

В субботней несанкционированной акции в Москве, по данным полиции, участвовали 3,5 тысячи человек. На музыкально-гастрономический«Бургер-фест», который в те же часы шел в Парке Горького, пришли более 400 тысяч человек.
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