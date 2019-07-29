 "Фашисты, бл#дь!", - московская полиция избивает дубинками участников акции протеста. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, фрагмент жесткого разгона протестующих опубликовал пользователь соцсети Sapronov Yuri.

На записи видно как несколько полицейских избивает людей дубинками, а после задерживает некоторых. Удары дубинками наносились всем без разбора. Некоторые сопротивлялись полицейским, а один из мужчин даже бросил мусорную урну в сторону полиции. Большинство очевидцев разгона со стороны наблюдали за избиением.

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