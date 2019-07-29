 В Днепре во время движения загорелся трамвай. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Информатор, возгорание произошло на улице Любарского, 135. Эпицентр огня находился под под днищем одинарного вагона. К тушению пожара привлекли пожарную машину и 5 спасателей. Пожар локализовали в 8:56 и ликвидировали в 9:01. В инциденте никто не пострадал.
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