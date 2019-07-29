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 В Днепре во время движения загорелся трамвай. ВИДЕО

В Днепре во время движения загорелся трамвай маршрута №9.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Информатор, возгорание произошло на улице Любарского, 135. Эпицентр огня находился под под днищем одинарного вагона. К тушению пожара привлекли пожарную машину и 5 спасателей. Пожар локализовали в 8:56 и ликвидировали в 9:01. В инциденте никто не пострадал.

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Источник: https://censor.net.ua/v3140091
 
 
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Хюстон,Хюстон--у нас проблеми У Дніпрі під час руху загорівся трамвай - Цензор.НЕТ 3653
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просто это случилось при переходе на субсветовую скорость, пепелац надо дорабатывать
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Это техника , не новая . Не надо язвить .
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Жити по іншому від Пороха, навіть трамваї банда залишила після себе такі що не можуть доїхати до депо ((
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Але зелебеня вважає що вони нормальні і тому не купив Дніпру навідь одного нового трамвая!
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У Дніпрі під час руху загорівся трамвай - Цензор.НЕТ 9333

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Токоприемник не опущен. У водителя хоть хватило ума, обесточить трамвай? Да и тушить электрику углекислотным огнетушителем не лучшая идея...
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