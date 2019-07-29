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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обыски в Окружном админсуде Киева Обирай свідомо
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 Экс-сотрудник "военной прокуратуры" "ДНР" Лукьяненко сдался и дал показания о нахождении удерживаемых наемниками РФ пленных, - СБУ. ВИДЕО

Двойной агент Сергей Лукьяненко на днях сбежал из временно оккупированного Донецка в Константиновку.

Сергей Лукьяненко, который ранее работал в так называемой военной прокуратуре террористической организации "ДНР", сдался СБУ и дал важные показания об украинских заложниках и присутствии российских военных во временно оккупированном Донбассе. Об этом говорится в материале программы Факти тижня телеканала ICTV, передает Цензор.НЕТ.

Лукьяненко согласился сотрудничать с СБУ и на несколько месяцев до побега стал двойным агентом. Он работал конвоиром, был не раз на допросах пленных.

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Экс-сотрудник военной прокуратуры ДНР Лукьяненко сдался и дал показания о нахождении удерживаемых наемниками РФ пленных, - СБУ 01

Сергей Лукьяненко

На днях с помощью украинских спецслужб он сбежал из Донецка, сейчас живет в Константиновке.

Лукьяненко отметил, что "управление внутренней безопасности", где ранее он работал, возглавлял россиянин, который в 2014 году руководил захватом здания прокуратуры Донецка. "Кадровый российский офицер Щедрина Дмитрий Васильевич", - рассказал он.

Экс-сотрудник военной прокуратуры ДНР Лукьяненко сдался и дал показания о нахождении удерживаемых наемниками РФ пленных, - СБУ 02

Фото: скриншот видео

"Дал (Лукьяненко. - Ред.) очень важные показания. Мы установили людей, которые террористы не признавали, что они у них находятся", - отметила спикер СБУ Елена Гитлянская.

Лукьяненко, в частности, присутствовал на допросах киборга Богдана Пантюшенко, позывной "Броня", который воевал за донецкий аэропорт.

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"Есть около десяти человек украинских военнослужащих, они считаются со стороны Украины без вести пропавшими, но ребята не пропавшие, они находятся на гауптвахте 08816", - уточнил Лукьненкою

По его словам, он "разочаровался в идеалах русского мира".

"Люди там давно потеряли надежду, они там не живут, а выживают", - подчеркнул он.

Уголовное производство против Лукьяненко согласно решению суда закрыто, однако если бы он добровольно не сдался по программе СБУ "Тебя ждут дома", то ему грозило бы от восьми до 15 лет тюрьмы.

Источник: https://censor.net.ua/v3140068
 
   
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был не раз на допросах пленных

Был или допрашивал?
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Сейчас лугандонцы скинут на него инфу, какой он "почти невинный"... Как с Голубаном было...
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Ще один епізод, який доказує присутність ушлепків 150 сантиметрового кремлівського окурка на Донбасі. Для Гааги дуже корисний матеріал. Головне зараз Україну зберегти та недати ватній нечесті, яка уже дорвалася до влади вести переговори з русньою по їх правилах. Якщо не блокувати мертвечуцьку-портновську мразоту і їм подібних, може бути біда.
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для Гааги?..згадайте в скільки років осудили Августо Піночетаюювін був майже при смерті.
чи ви думаєте що )(уйло сам здасться? Підорація )(уйла не віддасть,вони ігнорують міжнародні закони і відверто плюють на них..теж саме що януковощ,сидить в Ростові з награбованим в заможній дачі і відпочиває ламаючи.час від часу олівці ,а вбивства на Майдані з рук зійшли ...і де Гаага? печалька
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Не понимаю зачем оглашать такую информацию....
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Гібридністю просякнуте в Україні все. Гібридна мова, гібридна нація, гібридна свідомість, гібридні державні інститути.
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Службам нужна инфа для собственных забот и для суда. Чтобы её получить, носителей нужно убедить в их будущей безопасности. Считайте это рекламой "Тебя ждут дома".
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сколько матерей встрепенуться...надеясь на...чудо...
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должна работать программа защиты свидетелей. Не дай Бог его убьют...
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А в какой не так называемой структуре Украины сабж работал до 2014 года? Милиция, СБУ, или всё та же военная или просто прокуратура?
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