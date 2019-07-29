 Экс-сотрудник "военной прокуратуры" "ДНР" Лукьяненко сдался и дал показания о нахождении удерживаемых наемниками РФ пленных, - СБУ. ВИДЕО

Сергей Лукьяненко, который ранее работал в так называемой военной прокуратуре террористической организации "ДНР", сдался СБУ и дал важные показания об украинских заложниках и присутствии российских военных во временно оккупированном Донбассе. Об этом говорится в материале программы Факти тижня телеканала ICTV, передает Цензор.НЕТ.

Лукьяненко согласился сотрудничать с СБУ и на несколько месяцев до побега стал двойным агентом. Он работал конвоиром, был не раз на допросах пленных.

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Сергей Лукьяненко

На днях с помощью украинских спецслужб он сбежал из Донецка, сейчас живет в Константиновке.

Лукьяненко отметил, что "управление внутренней безопасности", где ранее он работал, возглавлял россиянин, который в 2014 году руководил захватом здания прокуратуры Донецка. "Кадровый российский офицер Щедрина Дмитрий Васильевич", - рассказал он.

Фото: скриншот видео

"Дал (Лукьяненко. - Ред.) очень важные показания. Мы установили людей, которые террористы не признавали, что они у них находятся", - отметила спикер СБУ Елена Гитлянская.

Лукьяненко, в частности, присутствовал на допросах киборга Богдана Пантюшенко, позывной "Броня", который воевал за донецкий аэропорт.

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"Есть около десяти человек украинских военнослужащих, они считаются со стороны Украины без вести пропавшими, но ребята не пропавшие, они находятся на гауптвахте 08816", - уточнил Лукьненкою

По его словам, он "разочаровался в идеалах русского мира".

"Люди там давно потеряли надежду, они там не живут, а выживают", - подчеркнул он.

Уголовное производство против Лукьяненко согласно решению суда закрыто, однако если бы он добровольно не сдался по программе СБУ "Тебя ждут дома", то ему грозило бы от восьми до 15 лет тюрьмы.