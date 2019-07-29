 Перед матчем за Суперкубок полиция задержала 12 болельщиков, пытавшихся устроить драку. ВИДЕО

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Одесской области.

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"По предварительной информации, указанные лица пытались затеять драку в парке Шевченко, а один из мужчин обидно высказывался в адрес сотрудника полиции, несущего службу по охране общественного порядка при входе на стадион", - говорится в сообщении.

Всех задержанных доставили в отделение полиции, после установления их личностей и обстоятельств инцидента "будет решаться вопрос о правовой квалификации их действий".

Напомним, 28 июля 2019 года в Одессе на стадионе "Черноморец" прошел матч за Суперкубок. Донецкий "Шахтер" забил гол в конце первого тайма, а киевское "Динамо" - на 80-й и 83-й минутах.

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