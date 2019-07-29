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 Политика Украины
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Все про:СБУ (13665) СНБО (3243) реформы (3340) Данилюк Александр (369)

 Убрать дополнительные функции, сосредоточиться на контрразведке, - Данилюк рассказал о планируемой реформе СБУ. ВИДЕО

Команда нового президента готовит пакет законопроектов, которые должны реформировать различные сферы управления государства, в частности Службу безопасности Украины.

Об этом рассказал секретарь СНБО Александр Данилюк в интервью журналисту 24 канала Антону Голобородько, информирует Цензор.НЕТ.

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Секретарь СНБО подчеркнул, что Служба безопасности исторически встроена в многие процессы государства, поэтому до ее реформирования все остальные реформы абсолютно без смысла.

Что должно произойти:

  1. СБУ должна стать мощной, но в одной ключевой сфере - это контрразведка.
  2. Убрать дополнительные функции, присущие СБУ, в частности экономическая сфера и борьба с коррупцией.

Он добавил, что вышеупомянутые действия активно поддерживаются международными партнерами Украины, а также президентом Зеленским.

"Сейчас я создал группу, которая над ними работает и мы двигаемся очень быстро. Я знаю о том, что у нас уже есть закон, но почему-то он не был принят нашими партнерами, в частности из НАТО. И почему-то его не поддерживают наши эксперты. Почему? Потому что эти законы оставляют работу СБУ неизменной. Такие законы нам не нужны", - сказал Данилюк.

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Он заявил, что к созданию законопроектов должны быть привлечены СБУ, украинские и западные партнеры.

Источник: https://censor.net.ua/v3140049
 
 
 Топ комментарии
 
Знайомтесь з новою заступницею Голови Служби Зовнішньої розвідки. І це,блд,не жарт

Убрать дополнительные функции, сосредоточиться на контрразведке, - Данилюк рассказал о планируемой реформе СБУ - Цензор.НЕТ 8158
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Правильно,а то не сбу,а какое то курвометр с присоской
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Не зря же говорят, что талантливый человек талантлив во всем!
Вот, например, Данилюк.
Утром реформирует СБУ, а после обеда, когда борщ переварит, принимается за Оборонпром,

Большой специалист патамушта в разработке высокотехнологичных продуктов.
Ведь Данилюк имеет инженерное образование?
Ведь так?
Ведь Dанилюк работал на Боинге, Райтеон, Эрбасе, и подобных компаниях?
Ведь правильно?
Или он просто п*здабол?
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Знайомтесь з новою заступницею Голови Служби Зовнішньої розвідки. І це,блд,не жарт

Убрать дополнительные функции, сосредоточиться на контрразведке, - Данилюк рассказал о планируемой реформе СБУ - Цензор.НЕТ 8158
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Странно, экономическая сфера и коррупция одни из важнейших рычагов для вербовки и соответственно для контрразведки.
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для контрразведки нужно вербовать граждан ДРУГИХ стран! При чем тут наша коррупция?
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Вербовка унд контрразведка у избушников побочная деятельность .
Человек, которьій идет работать на зарплату 8 тьіс гривен, при том шо грузчик получает двенадцать - ни о каких вербовках и контрразведках не думает, а думает о том как поскорее на рейндж ровер намутить.
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погоди, данилюк, а кто работать бкдет??? Без вознаграждения??? За так? За идею безопасности??? Ты шо, совсем???? В безопаснсти ж бабла нет... вот если бы кто нибкдь шо ибкдь отжал а тт мы и тоже у более слабого чо ить отжпли... а та, трудись сам, данлюк
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Главным "контрразведчиком" будет Семочко, заместителем - Свинарчук
Американци! Дайте поскорей Джавелины и все такое ...
А то так хочется, что что уже некуда
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Правильно,а то не сбу,а какое то курвометр с присоской
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І що ви думаєте почути від телевізійного стада?
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настолько глупо смотрятся эти все жалкие потуги развешать лапшы после ситуации с ArcelorMittal
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А литинант бакланов уже знает...что его хотят от кормушки отодвинуть...или еще нет...？
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Не зря же говорят, что талантливый человек талантлив во всем!
Вот, например, Данилюк.
Утром реформирует СБУ, а после обеда, когда борщ переварит, принимается за Оборонпром,

Большой специалист патамушта в разработке высокотехнологичных продуктов.
Ведь Данилюк имеет инженерное образование?
Ведь так?
Ведь Dанилюк работал на Боинге, Райтеон, Эрбасе, и подобных компаниях?
Ведь правильно?
Или он просто п*здабол?
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На миттале уже контрразведкой позанимались?
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Давно пора! У СБУ Главка "К" быть не должно вообще. Нахер всех. и в частности экономической сферы!
СБУ пора попрощаться с не свойственными ей функциями и удалить отдел "К", как раковую опухоль.

Прикрываясь защитой интересов государства, этот отдел Сбу "К", обслуживает частные интересы и самообогащением занимается и является воплощением коррупции. Поэтому чем скорее этот отдел перестанет позорить службу, тем лучше для всех нас. СБУ должна защищать безопасность Украины и контрразведкой.
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ахах..как рвутся пердаки у свидетелей пыжжиты по новому
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Так, як з"ясував Данилюк "позвонивши Баканову насчёт этого чёрта", в СБУ немає відділу "Ч" через що ЗЕ залишився без шаурми з бісівськім мясом. Тож рехвормування Служби Безпеки буде спрямована на вирішення саме цієї надзвичайно важливої проблеми, якій попередня влада незрозуміло чому абсолютно не приділяла уваги... Убрать дополнительные функции, сосредоточиться на контрразведке, - Данилюк рассказал о планируемой реформе СБУ - Цензор.НЕТ 9867
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Давно пора. Сегодня СБУ занимается крышеванием коррупцией, а не борьбой с ней.
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Якщо ці слова закріпляться ділом то це добре!
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СБУ подлежит реформированию только потому, что под руководством хотя и верной Пороху, но весьма глупой собаки Грыцака, спецслужба полностью прощёлкакла главную опасность для Порохатого Шоколатье - полное его свержение и абсолютный захват власти Зе-Чуваком. Какая же после этого СБУ - служба безопасности? Сброд зажравшихся вахтёров.
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Самая главная задача, вычистить СБУ от эфесбешых кротов.
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Може їм у двері притиснути яйця і вони признаються
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Так якраз зараз ефесбешні кроти і призначені керувати СБУ.
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Так шо, тепер трафіки і потоки буду контролювати Я. Убрать дополнительные функции, сосредоточиться на контрразведке, - Данилюк рассказал о планируемой реформе СБУ - Цензор.НЕТ 5775
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Давно пора. А что там с Демчиной будет? Только увольнение по собственному???
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СБУ больше не будет проверять киоски и гонять бабушек с семечками ?
А они еще не разучились?
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Как сильно теперь начнет страдать экология.
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