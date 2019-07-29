 Убрать дополнительные функции, сосредоточиться на контрразведке, - Данилюк рассказал о планируемой реформе СБУ. ВИДЕО

Об этом рассказал секретарь СНБО Александр Данилюк в интервью журналисту 24 канала Антону Голобородько, информирует Цензор.НЕТ.
Секретарь СНБО подчеркнул, что Служба безопасности исторически встроена в многие процессы государства, поэтому до ее реформирования все остальные реформы абсолютно без смысла.
Что должно произойти:
- СБУ должна стать мощной, но в одной ключевой сфере - это контрразведка.
- Убрать дополнительные функции, присущие СБУ, в частности экономическая сфера и борьба с коррупцией.
Он добавил, что вышеупомянутые действия активно поддерживаются международными партнерами Украины, а также президентом Зеленским.
"Сейчас я создал группу, которая над ними работает и мы двигаемся очень быстро. Я знаю о том, что у нас уже есть закон, но почему-то он не был принят нашими партнерами, в частности из НАТО. И почему-то его не поддерживают наши эксперты. Почему? Потому что эти законы оставляют работу СБУ неизменной. Такие законы нам не нужны", - сказал Данилюк.
Он заявил, что к созданию законопроектов должны быть привлечены СБУ, украинские и западные партнеры.
Человек, которьій идет работать на зарплату 8 тьіс гривен, при том шо грузчик получает двенадцать - ни о каких вербовках и контрразведках не думает, а думает о том как поскорее на рейндж ровер намутить.
Американци! Дайте поскорей Джавелины и все такое ...
А то так хочется, что что уже некуда
Вот, например, Данилюк.
Утром реформирует СБУ, а после обеда, когда борщ переварит, принимается за Оборонпром,
Большой специалист патамушта в разработке высокотехнологичных продуктов.
Ведь Данилюк имеет инженерное образование?
Ведь так?
Ведь Dанилюк работал на Боинге, Райтеон, Эрбасе, и подобных компаниях?
Ведь правильно?
Или он просто п*здабол?
СБУ пора попрощаться с не свойственными ей функциями и удалить отдел "К", как раковую опухоль.
Прикрываясь защитой интересов государства, этот отдел Сбу "К", обслуживает частные интересы и самообогащением занимается и является воплощением коррупции. Поэтому чем скорее этот отдел перестанет позорить службу, тем лучше для всех нас. СБУ должна защищать безопасность Украины и контрразведкой.
А они еще не разучились?