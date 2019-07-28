 Пьяное ДТП в Ривном: микроавтобус снес электроопору, 1 человек погиб, трое госпитализированы. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Полицейские на месте происшествия установили, что водитель автомобиля "Mercedes-Benz 308", 23-летний житель Ривне, не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части, где врезался в электроопору.

В результате ДТП 33-летний житель Ривненщины, находившийся на переднем пассажирском сидении, от полученных травм погиб на месте.

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Кроме того, травмы получили еще трое пассажиров, находившихся в грузовом отделении микроавтобуса. У родного брата погибшего, 33-летнего жителя Ривне, медики диагностировали неполный травматический отрыв ушной раковины, у 33-летнего жителя Ривненщины - перелом локтевой кости и нижней челюсти, у 34-летнего жителя Ривне - закрытую травму грудной клетки, ушиб туловища . Все трое госпитализированы в Ривненскую центральную городскую больницу.





Водитель автомобиля Mercedes-Benz сразу после столкновения скрылся. Его разыскали патрульные полицейские совместно с Нацгвардией. Выяснилось, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения - алкотестер показал 1,4 промилле. Волителя задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины и поместили в изолятор временного содержания.

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По факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего начато досудебное расследование по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины.