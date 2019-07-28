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 Учения военных медиков с развертыванием передовой хирургической группы прошли на Донетчине. ВИДЕО

В Донецкой области в районе проведения операции Объединенных Сил состоялись масштабные учения с развертыванием передовой хирургической группы в непосредственной близости от линии соприкосновения.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Учитывая, что обстановка в районе боевых действий в любой момент может измениться, военные медики должны уметь отрабатывать свои действия в полевых условиях и быть готовыми работать в экстремальных ситуациях.

Смотрите: Военные медики тренировались разворачивать передовую хирургическую группу в районе проведения ООС. ФОТОрепортаж

Передовые хирургические группы созданы на базе мобильных военных госпиталей, функционирующих в районе проведения ООС. Их цель - в максимально сжатые сроки развернуться на наиболее угрожаемых направлениях боевого столкновения для дальнейшей эвакуации раненых бойцов на расстоянии не менее 12 км от линии фронта и оказать квалифицированную медицинскую помощь.

Источник: https://censor.net.ua/v3140028
 
   
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Цензор чому я маю дізнаватись про участь Антонова в випробуванні супутникової ракети на Алясці з російських ЗМІ? Висвітліть будь ласка новину.
https://www.youtube.com/watch?v=LDV-ddF0-8M&feature=youtu.be
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В Ливии уничтожены два украинских самолета,
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Це правда, таке інколи трапляється при участі в бойових діях. Підтримуємо наших американських союзників, які поки що не можуть палитись там поставками зброї з C130. Можливо будуть втрати в майбутньому і в Венесуелі, коли Захід вирішить знести режим Мадуро.
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го на фронт, камарад, будь беспощаден к ворогу, куй мечём Тора заветную пэрэмогу. или засццал?
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Взаємно) Вагнерівська ЧВК в братський Сирії вас зачекалася вже
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Опять заблудилась кацапская погань?😂😂🌷
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Учения военных медиков с развертыванием передовой хирургической группы прошли на Донетчине


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Наконец то скоро в европу начнется поставка свежих донорских органов
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Распятые мальчики в трусиках уже подготовлены к отправке
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