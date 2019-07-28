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Все про:Бердичев (35) драка (1737) избиение (9316)

 Бандит Сороченко, избивший ветерана в Бердичеве, угрожает азовцам, которые якобы пытались его найти: "Вас начнут калечить, стрелять в подъездах по одному". ВИДЕО

Бердичевский бандит Артур Сороченко по кличке Квадрат, который недавно избил ветерана войны с Россией на Донбассе, угрожает всем, кто попытается его найти.

Как передает Цензор.НЕТ, на видео, которое разместил в Facebook Иса Украинец, Сороченко рассказывает, что его якобы пытались найти азовцы, и угрожает им, а также всем, кто попытается его найти. Кроме этого, Сороченко обещает финансовое вознаграждение за информацию.   

ВНИМАНИЕ! На видео присутствует ненормативная лексика.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Россия с нами не воюет... Фильтруй разговор. Или тебе зубы выбить? Ты петух, а не атошник. Ты для меня - пыль под ногтями", - в Бердичеве избили ветерана АТО. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/v3140023
 
   
 Топ комментарии
 
По ходу фраерок уже крепко обхезался и начал
с перепугу истерить чтобы привлечь к теме внимание...
Бандит Сороченко, избивший ветерана в Бердичеве, угрожает азовцам, которые якобы пытались его найти: "Вас начнут калечить, стрелять в подъездах по одному" - Цензор.НЕТ 7017
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повылазила сепорская мразь !
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Какой оборзевшой любитель рузке мира. Обезвредить.
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І що? Бєліцький разом з нацжонами вже від*издив Сороченка?
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Не надо его сильно бить или убивать, он типа под блатного косит, его нужно просто как то опустить.
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Надо по тихому сделать и всё, только не убивать и не калечить.
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А куди поділися Нацжони? Чи врни лише прислужують нацменам?
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так а почему патриоты сдачи недали этим 2- квадратам ? их же там 4 человека как минимум. ветеран тоже неочень бухает-похмеляется прям таки избили пару лящей отхватил а крику на всю страну а если бы там оказался обычный человек а не ветеран? двойные стандарты
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Ничего ему не будет,вы нация терпил и трусов,а этот жлобожид хуцпман - низшее звено управления вами гоями,так шо терпите терпилы,можете пока тут повозмущаться и поугрожать дегенерату.
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Вы шо, ***, издеваетесь?
Во-первых, всем лень ехать в Бердычев. В бердычеве должно хватать своих воинов.
Во-вторых, это чмо наверняка пока взяла под охрану ДСО. Нужно потерпеть.
В-четвертых, тот Атошник как-то себя не проявил никак. От слова "совсем". Теля якесь.
У всех прошедших всегда есть нож в кармане (EDC комплект, без которого никуда). Мог бы хоть в бой вписаться с пустыми руками и проиграть. Никто бы не осудил.
В-третьих, и в десятых - оно , ***, над нами издевается.
Наверное, оно суицидник - камикадзе..
========
UPD Лайфхак. Берешь свой легальный нарезной ствол, что прошел пулегильзотеку.
Берешь сигарету. Вытряхиваешь.
Бумагу на пулю. Аккуратно досылаешь патрон. Бинго!
никто и никогда ничего не докажет.

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гильзу не забывайте забрать после выстрела
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Подяка за лайфхак.
Бо часи зараз тривожні... все може знадобитися...
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Ви за ветерана не розписуйтесь.
Ви його не знаєте.
І чому він так вчинив - теж.
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фильм "стрєлок", епізод на ранчо, том 10-ий, страніца 555
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кто увидит авто АМ 2198 СМ БМВ Х5 этого чмыря , звоните 067 - 39 61 - 928 ( спросить Виктора ) , побратимы ждут
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ох и дебильная харя у этого чмыря и говорит как даун, походу это тело вообще без мозгов, чтоб вываливать такую дичь и ещё и петухами вояк называет, видимо броня у него толстая на 5 пачек маргарина....
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И что, среди АТОвцев нет нормальных ребят?
Способных взять оружие в руки и положить эту падаль в землю?
Кстати, почему начальник Криминальной полиции Украины не возглавил расследование по этому поводу?
Не успели зеленого сопляка замочить,как сразу ввязался вдело.
А тут и он и Аваков все молчат.
Видимо договорняки с бандитами имеют.
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Никакой нормальный человек не возьмет грех на душу, только потому что какому-то пьянице дали пощечину. А сидеть в интернете под вымышленным именем и призывать всех убивать легко.
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Квадрат уже наверное беженца в раше получил
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Может и это видео уже из раши Бандит Сороченко, який побив ветерана у Бердичеві, погрожує "азовцям", які нібито намагалися його знайти: "Вас почнуть калічити, стріляти в під'їздах одного за одним" - Цензор.НЕТ 4370 ..? Как то слишком борзо оно балакает ртом .
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Теж мені велике цабе! Із самого Пердичева))))) Був би дуже радий, якби він відправився вслід за Французом...
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Лучше чем гонятся за бандитами, спросите украинские власти почему ветераны спиваются, что их возле магазинов избивают.
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Он уже итак обосрался, своей тени боится, где то на дно заляг, он теперь понимает что он мишень, никто ему уже не поможет, разве что из страны сбежит
Слишком популярным стал
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Только это видео уже тянет лет этак на пять.А теперь соревнование кто этого урода скорее найдет.Если менты первыми то этому уроду крупно повезет...
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чувак рєально провоціруйєт, заодно провєряйєт а чи насправді в Україні йє націоналісти, бо про них шось десь кажуть, а насправді їх ніхто не бачив
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Так чего же спрятаться этот пидарок. Появись красна девица.
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