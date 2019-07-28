 Бандит Сороченко, избивший ветерана в Бердичеве, угрожает азовцам, которые якобы пытались его найти: "Вас начнут калечить, стрелять в подъездах по одному". ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, на видео, которое разместил в Facebook Иса Украинец, Сороченко рассказывает, что его якобы пытались найти азовцы, и угрожает им, а также всем, кто попытается его найти. Кроме этого, Сороченко обещает финансовое вознаграждение за информацию.

ВНИМАНИЕ! На видео присутствует ненормативная лексика.

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