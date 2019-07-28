 Бандит Сороченко, избивший ветерана в Бердичеве, угрожает азовцам, которые якобы пытались его найти: "Вас начнут калечить, стрелять в подъездах по одному". ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, на видео, которое разместил в Facebook Иса Украинец, Сороченко рассказывает, что его якобы пытались найти азовцы, и угрожает им, а также всем, кто попытается его найти. Кроме этого, Сороченко обещает финансовое вознаграждение за информацию.
ВНИМАНИЕ! На видео присутствует ненормативная лексика.
Во-первых, всем лень ехать в Бердычев. В бердычеве должно хватать своих воинов.
Во-вторых, это чмо наверняка пока взяла под охрану ДСО. Нужно потерпеть.
В-четвертых, тот Атошник как-то себя не проявил никак. От слова "совсем". Теля якесь.
У всех прошедших всегда есть нож в кармане (EDC комплект, без которого никуда). Мог бы хоть в бой вписаться с пустыми руками и проиграть. Никто бы не осудил.
В-третьих, и в десятых - оно , ***, над нами издевается.
Наверное, оно суицидник - камикадзе..
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UPD Лайфхак. Берешь свой легальный нарезной ствол, что прошел пулегильзотеку.
Берешь сигарету. Вытряхиваешь.
Бумагу на пулю. Аккуратно досылаешь патрон. Бинго!
никто и никогда ничего не докажет.
Бо часи зараз тривожні... все може знадобитися...
Ви його не знаєте.
І чому він так вчинив - теж.
Нама Квадрата - нема проблем!
Способных взять оружие в руки и положить эту падаль в землю?
Кстати, почему начальник Криминальной полиции Украины не возглавил расследование по этому поводу?
Не успели зеленого сопляка замочить,как сразу ввязался вдело.
А тут и он и Аваков все молчат.
Видимо договорняки с бандитами имеют.
Слишком популярным стал