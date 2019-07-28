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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:Киев (17760) пьянство (699) патрульная полиция (1300)

 В Киеве пьяный прокурор бросил автомобиль и скрылся от патрульных в кустах. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В субботу, 27 июля, в Киеве на Голосеевском проспекте патрульные остановили Chevrolet Cruze, за рулем которого находился начальник отдела прокуратуры Васильковского отделения Киево-Святошинской прокуратуры Леляк Ярослав. По сообщениям очевидцев, у него были явные признаки алкогольного опьянения: неровная ходьба, запах изо рта и невнятная речь.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Информатор.

Мужчине сразу предложили пройти проверку на драгере на месте и нашли двоих понятых, ими оказались участники общественной организации PitBull Киев. Но тот отказался. После чего ему также предоставили возможность проехать в медучреждение, чтобы пройти экспертизу там. Это предложение он тоже не принял. 

Позже мужчина скрылся через заросли в неизвестном направлении, закрыв перед этим свой Chevrolet.

По законодательству, сотрудники полиции не имеют права задержать прокурора, ведь они не были свидетелями того, как он нарушает. Та же ситуация обстоит с его машиной, ее не заберут на штрафплощадку. Мужчине в любом случае придет повестка в суд. 

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Позже журналистам удалось связаться с пресс-службой патрульной полиции Киева для уточнения деталей случившегося. Оказалось, что "хитрый ход" нарушителя был беспочвенным: у мужчины спросили, или он будет подписывать протокол — он отказался при свидетелях. В таком случае, ситуация идет своим чередом: у водителя изъяли водительское удостоверение, составили материалы и мужчина может быть свободен, ожидая решения суда.

Также в пресс-службе уточнили, что даже если бы патрульные были свидетелями нарушений мужчины, задерживать его они не могут, тем более, что материалы составляют без процедуры задержания лица.

Что касается автомобиля нарушителя: его можно эвакуировать только, если он существенно мешает дорожному движению. То, что водитель ушел, никак не влияет на проведение эвакуации. Автомобиль сможет забрать или трезвый водитель, или сам человек, когда будет трезвым. Ведь до решения суда человек имеет временное разрешение на управление транспортным средством сроком до 3 месяцев.

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В Киеве пьяный прокурор бросил автомобиль и скрылся от патрульных в кустах 01
В Киеве пьяный прокурор бросил автомобиль и скрылся от патрульных в кустах 02
В Киеве пьяный прокурор бросил автомобиль и скрылся от патрульных в кустах 03
В Киеве пьяный прокурор бросил автомобиль и скрылся от патрульных в кустах 04
В Киеве пьяный прокурор бросил автомобиль и скрылся от патрульных в кустах 05
В Киеве пьяный прокурор бросил автомобиль и скрылся от патрульных в кустах 06

Источник: https://censor.net.ua/v3140012
 
 
 Топ комментарии
 
Зеленський вже до ручки довів краііну!! Прокурори з горя пьють непросихаючи!! При Порошенку такого не було!!
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Прокурора мордой в землю и выпустить ему кишки наружу . Все майно конфисковать в пользу государства .
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А в Украине за время панування свыночолых:
ввели налог на обмен валюты +1%;
налог на депозиты 18%, при этом налог на роялти и прочие фишечки госворов оставили без изменений 5%.
ввели налог на АТО 1,5% на котором харчевался свиоборонпром.
налог на недвижимость 2% от минималки * квадратный метр недвижимости, что выше 60 м кв(квартира) 120 дом в год.
налог на импорт 5 и 10% Яценюка.
Но свиномордые молчали и пышались. У Києві п'яний прокурор кинув автомобіль і сховався від патрульних у кущах - Цензор.НЕТ 5557 А теперь делают предъявы кабмину Зеленского которого ещё даже нет.
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Как можно делать предьявы пустому месту ？
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можно если писал до удаления. Предъява была типа в польше убрали НДФЛ для молодых людей, а что вам сделал зеленский типилы-контоны, что вы за него голосовали.
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зато номер модный У Києві п'яний прокурор кинув автомобіль і сховався від патрульних у кущах - Цензор.НЕТ 5035 АА8882ХХ сразу видно пгакугогг
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Зеленський вже до ручки довів краііну!! Прокурори з горя пьють непросихаючи!! При Порошенку такого не було!!
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Прокурор напился при Порошенко и до сих пор перегаром дышит. :D
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а ты как беловатным жополизом - петухом, так и при любом президенте будешь)
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это случилось при прокуроре Луценко, где его реакция на происшедшее?))) У Києві п'яний прокурор кинув автомобіль і сховався від патрульних у кущах - Цензор.НЕТ 3568 У Києві п'яний прокурор кинув автомобіль і сховався від патрульних у кущах - Цензор.НЕТ 3568 У Києві п'яний прокурор кинув автомобіль і сховався від патрульних у кущах - Цензор.НЕТ 3568 ваш ход соевая ботва.
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Зеб, это случилось также при Трампе и при наркотическом угаре зелектората.

"С моей точки зрения, (Юрий Луценко. - Ред.) - это очень порядочный, хороший человек, просто он находится в очень враждебной атмосфере Генеральной прокуратуры, где информация искажается до неимоверных величин", - отметил Богдан.
Источник: https://censor.net.ua/n3126024

Так, что на порядочного и хорошего человека бочки не кати, а слушайся папу Богдана.
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Трамп руководитель прокуратуры? Нет, а Луценко да,- это случилось с работником ведомства главой которого он является. Твой ход соевый ПТУшник У Києві п'яний прокурор кинув автомобіль і сховався від патрульних у кущах - Цензор.НЕТ 6423 У Києві п'яний прокурор кинув автомобіль і сховався від патрульних у кущах - Цензор.НЕТ 6423 У Києві п'яний прокурор кинув автомобіль і сховався від патрульних у кущах - Цензор.НЕТ 6423 Так что меня интересует мнение главы прокуратуры, а не рядового гражданина украины.
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Зеб, ты когда пишешь посты то иконы Зелемойского и Богдана отворачиваешь к стене?
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по сути нечего сказать? У Києві п'яний прокурор кинув автомобіль і сховався від патрульних у кущах - Цензор.НЕТ 1323 У Києві п'яний прокурор кинув автомобіль і сховався від патрульних у кущах - Цензор.НЕТ 1323 У Києві п'яний прокурор кинув автомобіль і сховався від патрульних у кущах - Цензор.НЕТ 1323 а как начиналось борзо: "Прокурор напился при Порошенко" иди подмойся обдристанное ничтожество.
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Днепропетровец

Зеленський вже до ручки довів краііну!! Прокурори з горя пьють непросихаючи!! При Порошенку такого не було!!

полный великодуховности и сракальности уровня 95 квартала, даже не смотря на то, что у Порошенко офшоры в десятки тысяч раз меньше, чем у Зелемойского и страной правит Богдан, который курировал все рейдерские схемы Коломойского.
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Прокурора мордой в землю и выпустить ему кишки наружу . Все майно конфисковать в пользу государства .
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вот твоё кацапское нутро и вылезло
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хоспади , опять 25 . Уже 403 раза обсудили и выяснили , шо я - кремлевский агент . Делай скрин , дебил , и на рабочий стол себе прикрепи , шоб не забывать У Києві п'яний прокурор кинув автомобіль і сховався від патрульних у кущах - Цензор.НЕТ 6662
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так вали взад нарасию, засераешь тут медиапространство.
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Якось рассасьотся само сабой. Треба більше відпочивати.

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Мажор на шевроле круз?
Какие же у него связи?
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прокурор луценка-кума баригі 5роківмнорм їздив, а тут не дали їздити і порохоботи заскулили. Порохоботні скоти, коли у вас там канонізація насірова і свинарчуків, до лику святив
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"С моей точки зрения, (Юрий Луценко. - Ред.) - это очень порядочный, хороший человек, просто он находится в очень враждебной атмосфере Генеральной прокуратуры, где информация искажается до неимоверных величин", - отметил Богдан.
Источник: https://censor.net.ua/n3126024

уЗеленские всё завалили, даже мантры про Луценко для зерады забыли поменять.
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Что там с борьбой ЗЕ против кумовства во власти ? Уже всех своих друзей на теплые места пристроил ?
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Когда икону и бюст клоуна купишь,пример покажешь как это делать.
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Вот и первые результаты вмешательства ЗЕ в дело водилы генерала ...
У мажоров и их обслуги началося процесс очко-треммера ... и панические атаки !

Другой вопрос откуда беруться прокВОРы в таком свежем возрасте и на таких крутых точиллллах ?!

Вова зазря не обратил внимание на сам фак того , мол откуда у гослужащего - генерал-лейтенанта цельный "Лэндровер" с водилой на борту ?

У него тоже подружка диджейка ?!

Вот ёпсель - кто-то может представить , чтобы у главного фараона цельного Парижу был бы даже не цельный "Лендровер" , а захудалый "Вольво" ?!
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могу представить цельный Вульво у рядового рабочего а выше еще подороже
у вас там в ОЛьгино шо интернет отключен шо не в состоянии посмореть зарплату во франци
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Вот только ни слова о причине остановки. Он ничего не нарушал.. так на каком основании его вообще остановили?
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бухой в стельку и нечего не нарушал, да ты в своём уме?
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Из объяснительной-" еду я по встречке, ничего не нарушаю,ну как обычно после ........." У Києві п'яний прокурор кинув автомобіль і сховався від патрульних у кущах - Цензор.НЕТ 2352
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Все эти младопрокуроры на крутых тачках - биомусор, подлежащий перевоспитанию на шахтах
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тачка пока не крутая, но замашки уже требуют скорейшего и длительного перевоспитания..
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Терміново треба КОРД визивати...

То доречі. Сьогодні повертаю ліворуч, зустрічна - поліцейські, їм теж ліворуч. Ну я ж, як вчили, правими бортами і розійдемось. АГА, сча. Ті протягують далі, я в супорті. Думаю, може вони прямо. Ті мені щось крикують, я мовляв, ви ж лівий поворот включили...
Висновок. Я звернук куди треба, ті розвернулись та за мною. Догнали та давай парити, що я мав повернути за їв бортом, упевнившись, що ніхто не заважає... Я їм, мовляв, на перехресті в поворотах ліворуц най розходитись правими бортами, пропустивши інших зустрічних...
Ті - ні, тіко позаду корпусу зустрічного авто. І вписали штраф за порушення правил зустрічного роз'їзду...
Це так *** правила змінились і я відстав, чи змінились, а мене ніхто не попередив.
Бо я почав сумніватись в своїй 30-ти річній практиці.

P.S. Сперечатись не став, бо ту є дорожче стане. Але, перечитав правила, передивився усі відео, ніц немає про зустічний роз'їзд на перехрестях, *****....
Мог звісно непогодитись та піти в відмову з жорсткими проти. Але... Нехай їх Бог розведе. Я борг оплачу, а вони ???
Не всі звісно такі. Навіть в цьому патрульному екіпажі двоє, абсолютно різні копи.
Ну то таке.
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Я не прихильник цих девайсів, але в таких випадках, напевно допоміг би.
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они правы. нет в ПДД разъезда "правыми бортами".

10.5
Поворот необходимо выполнять так, чтобы при выезде с пересечения проезжих частей транспортное средство не оказалось на полосе встречного движения, а при повороте направо следует двигаться ближе к правому краю проезжей части. Выезд с перекрестка, где организовано круговое движение может осуществляться с любой полосы, если направление движения не определено дорожными знаками или разметкой и это не создаст помех транспортным средствам, движущимся в попутном направлении справа
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По законодательству, сотрудники полиции не имеют права задержать прокурора, ведь они не были свидетелями того, как он нарушает. Та же ситуация обстоит с его машиной, ее не заберут источник: https://censor.net.ua/v3140012это как,если патрульные не видели что прокурор бухал,то значит ничего доказать нельзя?
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Мутно написано... можно понимать, что остановили, если ничего не нарушал, можно, что кто-то сообщил, что пьяный сел за руль автомобиля с таким-то номером...
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А куда деться от зелёного смердения, которое с ветрами проникает в Беларусь?
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Эту форточку в Украине делали, то в таёжный союз она распахивается, то в ЕС, то... Хлопает, как уши зебов.
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Ты статью читал? Тогда - что ты обсуждаешь? Может ещё уведёшь обсуждение на кипрский офшор или мутные схемы Богдана, когда он был официально при Коломойском?
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с тобой ничего не обсуждал, я тебе сообщил ваши новости, а то ты на цн всё пропускаешь, что у вас там происходит, сильно ты Зе, Коломойскими, Богданами... занят У Києві п'яний прокурор кинув автомобіль і сховався від патрульних у кущах - Цензор.НЕТ 9613
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вже скоро Сто днів святкувати будемо, а ті все ще по інерції їздять
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Юра принимает на работу только если стакан без закуси накатишь
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