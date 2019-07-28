 В Киеве пьяный прокурор бросил автомобиль и скрылся от патрульных в кустах. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Информатор.
Мужчине сразу предложили пройти проверку на драгере на месте и нашли двоих понятых, ими оказались участники общественной организации PitBull Киев. Но тот отказался. После чего ему также предоставили возможность проехать в медучреждение, чтобы пройти экспертизу там. Это предложение он тоже не принял.
Позже мужчина скрылся через заросли в неизвестном направлении, закрыв перед этим свой Chevrolet.
По законодательству, сотрудники полиции не имеют права задержать прокурора, ведь они не были свидетелями того, как он нарушает. Та же ситуация обстоит с его машиной, ее не заберут на штрафплощадку. Мужчине в любом случае придет повестка в суд.
Позже журналистам удалось связаться с пресс-службой патрульной полиции Киева для уточнения деталей случившегося. Оказалось, что "хитрый ход" нарушителя был беспочвенным: у мужчины спросили, или он будет подписывать протокол — он отказался при свидетелях. В таком случае, ситуация идет своим чередом: у водителя изъяли водительское удостоверение, составили материалы и мужчина может быть свободен, ожидая решения суда.
Также в пресс-службе уточнили, что даже если бы патрульные были свидетелями нарушений мужчины, задерживать его они не могут, тем более, что материалы составляют без процедуры задержания лица.
Что касается автомобиля нарушителя: его можно эвакуировать только, если он существенно мешает дорожному движению. То, что водитель ушел, никак не влияет на проведение эвакуации. Автомобиль сможет забрать или трезвый водитель, или сам человек, когда будет трезвым. Ведь до решения суда человек имеет временное разрешение на управление транспортным средством сроком до 3 месяцев.
ввели налог на обмен валюты +1%;
налог на депозиты 18%, при этом налог на роялти и прочие фишечки госворов оставили без изменений 5%.
ввели налог на АТО 1,5% на котором харчевался свиоборонпром.
налог на недвижимость 2% от минималки * квадратный метр недвижимости, что выше 60 м кв(квартира) 120 дом в год.
налог на импорт 5 и 10% Яценюка.
Но свиномордые молчали и пышались. А теперь делают предъявы кабмину Зеленского которого ещё даже нет.
"С моей точки зрения, (Юрий Луценко. - Ред.) - это очень порядочный, хороший человек, просто он находится в очень враждебной атмосфере Генеральной прокуратуры, где информация искажается до неимоверных величин", - отметил Богдан.
Источник: https://censor.net.ua/n3126024
Так, что на порядочного и хорошего человека бочки не кати, а слушайся папу Богдана.
Днепропетровец
Зеленський вже до ручки довів краііну!! Прокурори з горя пьють непросихаючи!! При Порошенку такого не було!!
полный великодуховности и сракальности уровня 95 квартала, даже не смотря на то, что у Порошенко офшоры в десятки тысяч раз меньше, чем у Зелемойского и страной правит Богдан, который курировал все рейдерские схемы Коломойского.
Какие же у него связи?
Источник: https://censor.net.ua/n3126024
уЗеленские всё завалили, даже мантры про Луценко для зерады забыли поменять.
У мажоров и их обслуги началося процесс очко-треммера ... и панические атаки !
Другой вопрос откуда беруться прокВОРы в таком свежем возрасте и на таких крутых точиллллах ?!
Вова зазря не обратил внимание на сам фак того , мол откуда у гослужащего - генерал-лейтенанта цельный "Лэндровер" с водилой на борту ?
У него тоже подружка диджейка ?!
Вот ёпсель - кто-то может представить , чтобы у главного фараона цельного Парижу был бы даже не цельный "Лендровер" , а захудалый "Вольво" ?!
у вас там в ОЛьгино шо интернет отключен шо не в состоянии посмореть зарплату во франци
То доречі. Сьогодні повертаю ліворуч, зустрічна - поліцейські, їм теж ліворуч. Ну я ж, як вчили, правими бортами і розійдемось. АГА, сча. Ті протягують далі, я в супорті. Думаю, може вони прямо. Ті мені щось крикують, я мовляв, ви ж лівий поворот включили...
Висновок. Я звернук куди треба, ті розвернулись та за мною. Догнали та давай парити, що я мав повернути за їв бортом, упевнившись, що ніхто не заважає... Я їм, мовляв, на перехресті в поворотах ліворуц най розходитись правими бортами, пропустивши інших зустрічних...
Ті - ні, тіко позаду корпусу зустрічного авто. І вписали штраф за порушення правил зустрічного роз'їзду...
Це так *** правила змінились і я відстав, чи змінились, а мене ніхто не попередив.
Бо я почав сумніватись в своїй 30-ти річній практиці.
P.S. Сперечатись не став, бо ту є дорожче стане. Але, перечитав правила, передивився усі відео, ніц немає про зустічний роз'їзд на перехрестях, *****....
Мог звісно непогодитись та піти в відмову з жорсткими проти. Але... Нехай їх Бог розведе. Я борг оплачу, а вони ???
Не всі звісно такі. Навіть в цьому патрульному екіпажі двоє, абсолютно різні копи.
Ну то таке.
10.5
Поворот необходимо выполнять так, чтобы при выезде с пересечения проезжих частей транспортное средство не оказалось на полосе встречного движения, а при повороте направо следует двигаться ближе к правому краю проезжей части. Выезд с перекрестка, где организовано круговое движение может осуществляться с любой полосы, если направление движения не определено дорожными знаками или разметкой и это не создаст помех транспортным средствам, движущимся в попутном направлении справа
может тебе у себя полы вымыть для начала?