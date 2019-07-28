 "Наш путь только вместе с Россией": афрокоммунист из "ДНР" пламенно призвал жителей оккупированного Донецка восстановить СССР. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, видео пламенной речи коммуниста в оккупированном Донецке на странице в Facebook разместил Денис Казанский.

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