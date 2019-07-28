 "Наш путь только вместе с Россией": афрокоммунист из "ДНР" пламенно призвал жителей оккупированного Донецка восстановить СССР. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, видео пламенной речи коммуниста в оккупированном Донецке на странице в Facebook разместил Денис Казанский.
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Порошенко призвал жителей оккупированного Донбасса не участвовать в фейковых "выборах" 11 ноября, организованных Россией. ВИДЕО
В СИЗО оккупированного Донецка умер предатель Украины террорист Свитан - уроженец Черниговщины, воевавший за "ДНР". ФОТО
"Теперь мы, получается, вне закона!" - афрокоммунист из "ДНР" жалуется, что "компартию республики" закрыли еще в 2016-м. ВИДЕО
Двое жителей Донецка наладили схему оформления для террористов "Л/ДНР" паспортов граждан Украины, - СБУ. ФОТО
Несовершеннолетний найден мертвым в СИЗО оккупированного Донецка
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Хай Господь збереже нашу Україну.
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Ой, Божечку... ще таке молоде, а вже таке дурне...
Не понимаю Цензор -- ну зачем он популяризует весьма убогие и отсталые личности ...
Что для этого мало журнала "Антизомби" ?! За пределами этого сатиристического цикла подобных персонажей быть не должно ... Ещё и главного дырлянского министра галюцинанций процитируйте !!!
Служба госбезопасности (СГБ) Латвии начала три уголовных процесса в отношении нацбола Бенеса Айо, который принимает участие в вооруженном конфликте на востоке Украины. Об этом сообщил сам Айо.
и шо я такого написал, шо вы удалили если это так и было?:
так этот дебил, лугандонский, пошел получать гражданство параши, а ему сказали шо мордой не вышел и послали на ху- =))
ОРДЛО - знаем, ну ЛУГАНДОН (луганская, донецкая обл.) - знаем.
А шо за ,,ДНР" такое?
разницу видишь? лишнехромосомное?
хромосома лишняя оно врожденное.
Так в чем проблема, СССР это союз социалистических республик, в социализме ведь ценность СССР, так пусть россия покажет для начала пример и станет социалистической.
Все ведь или точнее почти все прекрасно понимают, что этого никогда уже не будет и что этот цирк с СССР просто манипуляция и разводилово для достижения имперских целей капиталистической россии.
И он не слышал, как они его называют за глаза.
Ему платят просроченными консервами ?