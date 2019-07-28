EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обыски в Окружном админсуде Киева Обирай свідомо
 Общество
  5883  163
Все про:Донецк (6038) коммунизм (261)

 "Наш путь только вместе с Россией": афрокоммунист из "ДНР" пламенно призвал жителей оккупированного Донецка восстановить СССР. ВИДЕО

Террорист "ДНР" Бенес Айо по прозвищу Черный Ленин выступил с пламенной речью в оккупированном Донецке против Евромайдана и в поддержку коммунистической идеи.

Как передает Цензор.НЕТ, видео пламенной речи коммуниста в оккупированном Донецке на странице в Facebook разместил Денис Казанский. 

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Теперь мы, получается, вне закона!" - афрокоммунист из "ДНР" жалуется, что "компартию республики" закрыли еще в 2016-м. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/v3140010
 
   
 Топ комментарии
 
Хай Господь збереже нашу Україну.
 показать весь комментарий
 
Ой, Божечку... ще таке молоде, а вже таке дурне...
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
Не могу разобрать это шахтер или землероб?
 показать весь комментарий
 
 
При совке ты бы в лагерях прожил максимум год, при -30 тебя бы обливали водой, морили голодом, отрезали бы половые органы и проводили бы ещё кучу садистских экспериментов
 показать весь комментарий
 
 
Не более недели, при самых оптимистичных прогнозах.
 показать весь комментарий
 
Проще говоря -- этот лугандонский Лумумба за объединение Павловской больницы с Кащенко ...
Не понимаю Цензор -- ну зачем он популяризует весьма убогие и отсталые личности ...

Что для этого мало журнала "Антизомби" ?! За пределами этого сатиристического цикла подобных персонажей быть не должно ... Ещё и главного дырлянского министра галюцинанций процитируйте !!!
 показать весь комментарий
 
 
Согласна с Вами! Зачем тратить на эту одиозную личность место в Цензоре?!

Служба госбезопасности (СГБ) Латвии начала три уголовных процесса в отношении нацбола Бенеса Айо, который принимает участие в вооруженном конфликте на востоке Украины. Об этом сообщил сам Айо.
 показать весь комментарий
 
 
Айо Пенис, забавный клоун из Латвии, восторженный большевик, не хозяин своей головы..
 показать весь комментарий
 
Нахрена его из мавзолея выпустили? Лежал бы себе
 показать весь комментарий
 
 
"нашi людi" - это следующий президент Украины.
 показать весь комментарий
 
А я бы даже не удивилась, от наших людей можно легко ожидать и такой выбор, пускай дальше утверждают, что они не пи..данутые.
 показать весь комментарий
 
Дойте ему броневик🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣 без броневика его народ не слушает
 показать весь комментарий
 
 
вот посмотрите на его, это продукт руцкой мандели из Резекне и африканского кобеля, наверно в нём сконцентрировано всё плохое из обоих - то есть ошибка природы.
 показать весь комментарий
 
 
Ще треба ретельно вивчити досвід Резекне, раз така гидота там не втримується й дьоргає до лугандону.
 показать весь комментарий
 
Ему реально хлопали, или так, чтоб заткнулся???
 показать весь комментарий
 
20% "українців" проголосували за подібних вмродків 😁
 показать весь комментарий
 
 
73% выбрали клоуна-очень похожего на это недоразумение.
 показать весь комментарий
 
 
Тупий порохобот... Міняй Країну.. Їдь в Ростов.. Тобі дебілу тоді не прийдеться вчити Українську мову
 показать весь комментарий
 
Рейтинг 95-го кварталу неухильно падає, пропоную 95-го кварталу підписати контракт, зали будуть повні!
 показать весь комментарий
 
 
а шо у нас уже мир, жвачка и главное не стрелять? так модеры ЦЕНЗОРА?
и шо я такого написал, шо вы удалили если это так и было?:

так этот дебил, лугандонский, пошел получать гражданство параши, а ему сказали шо мордой не вышел и послали на ху- =))
 показать весь комментарий
 
сложилось впечатление, шо у него запор, а поконцовке обезьяна таки усралась... "Наш шлях лише разом із Росією", - афрокомуніст із "ДНР" полум'яно закликав жителів окупованого Донецька відновити СРСР - Цензор.НЕТ 8487
 показать весь комментарий
 
Какой смысл Украине и ДНР воевать между собой если и одни и другие хотят быть там где их не хотят видеть? Одних в России - других в Европе "Наш шлях лише разом із Росією", - афрокомуніст із "ДНР" полум'яно закликав жителів окупованого Донецька відновити СРСР - Цензор.НЕТ 6334
 показать весь комментарий
 
а кто такая ,,ДНР"?
ОРДЛО - знаем, ну ЛУГАНДОН (луганская, донецкая обл.) - знаем.
А шо за ,,ДНР" такое?
 показать весь комментарий
 
28.07.19 13:39 "Наш путь только вместе с Россией": афрокоммунист из "ДНР" пламенно призвал жителей оккупированного Донецка восстановить СССР. ВИДЕО.==== ты заголовок статьи читал внимательно?
 показать весь комментарий
 
"ДНР" и у тебя: Украине и ДНР

разницу видишь? лишнехромосомное?
 показать весь комментарий
 
Тоесть ДНР это нечто отдельное что нельзя совместить в письме? Нет дружище оно существует так или иначе и если ты сейчас встанешь с дивана и посетишь военкомат тебе покажут ее воочию.
 показать весь комментарий
 
потому что - ЭДИНОМЫШЛЕННИКИ понимаешь?
хромосома лишняя оно врожденное.
 показать весь комментарий
 
 
Как раз наоборот. Вот этих унтерменшей нужно крутить по всем украинским каналам. Что бы показать какое быдло несет рузгемир
 показать весь комментарий
 
 
"Наш путь только вместе с Россией": афрокоммунист из "ДНР" пламенно призвал жителей оккупированного Донецка восстановить СССР.

Так в чем проблема, СССР это союз социалистических республик, в социализме ведь ценность СССР, так пусть россия покажет для начала пример и станет социалистической.

Все ведь или точнее почти все прекрасно понимают, что этого никогда уже не будет и что этот цирк с СССР просто манипуляция и разводилово для достижения имперских целей капиталистической россии.
 показать весь комментарий
 
 
Цікаво, а там хтось викликав санітарів до цього пігмея? ) бо не виступ на мітингу, це - припадок. ))
 показать весь комментарий
 
 
Да с него смеются сами донецкие.
И он не слышал, как они его называют за глаза.
Ему платят просроченными консервами ?
 показать весь комментарий
 
 
Только вчера хвост отпал...а оно уже коммунист.... "Наш шлях лише разом із Росією", - афрокомуніст із "ДНР" полум'яно закликав жителів окупованого Донецька відновити СРСР - Цензор.НЕТ 7490
 показать весь комментарий
 
 
Три пиджака. три портсигара, магнитофона - три............ Во нигера штырит.. на какой дури оно сидит!? Ибо без дури такую пургу в такой манере нести просто невозможно! А рядом походу тоже под дурью, ибо нормальный человек такое не будет слушать и хлопать в ладоши!
 показать весь комментарий
 
Где Пушилин нашел этого дурака и привез на мою землю. ?
 показать весь комментарий
 
Шо его укусило,шо он так истерит?...А вот по сути,сможет ли этот ...недомывшийся шахтёр...объяснить,почему он считает Россию-остатком от СССР?Россия-такой же капиталлистический хищник со своими олигофре...ой,ОЛИГАРХАМИ,которых не было при СССР.Россия не соблюдает социальный пакет защиты населения,какой был при СССР ...да и многое что такого,что не сравнивается вообще.Россия нынче и СССР различны как Монголия и Португалия.
 показать весь комментарий
 
 
Здесь еще выступлений этого черномазого фрика и обмудка не хватало.
 показать весь комментарий
 
А мы построим вам мост, будем платить пенсии , покупать антрацит , дадим особый статус - лишь бы вы с нами оставались. Хоть и постреливать в нас будете, потерпим - мы ж братья! А с куя ли?
 показать весь комментарий
 
 
А что там за троллейбусы ходят - уж не бандеровские ли ?
 показать весь комментарий
 
Цікава абізяна...Заслуговує персональної клітки як природний феномен !..
 показать весь комментарий
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТВидеоОбщество
 
 
 
 
 
 вверх