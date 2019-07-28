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 Политика Украины, Общество
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 В Киеве Православная церковь Украины провела крестный ход по случаю 1031-летия крещения Руси. ВИДЕО

В Киеве Православная церковь Украины провела крестный ход к 1031-летию крещения Руси-Украины

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

После завершения Божественной литургии колонна верующих прошла от Святой Софии Киевской к памятнику святому равноапостольному князю Владимиру.

Смотрите: Верующие УПЦ МП прошлись в Киеве крестным ходом по случаю Дня крещения Киевской Руси-Украины (обновлено). ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Колонну возглавил митрополит Епифаний, также к крестному ходу присоединился пятый Президент Украины Петр Порошенко.

У памятника святому равноапостольному князю Владимиру проходит молебен и прозвучит молитва за Украину.

Также читайте: Епифаний поздравил украинцев с 1031-й годовщиной крещения Руси: "Боремся со злом в себе и окружающем мире"

Видео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Источник: https://censor.net.ua/v3140007
 
   
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Ну провели и провели. Главное без происшествий.
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Неа!)))
Главное - что не московский патриархат проводил это мероприятие, а собственная церковь Украины.
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Им не до кресных ходов,они с ****** празднуют день флота.
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Ты на "исконно русские земли" без большого мусорного мешка не приезжай.
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Так Русь ц і є Україна, а не землі мордви, мокшан чи ерзя.
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Не годуйте троля. Сигналізуйте модератору, троля у спам.
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Подарите зепрезерватива лугандону и даунбасии и будет счастье Украине
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Есть четкая корреляция между образованностью общества и верой в сверхъестественное. При этом верующие христиане более склонны верить в гомеопатию, астрологию и прочие антинаучные бредологии, что и неудивительно - доказательная база у религии и, допустим, веры в существование рептилоидов ровно одна и та же.

Стыдно, что у нас религия распространяется и распространяется, ну хоть государственной церкви нет, попы дерутся за прихожан на кадилах. И то хоть хорошо...
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Крестные ходы? А чем мы от руских тогда отличаемся?
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Від руських нічим, а у росіян рамадан.
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!5 век, ****. И всех же этих толстопузых паразитов прокормить надо..
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Тут нічого не поробиш, церква зараз дуже популярна, в селах в неділю храми повні.
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Народ ведь кормит, охотно и даже очень изобильно.
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