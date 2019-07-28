 В Киеве Православная церковь Украины провела крестный ход по случаю 1031-летия крещения Руси. ВИДЕО

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
После завершения Божественной литургии колонна верующих прошла от Святой Софии Киевской к памятнику святому равноапостольному князю Владимиру.
Колонну возглавил митрополит Епифаний, также к крестному ходу присоединился пятый Президент Украины Петр Порошенко.
У памятника святому равноапостольному князю Владимиру проходит молебен и прозвучит молитва за Украину.
Видео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Главное - что не московский патриархат проводил это мероприятие, а собственная церковь Украины.
Стыдно, что у нас религия распространяется и распространяется, ну хоть государственной церкви нет, попы дерутся за прихожан на кадилах. И то хоть хорошо...