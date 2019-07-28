 В Киеве Православная церковь Украины провела крестный ход по случаю 1031-летия крещения Руси. ВИДЕО

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

После завершения Божественной литургии колонна верующих прошла от Святой Софии Киевской к памятнику святому равноапостольному князю Владимиру.

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Колонну возглавил митрополит Епифаний, также к крестному ходу присоединился пятый Президент Украины Петр Порошенко.

У памятника святому равноапостольному князю Владимиру проходит молебен и прозвучит молитва за Украину.

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Видео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ