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Все про:посол (1305) Франция (2098) Дюмон (49)

 Посол Франции Дюмон попрощалась с украинцами в связи с завершением срока полномочий. ВИДЕО

Посол Франции в Украине Изабель Дюмон записала видеообращение.

Оно опубликовано в твиттере, передает Цензор.НЕТ.

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"Дорогие друзья, пришло время для меня сказать всем вам "до свидания" после почти четырех лет в Украине, которые пролетели очень быстро, поскольку были очень насыщены работой, впечатлениями, открытиями, встречами. Поверьте, для меня это были незабываемые годы", - отметила Дюмон.

Она пожелала украинцам сплоченной работы под руководством новой команды в достижении мира и решении проблем, которые препятствуют прогрессивному развитию страны.

"Со своей стороны, мы, Европа и Франция в частности, и в дальнейшем будем рядом, чтобы предоставлять вам помощь и поддержку. Спасибо всем вам и удачи", - отметила французский посол.

Напомним, Изабель Дюмон возглавила дипломатическую миссию Франции в Украине в сентябре 2015 года.

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Источник: https://censor.net.ua/v3139987
 
 
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О! Креативность, трудолюбие и духовность!
Так и есть.
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Чао, бамбино, сорри... ла ви оказалась совсем не па дю синема... бьенвеню, мон шери, в любое время... люблю француженок...точнее, любил...
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Зміна посла як правило означає зміну зовнішньополітичного курсу по відношенню до держави перебування.
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я тоже по 30 мешков на паи заношу каждому в селе --имхо меня зе услышит ?
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Ну не отнять! Ох и красивые бабы из Франции! Конфетка-шансонетка!
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Короче, если переводить с французского на общедоступный - надежда у Европы только на нашу молодежь. Не зря Моисей своих единоверцев 40 лет по пустыне водил...
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