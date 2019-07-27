 С начала суток враг единожды обстрелял позиции ВСУ на Донбассе, ранен украинский воин, - пресс-центр ОС. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Объединенных сил.

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Отметим, что в утренней сводке ОС сообщалось, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил обстрел из автоматической гранатомета позиций ВСУ неподалеку от Крымского. В результате вражеского обстрела один военнослужащий получил ранения.