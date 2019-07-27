 С начала суток враг единожды обстрелял позиции ВСУ на Донбассе, ранен украинский воин, - пресс-центр ОС. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Объединенных сил.
Отметим, что в утренней сводке ОС сообщалось, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил обстрел из автоматической гранатомета позиций ВСУ неподалеку от Крымского. В результате вражеского обстрела один военнослужащий получил ранения.
А Презедент Зеленський вчора злітав на концерт ;Ліга Смєха;, сьогодні на пляжі провалявся, завтра на футбол зібрався.
Кожному своє....
Баба і кіт @babaikit
1 ч
То, може, хай Волкер президентом буде?
"Петр Порошенко призвал использовать возможность декабрьского саммита НАТО в Лондоне для предметной дискуссии о предоставлении Украине ПДЧ ... Отдельно обсуждался вопрос предоставления Украине статуса главного союзника США вне НАТО", - сообщается на сайте "Евросолидарности".
Стороны также скоординировали шаги по противодействию строительству "Северного потока-2".
Порошенко осудил продолжающееся невыполнение Россией решения Международного трибунала по морскому праву с требованием немедленно освободить 24 украинских моряков и вернуть Украину три военных корабля. По его мнению, это подтверждает необходимость дальнейшего давления на Москву через принятие "азовского пакета" санкций.
Волкер, в свою очередь, отметил, что последние пять лет "были наиболее продуктивными за все годы независимости как для развития государства, так и для укрепления партнерства между Украиной и США".
Мирослав Гай @miroslavgai
Знову поранений. І от дивина. Раніше було по 20-40 обстрілів і могло бути декілька поранених, а могло і не бути жодного взагалі. А тепер, кожного дня: один обстріл - один поранений. Це що? Противник наростив кпд до 100 відсотків?
Спікерів бригад закликали писати позитивні новини
Заступник начальника Управління зв'язків з громадськістю Збройних Сил України Юзеф Венскович вважає, що бригади і батальйони не повинні на своїх сторінках в Facebook публікувати інформацію про загиблих. Про це він написав у секретній групі "ВоєнПресUA" в Facebook.
"Останнім часом спостерігається тенденція поширення поминальних інформацій про загиблих військовослужбовців на офіційних сторінках ВЧ і ОВУ. Ви так підтримуєте МПЗ (морально-психологічне забезпечення) особового складу? Невже немає інших новин? Хто дав таку вказівку (в приват плз), якщо це не ініціатива прес-служб???", - написав Венскович.
Він закликав спікерів бригад писати позитивні новини і нагадав, що вони не "поминальна організація".
"Робіть новини правильно - обговорюйте з командирами теми, які заслуговують уваги суспільства, пропонуйте позитив. Так як прес-служба - не поминальна організація…", - написав він.
Наразі невідомо, за чиїм наказом - свого безпосереднього начальника Богдана Сеника, вищого начальства, або за своєю ініціативою - Венскович вирішив з'ясувати, хто ініціатор "створення поминальних служб".
Екс-морпех і волонтер Тарас Чмут в коментарі InfoResist зазначив, що важливо пам'ятати наших загиблих героїв - на їх історіях треба виховувати покоління.
"Важливо пам'ятати тих військових, які загинули за нашу країну. Це має бути не лише раз чи двічі на рік, на їх жертовності та подвигу мають виховуватися молоді покоління та ставитися у приклад наступним змінам у військах. У США надзвичайно розвинений цей культ героїв! Про них знімають фільми, встановлюють меморіали, їх іменами називають бойові кораблі", - зазначив Чмут.
Зазначимо, що повідомлення про смерть бійців публікуються на сторінках бригад і від імені бригад, командувань - таким чином висловлюють позицію бригади та/або командування, а не прес-служб. За інформацією ЗМІ, Венскович вже "відзначився" на службі під час роботи в штабі ООС. Він був на межі звільнення через те, що масово відмовляв журналістам в акредитації і допускав до роботи "свої" телеканали. Його діями був вкрай незадоволений, на той час командувач ООС, генерал Сергій Наєв. Від звільнення його врятував Богдан Сеник - умовив Віктора Муженка його залишити.
https://inforesist.org/ua/my-ne-pomynalpna-organizacziya-v-genshtabi-nezadovoleni-tym-shho-brygady-vshanovuyutp-pamyatp-zagyblyh-*******/ - скрін
хлопчики, рідненькі...бережіть себе!
спасибо, что живые!
тихої вам ночки, синочки! Янгола на плечі, і днем і ввечір... тримайтесь, козаки !!!
Зелей*обы ниють мов порохоботи погані бо радіють кожному косяку Зе.
Це неправда.
Якщо Зеленський приведе країну в НАТО ЄС
Підніме рівень життя громадян.
Розірве павутину руського міра.
Зменшить корупцію.
Закон буде один для всіх.
То я перший скажу йому браво ви молодець.
А покищо все що робиться, це позор та гопничестно.