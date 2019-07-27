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Все про:УПЦ МП (1004) Крещение Киевской Руси (111) Онуфрий (59)

 Верующие УПЦ МП прошлись в Киеве крестным ходом по случаю Дня крещения Киевской Руси-Украины. ВИДЕО

В Киеве прошел крестный ход верующих УПЦ МП по случаю 1031-летия Крещения Киевской Руси-Украины.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

На Владимирской горке в Киеве прошел молебен УПЦ МП ко Дню крещения Киевской Руси-Украины. Молебен отправлял глава УПЦ МП митрополит Онуфрий. На богослужении присутствовали также народные депутаты Юрий Бойко, Михаил Папиев, Вадим Новинский.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Перекрытые улицы, полицейские кордоны и кинологи с собаками: верующие УПЦ МП начинают сходится на Владимирскую горку для Крестного хода. ФОТОрепортаж

После молебна прошло крестное шествие по улицам столицы в Киево-Печерскую лавру. Глава УПЦ МП митрополит Онуфрий возложил цветы к памятнику герою Небесной Сотни Михаилу Жизневському.

По маршруту ходы дежурили усиленные наряды полиции, Нацгвардии и ГСЧС.

Далее в Киево-Печерской лавре пройдет всеношное бдение

Источник: https://censor.net.ua/v3139963
 
 
 Топ комментарии
 
А почему не в Москве ходили?
Там же у них Русь.
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Нема вже ніякого МП! Є Російська Православна Церква!
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їм фсб поставило завдання засмердіти весь Київ, немитими геніталіями(
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Софа, поезжайте лучше в Словакию и там топите словаков в Дунае
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В Словакии - католики. Их главная церковь в Ватикане.
В Украине главная церковь в Константинополе.
Какого фера мацковская секта устраивает ходы по Киеву? Секту надо топить в Днепре!
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а "зебилы" тут причём..? кацапская секта тут годами гуляет на широкую ногу..а тот бородатый типок в костюме гражданство украинское получил от хама по ходатейству Петра Алексеича..
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Есть только миг между прошлым и будущем - именно он называется ЖИЗНЬ .
Вопрос к власти сегодня . Вчера уже нет . Завтра- будет завтра или не будет
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А зебили, я так думаю пять лет будут не причем.
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По Інтеру показують як дикі люди носють по Київу шматок ноги якогось авторитета Андрія, та голову Ярослава Мудрого... Голову!
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Гебня гуляет по центру Киева и возлагает цветы к памятнику тех, кого она убила...
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Фу, невозможно смотреть без крайней степени отвращения.
Если бы там кто-то случайно разбил пузырек "новичка"..... то Путин бы сказал шо это удар по скрепам и мог бы напасть. Из-за этой стаи рабов нужно столько мероприятий по безопасности проводить - че нормальные должны платить за шабаши брюхатых платьеносцев и их подопечного стада?
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Я конечно фигею с людей, попы о них ноги вытирают, за людей не считают, а они им ноги лижут... Люди вы е....ые?
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Зеліна опора. Фсбешна гундяєвська цнрква яка пр Пороху почала вже потихеньку збирати монатки до рашки, при Вовє Двбйбє отримала друге дихання..
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