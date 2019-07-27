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Все про:ДТП (5667) Харьков (4376) патрульная полиция (1295)

 Патрульные в Харькове на пешеходном переходе сбили женщину с 3-летним мальчиком. Начато служебное расследование. ВИДЕО+ФОТО

В Харькове в пятницу, 26 июля, произошло ДТП с участием патрульного автомобиля, в результате которого пострадала 59-летняя женщина и 3-летний мальчик.

Об этом говорится в сообщении патрульной полиции Харьковской области, передает Цензор.НЕТ.

"26 июля около 20:35 на перекрестке проспектов Петра Григоренко - Героев Сталинграда (г. Харьков. - Ред.) произошло ДТП с участием служебного автомобиля патрульной полиции. Предварительно установлено, что автомобиль "Toyota Prius" двигался по проспекту Героев Сталинграда. Осуществляя поворот в направлении проспекта Петра Григоренко на пешеходном переходе автомобиль совершил наезд на женщину. Рядом с 59-летней гражданкой шел 3-летний мальчик. В результате ДТП женщину и ребенка госпитализировали в больницу с предварительным диагнозом ссадины колен у гражданки и повреждения мягких тканей у мальчика", - говорится в сообщении.

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Патрульные в Харькове на пешеходном переходе сбили женщину с 3-летним мальчиком. Начато служебное расследование 01

Все обстоятельства ДТП устанавливает следственно-оперативная группа. Также на месте ДТП выезжало руководство управления патрульной полиции в Харьковской области.

По указанному факту инициировано служебное расследование.

Патрульные в Харькове на пешеходном переходе сбили женщину с 3-летним мальчиком. Начато служебное расследование 02

Источник: https://censor.net.ua/v3139961
 
 
 Топ комментарии
 
Пох на кацапів,Кримський Беркут їм у допомогу.
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Мусара вбивають більше ніж бандити,то навіщо вони потрібні?
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такое ощущение что от этой полиции больше вреда чем пользы! то кого то задавят то пристрелят кого то...
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при теперішніх жахливих смертельних аваріях -це легкий дотик. поліціянти проплатят лікуваня ше і на море вистачить потерпілим
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так звучить, наче з моря нада починати під їх колеса кидатись. такий позитивний у вас відгук.
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Якщо чесно, я взагалі не зрозумів, як це трапилося - він же пригальмовував вже.
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Мусара вбивають більше ніж бандити,то навіщо вони потрібні?
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"конкуренты" займут весь "рынок" и смогут поднимать "цены" как захотят.
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такое ощущение что от этой полиции больше вреда чем пользы! то кого то задавят то пристрелят кого то...
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Граждане , таких случаев еще будет много . Так шо не расслабляйтесь . Реальность состоит в том , шо набрали дебилов без подготовки , потомушо других просто нема . Дайте балерине в руки разводной ключ и попросите ее вам кран поменять . С полицией примерно тоже самое ...
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вот же клятые пешеходы, мешают полиции за порядком следить, бегают по зебре и по сторонам не смотрят Патрульные в Харькове на пешеходном переходе сбили женщину с 3-летним мальчиком. Начато служебное расследование - Цензор.НЕТ 5238
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А почему нет новостей из Москвы на сайте? Там пишут что оппозиция устроила серьезный митинг и уже идут стычки с полицией и митингующие прорвали полицейское оцепление.. Люди поет гимп России и кричат что Путин подонок! Извращенец и педофил!
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что-то я не понял..авто вроде замедлило ход и почти остановилось и пешеходы просто накинулись на капот? Патрульные в Харькове на пешеходном переходе сбили женщину с 3-летним мальчиком. Начато служебное расследование - Цензор.НЕТ 5202 или это манипуляция видео или кто-то сзади въехал и ускорил приуса?
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Люди йшли по переходу,зустрічна автівка їх пропускала,мусара давили в нагляк.
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Скорее водитель отвлекся болтавней. Ехал аккуратно, поэтому только ссадины от падения, удара не было. Наука для них. И все же они лучше, чем гаишники.
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Звернення мами хлопчика якого збили подонки мусора. Хочуть замяти справу.
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Я не защищаю полицию в данной ситуации, но разводить зраду из этого случая - смешно. Телесные незначительны, уверен, что потерпевшие получат компенсацию даже не доходя до суда.
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"уверен" - т.е. в случае чего ты лично скинешься?
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Ты в адеквате? Ты никогда не попадал в ДТП? Уродами они были бы, если б были бухими, или не оказали помощь. Они остановились и никто никого не отмазывает - полиция готова отвечать.
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Каким быдлом надо быть шоб со сих пор были упырячьи проспекты с совковыми названиями? И памятники уроду, пустившем на мясо добрых пару млн. дедов тех, кто довольно гыгыкает когда Гепа восстанавливает истукана.
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******** и еще раз ******** ,ездят суки чистые и не грамотное рагулье.
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Харьков - проклятое место прямо для ДТП.
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А шо, Зайцеву и Дромова уже успели принять в патрульные?
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****. мрази рюкзачные , очьень важьно.
Вообще то их нужно за такие наезды бить по карману. Подавать в суд и отсуживать за наезд крупную сумму. Чтобы другим мусорам неповадно было.
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