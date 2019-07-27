 Машину Филатова эвакуировали за неправильную парковку. ВИДЕО

Автомобиль забрали на штрафплощадку за нарушение правил парковки: автомобиль стоял на пешеходном переходе, пишет 49000.com.ua.

Как видно на видео, что появилось в одной из соцсетей, сотруднику инспекции по парковке сообщают, что машина принадлежит мэру Днепра, на что инспектор отвечает, что ему все равно, ведь правила одни для всех.





