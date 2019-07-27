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 Политика Украины
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Все про:авто (3649) Днепр_город (2757) парковка (231) Филатов (329)

 Машину Филатова эвакуировали за неправильную парковку. ВИДЕО

Вчера, 27 июля, в Днепре на Екатеринославском бульваре эвакуировали Мерседес городского головы Днепра Бориса Филатова с номером АЕ1289НА.

Автомобиль забрали на штрафплощадку за нарушение правил парковки: автомобиль стоял на пешеходном переходе, пишет 49000.com.ua.

Как видно на видео, что появилось в одной из соцсетей, сотруднику инспекции по парковке сообщают, что машина принадлежит мэру Днепра, на что инспектор отвечает, что ему все равно, ведь правила одни для всех.

Машину Филатова эвакуировали за неправильную парковку 01

Источник: https://censor.net.ua/v3139959
 
   
 Топ комментарии
 
Усі перед моніторами просльозились.

Цирк, демонструючий демократизм та верховенство права у Дніпрі.
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Якщо для вас будь-яка демонстрація верховенства права - то цирк, то ви країну переплутали.
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У мене достатньо життєвого досвіду, щоб розрізняти реальну ситуацію та постановку.
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Усі перед моніторами просльозились.

Цирк, демонструючий демократизм та верховенство права у Дніпрі.
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Якщо для вас будь-яка демонстрація верховенства права - то цирк, то ви країну переплутали.
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У мене достатньо життєвого досвіду, щоб розрізняти реальну ситуацію та постановку.
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Ну так поведайте нам ваши критерии оценивания
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Контори евакуаторщиків (приватні чи комунальні) на сто відсотків узалежнені від міської адміністрації. Філатов - чиновник відомий своїм характером та замашками в стилі Лукашенки. Крім того, Дніпро - криміналізоване місто. А на відео евакуаторщик з кам'яним обличчям говорить, що для нього усі "на одне рило". Прям таки Швейцарія.
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Другие будут боятся, тоже результат, Гитлер расстрелял в трамвае безбилетных, уголовников, многим охоту отбил ездить зайцами. Как то так.
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Верховенство права в даному випадку це штраф і відібрані права за паркування на переході. А що там за машиною, то навіть не потрібно й знати.
Взагалі факт паркування на переході це як підняти руку на інваліда.
Але зеленофілам більш цікава яскрава картинка для викиду відповідних гормонів у зелений моск.
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Фішку підхватили, тепер всім зрозуміло в якій країні вони знаходяться.
Кортежі, десятки охоронців тільки при тілі, розширений Апарат П., нуль конкуренції і відкритості, персональні літаки. Що робити? Фотку з пляжа.
Корупція, беззаконня, вседозволеність, хамство - двохвилинний ролик
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Кто поверит в эту чушь? "Эвакуаторщик" участвующий в этом спектакле наверное трясся всю дорогу,чтобы не поцарапать "мерина".
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Ты одурманенный режимом Порошенко,везде тебе заговоры мерещатся,под кровать загляни,вдруг там клоуны с эвакуаторщиком
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Какие заговоры,лишенец? Это жизнь в Украине. Она была и при пэце и при овоще и при пчеловоде и т.д. И при зеле таковой останется.
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На самом деле машина бронированная, поэтому эвакуатор ее не потянул... Машину Филатова эвакуировали за неправильную парковку - Цензор.НЕТ 6190
Филатов сказал, что парковщиков наградит, а водилу накажет...
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Это видео про событие от сентября 2018го.
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Чурка муслимская, ты шо жидов не любишь?
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Я думаю , шо это неловкая попытка перевести стрелки с конфликта между полицией и кордом . Короче , постановка . Фильма ...
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Тю , та забирайте себе пальму первенства , абы на пользу пошло . А я в стороночке тихесенько покурю Машину Філатова евакуювали за неправильну парковку - Цензор.НЕТ 4952
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Конфликт полиции и корда был в 2018м. Почему всплыло счас, х.з.
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может филатов бухнул просто и вызвал драйвера с эвакуатором , заодно и попиарился, за закон и порядок, там надо проверить кому эвакуаторы принадлежат, если филатому или афилированным прокладкам, то завтра в Днепре будут повально всех грузить и на штрафплощадки увозить, а им в уши будут дуть, типа а что ты хотели, машину самого филатова и ту забрали Машину Филатова эвакуировали за неправильную парковку - Цензор.НЕТ 443 вот так делается бизнес на лохах.
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Может... Но, думаю, что было иначе дело
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Моё мнение:
Эвакуаторщик поступил так, потому что считает так, как именно он и выразился: Закон для всех равен...
Показухи не было...
Времена Овоча прошли уже...
При Пети, в право верили, но с осторожностью, а при Зе' начали верить более решительней...
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ты "чорту" позвонил и он тебе про это рассказал?
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А шо за чодкий поцанчег с района снимал это видео?Мне редко такие попадаются в последнее время, думал уже вымирающий вид.
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А это шпециально, чтобы показать, что видео не постановочное.
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А сам Филатов небось в кустах и сам командует процессом...показать, мол какой он демократичный и чтит законы))
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Эвакуатор нужно вечером на набережную бюджет города пополнять, там куча авто с блатными и не очень номерами, хотя это пешеходная зона. И побольше барьеров между дорогой и тротуаром, в некоторых местах приходится даже одному человек протискиваться. К сожалению, многие хотят перемен, но почему-то сами менять стиль жизни не очень спешат. Но подвижки есть. Сейчас намного реже видишь пешеходов, не дожидающихся зеленого света. Их немало, да, но в былые времена то было тотальное явление.
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Все эти бредовые сценарии для любителей сватов.
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такий тупорогій піар може робити лише барига-парашенко і путлер
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А порохоботи всерівно кричать зрааааадаа Машину Філатова евакуювали за неправильну парковку - Цензор.НЕТ 1724
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Театр одного актера... Ну, логично. През-показушник и вся свита должна вести себя подобным образом.
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а пари преЗЕдента с мэром...ни под какие статьи не попадает))) ну хоть..."зловживання вдадою"? ))) а то с этим пари...))) теперь какая-то дура хочет голяком пройти по мосту если Филатов выиграет))))...или не выиграет))) та ей по фиг!!!
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Вот Пэтруха театра не делал, НЕКОГДА было, все денежки КОВАЛ. Ну, не верится, ПОРОХОБОТИКАМ, что можно нормально жить. ПИАР, А ПРИЯТНЫЙ.
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