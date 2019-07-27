 Машину Филатова эвакуировали за неправильную парковку. ВИДЕО

Автомобиль забрали на штрафплощадку за нарушение правил парковки: автомобиль стоял на пешеходном переходе, пишет 49000.com.ua.
Как видно на видео, что появилось в одной из соцсетей, сотруднику инспекции по парковке сообщают, что машина принадлежит мэру Днепра, на что инспектор отвечает, что ему все равно, ведь правила одни для всех.
Цирк, демонструючий демократизм та верховенство права у Дніпрі.
Взагалі факт паркування на переході це як підняти руку на інваліда.
Але зеленофілам більш цікава яскрава картинка для викиду відповідних гормонів у зелений моск.
Кортежі, десятки охоронців тільки при тілі, розширений Апарат П., нуль конкуренції і відкритості, персональні літаки. Що робити? Фотку з пляжа.
Корупція, беззаконня, вседозволеність, хамство - двохвилинний ролик
Филатов сказал, что парковщиков наградит, а водилу накажет...
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