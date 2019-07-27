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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
 Политика Украины, Происшествия
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Все про:Днепропетровщина (1391) Зеленский (2310) рейдерство (818) убийство (5291) фермер (75)

 На Днепропетровщине при загадочных обстоятельствах погибли три фермера, - глава Агро-продовольственного совета Слободяник просит Зеленского вмешаться. ВИДЕО

На Днепропетровщине убивают фермеров и отбирают их предприятия заявил председатель Агро-Продовольственного Совета Слободяник.

За последние три месяца в Днепропетровской области загадочным образом погибли трое владельцев крупных сельскохозяйственных предприятий. Незадолго до или через некоторое время после трагедии хозяйства погибших загадочным образом перерегистрировали. Об этом голове Агро-Продовольственной Совета Ивану Слободянику рассказали родственники погибших, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Главком.

"То, что происходит в Днепропетровской области сложно описать словами. Настоящий криминал, организованный местными преступными группировками, которые скорее всего связаны с местными властями. За последний квартал три убийства, с очень похожими чертами организации преступлений. Во всех случаях преступники действовали по одному алгоритму: находят предприятие с 4-5 тысячами га земли, через подставных регистраторов и с помощью поддельных документов перерегистрировали, а законных владельцев убивают, инсценируя самоубийство или несчастный случай", - заявил Иван Слободяник.

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Так, в селе Попасное Днепропетровской области после незаконной перерегистрации предприятия его руководитель был найден повешенным. До этого ему предлагали продать предприятие в виде угрозы рейдерского захвата. Аудио-запись этого разговора была у тещи погибшего, через некоторое время ее тело обнаружили в бассейне собственного дома.

Аналогичная трагедия произошла в селе Новопавловка на границе с Донецкой областью. 10 июня владельца крупного агропредприятия нашли в доме со смертельным огнестрельным ранением и оружием в руках, однако гильзы на месте преступления так и не обнаружили. Через месяц, 10 июля, после перерегистрации у предприятия появился новый собственник.

Иван Слободяник обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому и будущим народным депутатам Украины с призывом взять расследование под личный контроль и добиться справедливого наказания для виновных.

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"Мы не можем вернуть жизнь этим людям, но мы можем хотя бы вернуть справедливость, чтобы предприятия вернулись к их семьям. Я призываю всеми возможными способами распространить эту информацию. Резонанс и жесткий общественный контроль не дадут спустить расследование на тормозах ", - сказал Слободяник.

Источник: https://censor.net.ua/v3139940
 
   
 Топ комментарии
 
Опять Днепр. Снова подняли голову бойцы типа Корбана и Ко. Кто-то в ожидании рынка земли концентрирует земельку в своих руках. Как бы не Беня активничает.
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Ігор Валерійович готується до відміни мораторію на продаж землі. Не дарма ж він купу юристів з Ізраїлю привозив перед виборами Зеленського.
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який бовдур привезе сюди іноземні інвестиції і капітал ...? Україна повинна спочатку перестати
бути Зімбабве для початку ..
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Опять Днепр. Снова подняли голову бойцы типа Корбана и Ко. Кто-то в ожидании рынка земли концентрирует земельку в своих руках. Как бы не Беня активничает.
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Этого и стоило ожидать. Земля - единственный товар, который больше нельзя произвести. Тем более если это хорошая поливная земля.
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Ничего себе! Передел? Или таки беспредел! Похоже на второе... Смутное время, ну- или мутное.
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Нужно просто запустить рынок земли и не замечать такие мелкие шалости детей гидности...
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Путин зеленский помоги? Почему так много людей просто не понимают функции каждого института государства?
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Потому что Президент - гарант Конституции. Он может вызвать к себе министра внутренних дел, и попросить его сделать подробный доклад: почему в области столь систематически нарушается важнейшее конституционное право граждан: право на жизнь.
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Тогда требую от него разобраться почему так много дтп происходит и люди умирают. А ещё быдло под окнами шумит ночью. И так далее. Надеюсь, намек понятен?
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ДТП - непреднамеренные несчастные случаи. В отличие от преднамеренных убийств с рейдерскими целями.
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От дтп умирает намного больше людей, больше людей теряет свои контактные права. Окей, возьмём убийцу с мотивами. Почему тогда не требуют таких останавливать?
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Пустой разговор. Есть конкретная ситуация: убийства фермеров. Если с этим не хочет разобраться МВД - пусть разбрётся СБУ.
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Перечитайте мой первый комментарий, внимательно.
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Сам дурак. Надеюсь, на этом и разойдется
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потому что "институты государства" за последний период "потужных реформ"
научились только набивать собственные карманы
..работать так как надо и должны они не могут и не умеют.
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Бред. А до потужных реформ работало все отлично? Или передела собственности раньше никогда не было? Почему вы такой ограниченный в мышлении, Потпап?
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есть Причина и есть Следствие
криминальный передел собственности является следствием отсутствия "институтов государства", их не работоспособности, отсутствием законов, наличием самой возможности осуществлять такой передел др. и пр.

"так было всегда"?
ладно..
пора что-то менять.
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Менять - да. Говорить, что началось вот только сейчас - нет. Когда вы говорите, что это началось 5 лет назад, у вас как раз и нарушается причинно-следственная связь. Рад, что вы это поняли, серьезно.
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я писал про "потужные реформы"
и не писал, что они начались "5 лет назад"

считайте что последних пяти лет - нет как и не было

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Они кого себе выбирали? Доброго царя.
И он старается вести себя так: бояр бранит, чтобы холопов не обижали; мужика принимает во время встречи с иностранными господами и т.д.
Я вот сижу, смотрю на это и... Не выборы, а машина времени, но нариду эта игра нравится и он старается ее поддерживать.
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Новости - как будто из ЮАР: там белых фермеров убивают бывшие постоянные жители бантустанов. Ну, типа, с апартеидом покончено, теперь можно и пограбить.

На самом деле, всё что здесь рассказано, невозможно без прямого содействия аваковской ЧВК (скрывающейся под погонялом "МВД").
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Ігор Валерійович готується до відміни мораторію на продаж землі. Не дарма ж він купу юристів з Ізраїлю привозив перед виборами Зеленського.
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У него не только юристы есть, у него и подручные специальные имеются. И командиром к ним приставлен Корбан. Еще тот персонаж.
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Результат Пеценых реформ,надо срочно выметать ворье во всех структурах,в этом можно положиться на Саакашвили
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Через рік або два , слово зазєля матиме значення гірше ніж гнида , паскуда і підарас разом взяті .
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нет, ты переоцениваешь людей, они еще больше будут его любить
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Результат прихода личного клоуна Каломойши к власти, надо срочно выметать ворье во всех структурах,в этом можно положиться на Яроша
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який бовдур привезе сюди іноземні інвестиції і капітал ...? Україна повинна спочатку перестати
бути Зімбабве для початку ..
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Нужно введение внешнего управления. Пусть это будет США или ЕС; но, без фундаментальной смены власти (особенно "силовиков") - беспредел будет продолжаться.
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Нічого не буде без фундаментальної зміни совковського менталітету кожного індивідуума ...
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Это тоже. Но, без силового принуждения к выполнению законов - никакие воспитательные меры не пройдут.
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Блин, давайте лучше петицию о присоединении к США На Днепропетровщине при загадочных обстоятельствах погибли три фермера, - глава Агро-продовольственного совета Слободяник просит Зеленского вмешаться - Цензор.НЕТ 6184
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У нас теперь что, президент Украины и за фермеров отвечает? Конституцию и законы читать не пробовали, не? Ах да, это же избиратели 73%, не все из них умеют читать.
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имея такое представительство в парламенте зе будет ответственен за все происходящее.
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Зачем читать? Теперь зелекторат должен спрашивать всё то, что спрашивал с Порошенко и начать с вопроса - Почему Зелемойский сдавал анализы в лаборатории своего бизнес-партнёра?
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Дурні зазелики , він же вам ніфіга не обіцяв , а натомість обізвав кожного президентом . Так що президенте їж гівно двома ложками і не заляпуйся .
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У нас теперь президент Зеля отвечает в этой стране за ВСЕ. Он именно этого и добивался внеочередными выборами. Теперь ему принадлежит вся власть в стране, и отвечает теперь он тоже за все.
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Но он всегда может сказать, что ему опять Порошенко насрал в штаны.
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это даже не начало. вот сформируют зекобмин, тогда пристегивайте ремни.
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не спеши, еще зе-рада законов понаписывет. под диктовку богдана. все сразу и "узаконится". так будет выглядеть "гражданская конфискация".
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Бывает ты звонишь Баканову насчет черта, а бывает - черт кучерявый звонит Баканову насчет тебя
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а причем здесь зе - до бени пусть обращаются."земельный вопрос" это не его уровень, а хозяина.
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Все депутаты от партии "Квартал-95": если вы примете закон о продаже земли, вся эта кровь погибших фермеров ляжет лично на каждого из вас.
Пока не поздно - сдайте свои мандаты. Охота вам проходить по такому мокрому делу ?
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Расскажите товарищу Зеленскому! Это какая-то чудовищная ошибка!
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Кто новый собственник,к тому и вопросы. Но задавать их некому. И вообще,не отвлекайте гидранта от "лиги смеха".
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Если заменить руководство МВД - всех найдут.
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Мне всегда казалось что введение внешнего управления - это унизительно, и что нация может сама справиться со своими бедами.
Как же я ошибался. На Днепропетровщине при загадочных обстоятельствах погибли три фермера, - глава Агро-продовольственного совета Слободяник просит Зеленского вмешаться - Цензор.НЕТ 6836
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Постколониальные страны после обретения "независимости" всегда живут хуже под управлением своих родных "элит" чем под "колониальным гнётом".
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Валоде некогда он в Одессе на лиге смеха, проверяет чтобы не шутили о президенте.
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Там і думати нема чого. Брати всіх нових власників в обробку і тупо закривати, поки не буде визнання. Ну а власність має бути повернена власникам.
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Всё просто. Если агропредприятие перерегистрировали значит есть новый владелец. Не важно он подставной или реальный. Если реальный - понятно, если подставной - значит связан с реальным. Вот этих новых собственников нужно брать за яйца, даже если по документам у него всё чисто и он якобы законно приобрёл хозяйство у убиенного предыдущего владельца. И затем распутывать всю нить этого приобретения. Если изменения в реестре вызывают подозрения - арестовать недвижимость до выяснения обстоятельств. Понятно, что все здесь повязаны - это мафия. И суды, и нотариусы, и правоохранительные органы. Но нужно наводить порядок. Если попрана справедливость и государство её не отстаивает - грош цена такому государству.
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Что именно ? Разве таких убийств не было раньше ?
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Послухайте, невже хтось надіеться, що клоун може створити державу та ще з циркачами.Хочу щоби мене почули і зрозуміли. Звертаюсь до тих 73 відсотків, які вибрали собі та нам іншим життя в циркі серед клоунів. Ви не Петра зняли який ніби по твердженню ваших паханів вкрав пів Україн. Правда, ніхто не показав, що він вкрав і скльки та й нічого ніколи не покаже. Та й ваші пахани не покажуть свої здобутки на трудовій ниві.Ви своїм вибором державу опустили на нуль на світовій арені яку Петро успішно будував 4 роки і з якої тепер сміеться пів світу разом з кацапами дякуючи вам, чесним брехунам Гордонам та не «злодію Робіновичу», відкритим ворогам України різним москаликами Бойкам та Медвечукам, Мураевим, Шуфрічам, брехунам від Бога всім кандидатам в президенти, які ніби повинні були розуміти що творять, бо ніби державники, розум повинні мати не звичайний, а виявилось останне бидло суспільства де перемагае корито.А ви то що одержали? Крім обіцянок на майбутьне -нічого, бо майбутьнього у вас нема. Задіяна технологія віртуальної вічної стабільності-обіцянки. Ви гуртуйтея в шеренгу, не у в ладні колидори, а йти здавати аналізи, бо з головами щось у вас всіх не те.Вибачте за правду.
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