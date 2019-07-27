 "Буду бороться за служебную репутацию", - спецподразделение КОРД задержало двух патрульных за остановку и штраф водителю главы полиции Днепропетровщины Глуховери. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Фейсбук-сообщество Киев оперативный.
После того, как патрульные остановили водителя главы ГУНП в Днепрпетровской области В.Глуховери, против них был выслан спецназ полиции КОРД.
Далее в ролике зафиксированы фрагменты разговора патрульного с генералом полиции.
Президента України
Про присвоєння спеціального звання
1. Присвоїти в порядку переатестування спеціальне звання генерала поліції третього рангу генерал-майору міліції ГЛУХОВЕРІ Віталію Андрійовичу - начальнику Головного управління Національної поліції України в Дніпропетровській області.
Президент України
П.ПОРОШЕНКО
м. Київ
4 липня 2018 року
№ 195/2018https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ru/195/2018
Люди, а коректор у вас - теж уже святкує вікенд ? І дрінки прямо на роботі робите ...