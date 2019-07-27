 "Буду бороться за служебную репутацию", - спецподразделение КОРД задержало двух патрульных за остановку и штраф водителю главы полиции Днепропетровщины Глуховери. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Фейсбук-сообщество Киев оперативный.

После того, как патрульные остановили водителя главы ГУНП в Днепрпетровской области В.Глуховери, против них был выслан спецназ полиции КОРД.

Далее в ролике зафиксированы фрагменты разговора патрульного с генералом полиции.