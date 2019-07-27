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Все про:Днепропетровщина (1391) патрульная полиция (1295) КОРД (124) Глуховеря (1)

 "Буду бороться за служебную репутацию", - спецподразделение КОРД задержало двух патрульных за остановку и штраф водителю главы полиции Днепропетровщины Глуховери. ВИДЕО

В Днепре против экипажа патрульной полиции, который остановили автомобиль главы ГУ НП в Днепропетровской области Виталия Глуховери, был выслан полицейский спецназ КОРД.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Фейсбук-сообщество Киев оперативный. 

После того, как патрульные остановили водителя главы ГУНП в Днепрпетровской области В.Глуховери, против них был выслан спецназ полиции КОРД.

Далее в ролике зафиксированы фрагменты разговора патрульного с генералом полиции. 

Источник: https://censor.net.ua/v3139920
 
 
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Аваківці клюють очі один одному, мабуть вони не ворони.
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Указ
Президента України
Про присвоєння спеціального звання
1. Присвоїти в порядку переатестування спеціальне звання генерала поліції третього рангу генерал-майору міліції ГЛУХОВЕРІ Віталію Андрійовичу - начальнику Головного управління Національної поліції України в Дніпропетровській області.

Президент України
П.ПОРОШЕНКО
м. Київ
4 липня 2018 року
№ 195/2018https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ru/195/2018
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І що? Це до статті немає стосунку. Я обіцяв тобі спам, тоді спам.
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да выхода у тебя нет другого только спамить "Буду бороться за служебную репутацию", - спецподразделение КОРД задержало двух патрульных за остановку и штраф водителю главы полиции Днепропетровщины Глуховери - Цензор.НЕТ 1382
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Наверно с зелей договорился. Зелю ведь Рюкзаков устраивает?
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Ахренеть... теперь даже не стесняются...
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Что значит теперь? Это сентябрь 2018 года.
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В Днепре против экипажа патрульной полиции, который остановили автомобиль главы ГУ НП в Днепропетровской области Виталия Глуховери, был выслан полицейский спецназ КОРД.Источник: https://censor.net.ua/v3139920

Люди, а коректор у вас - теж уже святкує вікенд ? І дрінки прямо на роботі робите ...
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А может и подстава, слишком уж красивое кино.
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КОРД служит украинскому народу за бюджетные гроши ... аха
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