 Патрули Нацгвардии с 1 августа будут самостоятельно нести службу по охране общественного порядка, - Яровой. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД, об этом сегодня, 26 июля, во время совещания заявил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой.
"Исходя из анализа публичной безопасности в общественных местах, было проведено совместное совещание с председателем Нацполиции, командующим Национальной гвардии и заинтересованными службами, на котором было принято решение о создании совместных групп из представителей Нацполиции и Нацгвардии по наработке нормативно-правовых актов, алгоритма действий и порядка взаимодействия с целью самостоятельного несения службы военнослужащими Национальной гвардии Украины", - говорится в сообщении.
Во время патрулирования нацгвардейцы будут в оперативном подчинении руководителей Национальной полиции.
Нац гвардия создавалась с сотен Майдана, для защиты украинской государственности.
Сейчас из нее хотят сделать цепных псов режима.
кстати, вы еще помните как мы радовались новой полиции, какое было доверие между полицией и людьми......?
или нужно подождать до завтра ?
сейчас движемся к ступеньке "В Кремле не враг".
ну а дальше, как это уже не раз было в истории Украины - братские народы.
Камазы кандидатов в президенты сбивают пачками ?
фюреру... вождю народа... слуге народа!
а когда фура вдруг закрывает, да, да именно закрывает, но никак не сбивает, еще только кандидата в президенты, коих было с пол-сотни, - то это уже преступление
"семимильными шагами идете товарищи и верной дорогой"
за следующим пригорком уже Ростов
Ну понимаю еще охрана объекта, кого-то куда-то не пускать.
К чему это?
А к тому, что
милиционерыполицейские худо-бедно имеют представления о своих правах и правах задерживаемых.
У Нац гвардии - другие задачи.
Цель т.н. патрулирования:
1 запугаивание населения военной формой и демонстрацией автоматического оружия
2. заранее посеять подозрение между населением и Нац гвардией на случай скорых, очень скорых массовых волнений....
Ну Слугу замышляют не хорошее....
Вам тоже нужно организоваться в патрули ..... - врах не спит..
Про очередные честные выборы шуток не надо.
"Зима близко", и тарифы поднимут
ты смотри на него... нашелся какой. От Вас что-то дустом попахивает... очень сильно. И не только дустом. Я так понимаю, мы знакомы лично. Нафиг такое знакомство.
Хотя... я Вам желаю здоровья.И даже зимой.
Кто остановит ветеранов АТО во главе с генералом Забродским ?
Схоже, Зеленський боїться що той ;сюрприз; українцям не сподобається.
Історія показує, що слідом за надмірним популізмом приходять до влади військові, щоб "розчистити авгієві конюшні" - політолог.
Это генерал Аугусто Пиночет. Именно этот Человек железной рукой вытащил Чили из 3-го мира в 1-й