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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
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Все про:МВД (7906) порядок (37) Национальная гвардия (1205) Яровой (63)

 Патрули Нацгвардии с 1 августа будут самостоятельно нести службу по охране общественного порядка, - Яровой. ВИДЕО

С 1 августа патрули Национальной гвардии Украины будут самостоятельно охранять общественный порядок.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД, об этом сегодня, 26 июля, во время совещания заявил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой.

"Исходя из анализа публичной безопасности в общественных местах, было проведено совместное совещание с председателем Нацполиции, командующим Национальной гвардии и заинтересованными службами, на котором было принято решение о создании совместных групп из представителей Нацполиции и Нацгвардии по наработке нормативно-правовых актов, алгоритма действий и порядка взаимодействия с целью самостоятельного несения службы военнослужащими Национальной гвардии Украины", - говорится в сообщении.

Во время патрулирования нацгвардейцы будут в оперативном подчинении руководителей Национальной полиции.

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Патрули Нацгвардии с 1 августа будут самостоятельно нести службу по охране общественного порядка, - Яровой 01

Источник: https://censor.net.ua/v3139868
 
 
 Топ комментарии
 
А у нас какие-то катаклизмы произошли, шо уже патрульной полиции не достаточно ?

Камазы кандидатов в президенты сбивают пачками ?
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Чувствуют зеприматы что шинами запахло, страхутся наперед
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к сожалению.

Нац гвардия создавалась с сотен Майдана, для защиты украинской государственности.
Сейчас из нее хотят сделать цепных псов режима.
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При Порохе для улиц хватало и полиции, а Нац гвардия воевала на фронте

кстати, вы еще помните как мы радовались новой полиции, какое было доверие между полицией и людьми......?
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это уже "наш" ?
или нужно подождать до завтра ? Патрули Нацгвардии с 1 августа будут самостоятельно нести службу по охране общественного порядка, - Яровой - Цензор.НЕТ 8878
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Это раБсейское чмо напялило Краповый Берет не проходя квалификационные испытания на право ношения. Взял ублюдок и отдельный приказом за непонятные заслуги себе присвоил. Урод тупорылый Патрули Нацгвардии с 1 августа будут самостоятельно нести службу по охране общественного порядка, - Яровой - Цензор.НЕТ 925 .
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как наш Верховный Главнокомандующий ? )))
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первую ступеньку под названием "Враг не в Кремле" мы уже перешагнули.

сейчас движемся к ступеньке "В Кремле не враг".

ну а дальше, как это уже не раз было в истории Украины - братские народы.
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А у нас какие-то катаклизмы произошли, шо уже патрульной полиции не достаточно ?

Камазы кандидатов в президенты сбивают пачками ?
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знаешь сколько дедушек с газетками появилось? А 16-летних девочек-идеалисток? Это же всё криминогенный элемент!!! Угроза фюреру... вождю народа... слуге народа!
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понимаете, когда расстреливают народных депутатов в Раде пачками - это творчество
а когда фура вдруг закрывает, да, да именно закрывает, но никак не сбивает, еще только кандидата в президенты, коих было с пол-сотни, - то это уже преступление Патрули Нацгвардии с 1 августа будут самостоятельно нести службу по охране общественного порядка, - Яровой - Цензор.НЕТ 5799



"семимильными шагами идете товарищи и верной дорогой"
за следующим пригорком уже Ростов
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Чувствуют зеприматы что шинами запахло, страхутся наперед
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Бред и какой правовой статус у такого патрульного?
Ну понимаю еще охрана объекта, кого-то куда-то не пускать.
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В США при всей жесткости полиции, задержание они начинают с зачитывания прав задерживаемого....
К чему это?
А к тому, что милиционеры полицейские худо-бедно имеют представления о своих правах и правах задерживаемых.
У Нац гвардии - другие задачи.

Цель т.н. патрулирования:
1 запугаивание населения военной формой и демонстрацией автоматического оружия
2. заранее посеять подозрение между населением и Нац гвардией на случай скорых, очень скорых массовых волнений....
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пан Яровий, був про Вас кращої думки......
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Мєнтам повернули добові норми на п'яних за кермом та інші грошові порушення.
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Мда... Зеленський так старанно копіює *****, що аж моторошно стає...
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Зе! Аларм...!!!
Ну Слугу замышляют не хорошее....
Вам тоже нужно организоваться в патрули ..... - врах не спит.. Патрули Нацгвардии с 1 августа будут самостоятельно нести службу по охране общественного порядка, - Яровой - Цензор.НЕТ 8579
Патрули Нацгвардии с 1 августа будут самостоятельно нести службу по охране общественного порядка, - Яровой - Цензор.НЕТ 9759
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Кто-то может предложить вариант отодрать эту зелень от власти, кроме военного переворота ?

Про очередные честные выборы шуток не надо.
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Господи... только от выборов отхохнуть хотели. Так еще это... Ну сколько можно уже людей переворачивать... Скажите Петру, чтобы он успокоился и тоже отдохнул)). Будет парад, НЕ будет парада, да разницы то никакой. Показывать, как россия, на выставке то, чего у нас есть, а уж тем более то, чего у нас нету... Ну зачем всё это...переворот ... зачем людей пугать то...картинками.
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на кладбище отдохнете, Ирина
"Зима близко", и тарифы поднимут Патрулі Нацгвардії з 1 серпня самостійно нестимуть службу з охорони громадського порядку, - Яровий - Цензор.НЕТ 8870
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ах, ты ж... твою мать... ты первый туда отправишься - на кладбище, ой. сорри, Вы.

ты смотри на него... нашелся какой. От Вас что-то дустом попахивает... очень сильно. И не только дустом. Я так понимаю, мы знакомы лично. Нафиг такое знакомство.

Хотя... я Вам желаю здоровья.И даже зимой.
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Народному Параду быть !
Кто остановит ветеранов АТО во главе с генералом Забродским ?
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І тут же інформація про перемови ВР Зеленського з госдурою. Сєпари кажуть що скоро від Зеленського буде ;сюрприз;
Схоже, Зеленський боїться що той ;сюрприз; українцям не сподобається.
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Зе по популізму , перевершив тюльку і дояра разом взятих! - нардеп.
Історія показує, що слідом за надмірним популізмом приходять до влади військові, щоб "розчистити авгієві конюшні" - політолог.
Это генерал Аугусто Пиночет. Именно этот Человек железной рукой вытащил Чили из 3-го мира в 1-й


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Сцыт клоун. ***** с его русгвардией копирует. Вот и стало понятно, отчего Рюкзакян "вдрух" стал вовсе не марAAдер, жулик и коррупцЫонЭр, а вполне себе уважаемый лучший министр МВД. Шо, зебобики, рюкзачки уже хороши стали, как у вашего клоуна очко заиграло?
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Зебилы, новоберкут особо разбираться не будет кто за кого голосовал, так что резиновой палкой в анус вам гарантирован,. Но возможно вам и это по приколу
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ну правильно,авакян тип скользкий.раз пороха предал-зелебеню и подавно.а нгу как никак подчиняется президенту,хоть и входит в состав мвд...или уже что то изменилось?
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Мусаров стало больше чем при яныке, и тут ети ***** которые "трусят" бомжей в подворотнях , как Говорил Комиссар: ЭТО ****** ТОВАРИЩИ !
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Сраные нацгвордейцы до сих пор не могут освободить Донбасс , зато хорошо живут в новых квартирах
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