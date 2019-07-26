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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
 Политика Украины
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 Будущий нардеп Коровченко фигурировал в "разговорах Глазьева" о захвате Крыма Россией. ВИДЕО

Будущий народный депутат, самовыдвиженец Сергей Коровченко фигурировал в так называемых "пленках Глазьева" - телефонных разговорах вокруг захвата Крыма Россией, которые были записаны украинскими спецслужбами в феврале 2014 года.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Слідство.Інфо.

Отмечается, что на "пленках" советник президента РФ Сергей Глазьев рассказывает депутату Госдумы Константину Затулину, что Коровченко в качестве министра юстиции Крыма и человека Виктора Медведчука следует сохранить в должности.

"Я там с Медведчуком сейчас связался, они дадут свои предложения. У них там уже сейчас министр юстиции Крыма (Коровченко – Ред.), который действующий на сегодняшний день. Это их парень, они его хорошо характеризуют. Он сказал, что подтянет команду юридическую. Нам надо этого Коровченко сохранить. Он уже министр юстиции Крыма, чтоб он там и остался", - говорит Глазьєв.

С 2006 по 2010 год Коровченко был помощником на то время народного депутата Андрея Портнова. Когда Виктор Янукович стал президентом, Портнов оказался в Администрации, а Коровченко сначала руководил управлением по представительству в судебных органах Совета министров АР Крым, а затем, в 2013-2014 годах, возглавлял Главное управление юстиции.

По факту разговора на "пленках Глазьева" велось расследование, и, хотя в должности Коровченко не остался, официальных обвинений ему так и не было предъявлено.

По данным журналистов, на выборах в Раду его поддерживала "Батькивщина". На встречах с избирателями Коровченко неоднократно сопровождал действующий нардеп Валерий Дубиль, а в киевской ячейке партии председательствует зять фигуранта "пленок" Виталий Нестор.

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Источник: https://censor.net.ua/v3139838
 
 
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Зеленский, сцука, что ж ты делаешь то?!Будущий нардеп Коровченко фигурировал в "разговорах Глазьева" о захвате Крыма Россией - Цензор.НЕТ 3618
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ну так и заняться,пока неприкосновенность не наступила Будущий нардеп Коровченко фигурировал в "разговорах Глазьева" о захвате Крыма Россией - Цензор.НЕТ 2578
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Зе, отойди от рояля, надень штаны и срочно звони Баканову насчет этого черта!
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А может то Петя забыл их пересажать? Задрали вы тортами срать везде. Кого Петя посадил за пять лет? А теперь Зе виноват. Хто всравсь - невістка. Дебіли.
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Вообще то я ловил (и поймал) соево-бобовые головы.Майбутній нардеп Коровченко фігурував у "розмовах Глазьєва" про захоплення Криму Росією - Цензор.НЕТ 282
В статье то о событиях 2014-го года и о том, что СБУ это все известно давным дано. Но реакции ноль.
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Конечно петя во всем виноват, я смотрю он все следующие пять лет вакханалии зеприматов будет во всем виноват...
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а причем тут Зеленский если этот Коровченко самовисуванець-мажоритарщик?)))
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Это делает не Зеленский, это сделали ви все вместе!
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Ця босота вже призначила в зовнішню розвідку даму з середньою освітою з Бердянська!! Будущий нардеп Коровченко фигурировал в "разговорах Глазьева" о захвате Крыма Россией - Цензор.НЕТ 7299
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ну так и заняться,пока неприкосновенность не наступила
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По факту разговора на "пленках Глазьева" велось расследование, и, хотя в должности Коровченко не остался, официальных обвинений ему так и не было предъявлено. Источник: https://censor.net.ua/n3139838
Петя ж уже занимался Будущий нардеп Коровченко фигурировал в "разговорах Глазьева" о захвате Крыма Россией - Цензор.НЕТ 985
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Зе, отойди от рояля, надень штаны и срочно звони Баканову насчет этого черта!
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ты дебил?))) как зеля земеля? самовисуванець он !! читай выше олень
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Крупный астероид пролетел совсем недалеко от Земли ,а жители Мордовии уходящему в сторону астероида, бросали пустые бутылки от Боярки и кричали "Нас не догонишь!"
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Все знают, что Юля московська зозуля.
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Это потому что в этой стрене большинство населения это не поддающийся никакому обучению тупой скот, ни ошибками ни историей своей, ничем... и последние выборы то в полной мере продемонстрировали
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Чует моё сердце ,что скоро Днепровская вода пойдёт в Крым...
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Нет, не пойдет. Ваше сердце в Украине. Вы-молодец. А разум? Не нужно нагнетать и придумывть небылицы. Вы же не провокатор?
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Ставленник Юли Тимошенко
В ее секте "Родина", много таких.
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"Коровченко был помощником на то время народного депутата Андрея........ Портнов оказался в Администрации, а Коровченко руководил управлением по представительству в судебных органах Совета министров АР Крым".

Сц*ко портнов мля... Если и это правда, то уже только по двум фактам и его можно на нары за измену.
Портнов готовил текст о референдуме... https://storage2.censor.net.ua/video/3/300118_3.mp4
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Вшивые порохоботы, 5 лет Свинарчуков плодили, а теперь все вдруг стали щепетильными, как Папа Римский. Гнусь!
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