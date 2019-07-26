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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
 Политика Украины, Киевские новости
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Все про:Кабмин (11054) КГГА (2205) Кличко Владимир (242) Гройсман (4829)

 Вопрос о согласовании увольнения Кличко с поста главы КГГА будет вынесен на ближайшее заседание Кабмина, - Гройсман. ВИДЕО

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявляет, что Кабинет министров Украины рассмотрит вопрос о согласовании увольнения главы Киевской городской государственной администрации Виталия Кличко на ближайшем заседании.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом он сообщил в эфире "Радио НВ" в пятницу.

"В соответствии с Конституцией все главы областных госадминистраций слагают свои полномочия перед новоизбранным Президентом Украины. История проходит абсолютно логично... Так или иначе, он слагает свои полномочия, а далее вопрос назначения, назначит Президент Кличко или не назначит. Я не могу сказать, я на эту тему с Президентом не говорил", - сказал Гройсман .

Гройсман отметил, что вопрос по согласованию увольнения Кличко будет вынесен на ближайшее заседание правительства для рассмотрения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский на встрече с Кличко подтвердил планы забрать у него полномочия главы КГГА. Мэр Киева предложил досрочные выборы. ВИДЕО

"Это полномочия Президента. Я не мешал предыдущему Президенту назначать глав администраций, и не буду мешать Президенту действующему", - добавил премьер.

Как сообщалось, Офис Президента Украины обратился в Кабинет министров с просьбой внести представление на увольнение главы КГГА Кличко.

Источник: https://censor.net.ua/v3139798
 
 
 Топ комментарии
 
Грося поЗеленел?! Вопрос о согласовании увольнения Кличко с поста главы КГГА будет вынесен на ближайшее заседание Кабмина, - Гройсман - Цензор.НЕТ 7236 ..вот оказывается что делает чудотворящая "зеленка" Вопрос о согласовании увольнения Кличко с поста главы КГГА будет вынесен на ближайшее заседание Кабмина, - Гройсман - Цензор.НЕТ 1966
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Грося уже лижет, или только подлизывается ? 😁
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Грося поЗеленел?! Вопрос о согласовании увольнения Кличко с поста главы КГГА будет вынесен на ближайшее заседание Кабмина, - Гройсман - Цензор.НЕТ 7236 ..вот оказывается что делает чудотворящая "зеленка" Вопрос о согласовании увольнения Кличко с поста главы КГГА будет вынесен на ближайшее заседание Кабмина, - Гройсман - Цензор.НЕТ 1966
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Грося уже лижет, или только подлизывается ? 😁
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Всё ради того чтобы свой бизнес защитить от коррупции .
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А что, на его ларьки в Виннице кто-то претендует ? 😱
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А разве мэр города не выборная должность ?
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Выьорная. Только глава КГГА и Мер Киева это каг бэ две разные должности, которые Кличко совмещает.
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У Витальки две должности , мер и глава администрации. Зеля сказал что нужно делиться ! 😁
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что там кстати с анализами Пети в VADA ? Володька обещал результаты анализов в течении суток.. До 2020 года нам наконец скажут результаты?
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У Витальки не 2, а минимум 4 должности - еще Глава Киеврады, и Глава Ассоциации украинских городов. Пора этого царька с некоторых должностей попереть ибо он зажрался.
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Выборная,просто нужно опять на Майдане выбирать,а кто на это сейчас пойдёт,,может в октябре когда снег ляжет?
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Каколе согласование, если они его назначали, то ни с кеи и согласовывать не нужно. Со стороны Разумкова это пробный шар, следующим шагом будет требование согласовывать результаты выборов.
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Гройсман надеется выслужиться... не поможет.
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Зелемойцы наступают на всех фронтах. Вопрос о согласовании увольнения Кличко с поста главы КГГА будет вынесен на ближайшее заседание Кабмина, - Гройсман - Цензор.НЕТ 3532
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Так хотца,чтобы у нас в городах всё начало меняться,ну чтобы было фсё и фсем Вопрос о согласовании увольнения Кличко с поста главы КГГА будет вынесен на ближайшее заседание Кабмина, - Гройсман - Цензор.НЕТ 2647
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Безграмотний гройсман. треба писати правільно! ''и не буду мешать преЗЕденту действующему''! Голду Меїр ми віддали в Ізраїль ,а собі лишили це, що маємо то маємо!
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Голду ми віддали в США, а вже звідти її вихопив Бен Гуріон.
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Зеля не политик . В политике иногда главное найти общий язык с "бывшими" .
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То есть , возникнет еще один аппарат бюрократии ?
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Дайте Виталию Шулявский мост закончить до осени. А то придет ткаченко и его дружбан ваврыш и на этом все закончится. Последнему развязки и нахер не нужны, он бабло набивает на жилом фонде.
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Ты что - идиот? Не будет шулявского моста "до осени". В любом случае.
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кличко - никакой мэр, за 5 лет, Киев превратился в бомжатник с отвратительным грязным общественным транспортом, горами мусора на остановках, грязными улицами..
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все правильно. пора этого борца с киосками кофейнями и газовыми заправками в шею . помним помним виталий как вы обещали разобраться со строительством на территории рынка по улице воровского . что вы тогда говорили ? завтра этого забора не будет. чем дело закончилось? забор покрасили и все. как строили так и продолжают строить . а ведь там плавуны. поэтому там и рынок был. помним как вы врали что спросили разрешения у жителей оболони на строительство по улице героев днепра . так врать еще никто киевлянам не смел . даже черновецкого переплюнули. пора за своим барыжным шефом в утиль.
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для нынешней власти "Порохоботы" гораздо опасней любых бандитов и сепаров
любой жулик милей и ближе ))))
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хройсман вписался в сучье племя зелемойлобахданов всётаки одной крови и нааводят смуту в Украине
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Ну, есть закон о столице.
И пусть грося заглотит.
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Почему Порох проиграл? Потому, что сильно доверялся Гройсманам. А их было предостаточно.
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Грося стоїть на колінах перед зеленими
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныВопрос о согласовании увольнения Кличко с поста главы КГГА будет вынесен на ближайшее заседание Кабмина, - Гройсман. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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