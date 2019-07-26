 В Одессе патрульные остановили сбежавшую с ипподрома лошадь, внезапно выбежавшую на проезжую часть. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию Одесской области, животное хаотично перемещалось по проезжей части, создавая опасность дорожному движению. Патрульные попытались успокоить животное, подъехав ближе, а потом через окно автомобиля один из инспекторов схватил лошадь под уздцы и остановил.
Лошадь вернули владельцам, которые объяснили, что во время утренних тренировок, она убежала с ипподрома.
Действительно, в отделе «Что случилось за день» нонпарелью было напечатано:
ПОПАЛ ПОД ЛОШАДЬ
Вчера на площади Свердлова попал под лошадь извозчика № 8974 гр. О. Бендер. Пострадавший отделался легким испугом.
- Это извозчик отделался легким испугом, а не я, - ворчливо заметил О.Бендер. - Идиоты! Пишут, пишут - и сами не знают, что пишут.