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 Происшествия, Общество
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 В Одессе патрульные остановили сбежавшую с ипподрома лошадь, внезапно выбежавшую на проезжую часть. ВИДЕО

В Одессе патрульные полицейские остановили лошадь, внезапно выбежавшую на проезжую часть на Фонтанской дороге.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию Одесской области, животное хаотично перемещалось по проезжей части, создавая опасность дорожному движению. Патрульные попытались успокоить животное, подъехав ближе, а потом через окно автомобиля один из инспекторов схватил лошадь под уздцы и остановил.

Лошадь вернули владельцам, которые объяснили, что во время утренних тренировок, она убежала с ипподрома.

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Источник: https://censor.net.ua/v3139777
 
 
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*** классика

Действительно, в отделе «Что случилось за день» нонпарелью было напечатано:
ПОПАЛ ПОД ЛОШАДЬ
Вчера на площади Свердлова попал под лошадь извозчика № 8974 гр. О. Бендер. Пострадавший отделался легким испугом.
- Это извозчик отделался легким испугом, а не я, - ворчливо заметил О.Бендер. - Идиоты! Пишут, пишут - и сами не знают, что пишут.
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Котика з дерева зняти, хабара взяти, людину вбити, кобилу зупинити, селфі зробити для піару)))
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Котика з дерева зняти, хабара взяти, людину вбити, кобилу зупинити, селфі зробити для піару)))
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Та да, у меня тут канализация ещё малость барахлит, думаю придётся вызываться, чего уж там...
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*** классика

Действительно, в отделе «Что случилось за день» нонпарелью было напечатано:
ПОПАЛ ПОД ЛОШАДЬ
Вчера на площади Свердлова попал под лошадь извозчика № 8974 гр. О. Бендер. Пострадавший отделался легким испугом.
- Это извозчик отделался легким испугом, а не я, - ворчливо заметил О.Бендер. - Идиоты! Пишут, пишут - и сами не знают, что пишут.
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Бестолковая конячка. Хорошо, что машин мало было и животинка не пострадала. А патрульные молодцы, я бы им медальки дала.
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Смотрю Полиция г. Одесса резко активизировалась после получения подсрачников из Киева и ареста главы полиции - Головина и его Зама.
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Хто Лаврова в Україну пустив? Чи то кобила? Тоді хто Собчачку в Україну пустив?
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияВ Одессе патрульные остановили сбежавшую с ипподрома лошадь, внезапно выбежавшую на проезжую часть. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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