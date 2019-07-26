 В Одессе задержали иностранца, который под видом полицейского грабил зарубежных туристов. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций МВД, псевдополицейский останавливал интуристов, начинал с ними разговор, во время которого наносил неожиданный удар, а потом отбирал ценные вещи и скрывался.
3416 12
Группа иностранцев, грабивших пенсионеров под видом социальных работников, задержана в Киеве, - Нацполиция. ФОТОрепортаж
Банду вымогателей, "выбивавших" $10 000 под видом полицейских, задержали в Одессе. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Мошенник под видом полицейского выманил у пенсионерки на Харьковщине почти 60 тысяч грн
Полицейские задержали 22-летнего ранее судимого мужчину, который грабил школьников в Шевченковском районе Киева. ВИДЕО+ФОТО
Следователи ГБР задержали в Киеве пьяного полицейского, который напал на 12-летнюю девочку
+8
ну так и пишите шо грузин
пусть им будет стыдно
а то одной из стран
приютили все ворьё грузинское
а теперь одной из стран мля
пусть им будет стыдно
а то одной из стран
приютили все ворьё грузинское
а теперь одной из стран мля
+5
вах...а вдруг ара?
+5
Ару відпустять,
пусть им будет стыдно
а то одной из стран
приютили все ворьё грузинское
а теперь одной из стран мля
Может ты - зебил, если этого не понимаешь?
Вони намагаються або розмовляти, або "причепитись" і добратись до сумки або гаманця. Чипляються до жінок. Інколи хамовито а інколи галантно, щоб жінка розплилася і відпустила сумку. Потім сумку хап - і побіг.
Працюють де людей багато - від торгівельних центрів до курортів. Можуть підійти на виходи з банку.
Так що, тримайте свої сумки та гаманці міцно і глибоко. А краще мати гаманець а гроші тримати окремо від гаманця. гаманець вкрадуть, а в ньому - дуля. І всім приємно.
Ніяка організована злочинність не може існувати без кришування.