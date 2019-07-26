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 Происшествия, Общество
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Все про:иностранец (279) Одесса (5547) Нацполиция (9781)

 В Одессе задержали иностранца, который под видом полицейского грабил зарубежных туристов. ВИДЕО

Правоохранители Одессы задержали 43-летнего гражданина одной из стран Закавказья, который под видом украинского полицейского грабил иностранных туристов.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций МВД, псевдополицейский останавливал интуристов, начинал с ними разговор, во время которого наносил неожиданный удар, а потом отбирал ценные вещи и скрывался.

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Источник: https://censor.net.ua/v3139763
 
 
 Топ комментарии
 
ну так и пишите шо грузин
пусть им будет стыдно
а то одной из стран
приютили все ворьё грузинское
а теперь одной из стран мля
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ну так и пишите шо грузин
пусть им будет стыдно
а то одной из стран
приютили все ворьё грузинское
а теперь одной из стран мля
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Иностранец сказал что нападавший сказал ,что он милиционер,а не полицай и потом начал обрабатывать кулаками его...В Одессе всё делается юмором, но иногда это бывает больно.
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Виновата во всем как всегда команда ЗЕ.
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Ещё утром 20 мая 2019 года мог быть виноват в этом Порошенко, а сейчас только Зелемойский.
Может ты - зебил, если этого не понимаешь?
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Саакашвілі заробляв собі на нові кросси?
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Я це чув по всій країні - багато гастролерів з кавказу, а також з ордло чи рфії. Є свої з інших регіонів.

Вони намагаються або розмовляти, або "причепитись" і добратись до сумки або гаманця. Чипляються до жінок. Інколи хамовито а інколи галантно, щоб жінка розплилася і відпустила сумку. Потім сумку хап - і побіг.

Працюють де людей багато - від торгівельних центрів до курортів. Можуть підійти на виходи з банку.

Так що, тримайте свої сумки та гаманці міцно і глибоко. А краще мати гаманець а гроші тримати окремо від гаманця. гаманець вкрадуть, а в ньому - дуля. І всім приємно.

Ніяка організована злочинність не може існувати без кришування.
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Закавказье - это Азербайджан, думается.
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияВ Одессе задержали иностранца, который под видом полицейского грабил зарубежных туристов. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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