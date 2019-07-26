 В Одессе задержали иностранца, который под видом полицейского грабил зарубежных туристов. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций МВД, псевдополицейский останавливал интуристов, начинал с ними разговор, во время которого наносил неожиданный удар, а потом отбирал ценные вещи и скрывался.

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