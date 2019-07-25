 Порошенко после допроса в ГБР: "Мы получили еще раз заверения, что ни одного уголовного дела, где бы фигурировал Порошенко, не существует". ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украину".
Видео 112
"Сегодня мы давали пояснения, они были в устном и в письменном виде относительно направлений, которые касаются абсолютно прозрачного соглашения о купле-продаже завода "Кузня на Рыбальском", которое осуществлялось без моего участия", - сказал Порошенко журналистам после допроса в ГБР в четверг.
Кроме того, по его словам, ГБР "пытается продолжать следственные действия против канала "Прямой"".
"Нам об этом сообщили. В то же время о пророссийских каналах у них нет информации", - сказал он.
Как сообщает "Українська правда", Порошенко также отметил, что он получил еще раз заверения, что ни одного уголовного дела, где бы он фигурировал, не существует.
"Мы твердо подчеркиваем, что будем заявлять, если Госбюро будет предвзято относиться и не будет возбуждать дело против Портнова за заведомо ложное сообщение о преступлении, мы будем искать правду по защите страны, речь не идет о защите Порошенко, речь идет о защите Украины в суде. Твердо подчеркиваю, что во время сегодняшнего общения мы получили еще раз заверения, что ни одного уголовного дела, где бы фигурировал Порошенко, не существует", - отметил экс-президент.
Порошенко отметил, что о допросе узнал из СМИ, которые ссылались на Telegram бывшего заместителя главы АП Януковича Андрея Портнова.
Он отметил, что о дальнейших допросах ему ничего неизвестно и посоветовал обратиться за этой информацией к Портнову.
Старая
песня: "то не моё то мне подкинули" и в таком дуже....но порохоботам
сойдет, тепеь этой козырной шестеркой они будут любого крыть
Судячи з виразів, які вживають посіпаки блазня - у них є досвід - чи то відбування покарання, чи то спілкування з криміналітетом...
портянка написала, що Порох продав Лэнкузню на 350 млн. баксів.
Форбс оцінив ВСІ актива Порошенка у 800 млн. баксів.
ВСЕ - 800млн.
Один невеличкий завод - 350млн.
Тобі в цих цифрах нічого не муляє?
Ще раз. 6 українських і 3 закордонних фабрики Рошен, кілька цукрозаводів і крохмальних заводів, агрофірми по вирощуванню цукрового буряку та кукурудзи, міноритарні частки у десятках бізнесів - 800 млн.
Лєнкузня - 350 млн.
Тобі не здається, що портянка набрехала?
«Немецкая газета Süddeutsche Zeitung приобрела Панамские документы, которые были распространены в воскресенье Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ)вместе с Проектом по расследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP).
Ни один из счетов, связанных с офшорной фирмой Порошенко, не имел более $3080.
Использование офшорных компаний полностью законно, и такая практика не является редкостью, особенно в России, Украине и других странах бывшего Советского Союза.
Источник: https://news.online.ua/739017/stanut-li-panamskie-dokumenty-kontsom-dlya-ukrainskogo-shokoladnogo-korolya/»
Украине нереально повезло, что весной 14 года у нас проснулся инстинкт самосохранения и мы выбрали именно Порошенко президентом.
Спасибо, господин Президент, за все, что Вы сделали для Украины!
Пусть это понимают единицы - Ваш труд не стал от этого меньше. дай Бог, чтобы эти перемены оказалось невозможно вернуть назад в совково-олигархическое прошлое.
Ну раз так, что он делал в ГБР? просто чаю с Трубой попить? Или как всегда, по давней привычке, звиздит