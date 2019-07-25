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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
 Политика Украины
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Все про:допрос (1179) Порошенко (17694) ГБР (457)

 Порошенко после допроса в ГБР: "Мы получили еще раз заверения, что ни одного уголовного дела, где бы фигурировал Порошенко, не существует". ВИДЕО

Пятый президент Украины Петр Порошенко рассказал, что на допросе в Государственном бюро расследований он давал пояснения, касающиеся соглашения о купле-продаже завода "Кузня на Рыбальском".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украину".

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"Сегодня мы давали пояснения, они были в устном и в письменном виде относительно направлений, которые касаются абсолютно прозрачного соглашения о купле-продаже завода "Кузня на Рыбальском", которое осуществлялось без моего участия", - сказал Порошенко журналистам после допроса в ГБР в четверг.

Кроме того, по его словам, ГБР "пытается продолжать следственные действия против канала "Прямой"".

"Нам об этом сообщили. В то же время о пророссийских каналах у них нет информации", - сказал он.

Как сообщает "Українська правда", Порошенко также отметил, что он получил еще раз заверения, что ни одного уголовного дела, где бы он фигурировал, не существует.

"Мы твердо подчеркиваем, что будем заявлять, если Госбюро будет предвзято относиться и не будет возбуждать дело против Портнова за заведомо ложное сообщение о преступлении, мы будем искать правду по защите страны, речь не идет о защите Порошенко, речь идет о защите Украины в суде. Твердо подчеркиваю, что во время сегодняшнего общения мы получили еще раз заверения, что ни одного уголовного дела, где бы фигурировал Порошенко, не существует", - отметил экс-президент.

Порошенко отметил, что о допросе узнал из СМИ, которые ссылались на Telegram бывшего заместителя главы АП Януковича Андрея Портнова.

Он отметил, что о дальнейших допросах ему ничего неизвестно и посоветовал обратиться за этой информацией к Портнову.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": После допроса в ГБР на автомобиль Порошенко попытались напасть несколько человек. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/v3139651
 
   
 Топ комментарии
 
мотають нерви ці шмари зєлєбєнівські!!! Жодна нормальна людина не може бути НЕВДЯЧНОЮ цьому президенту, який спас країну від парашинської орди, завдяки зусиллям якого в світи почали з повагою ставитися до України! До президента, який єдиний з усіх попередніх вкладав власні кошти в ЗСУ!!! Порох разом з командою зупинив падіння держави в прірву, наростили золотовалютні резерви..і це при тому, що тільки 5(всього) лярдів виділив МВФ...а ЗЕК та Юлька брали 19 і 22 лярда...де вони? ЗЕК, зрозуміло, кешем в фурах вивозив...А ця , з косою, куди їх втюхала?
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Оперативно зеботи набігли...
Порошенко после допроса в ГБР: "Мы получили еще раз заверения, что ни одного уголовного дела, где бы фигурировал Порошенко, не существует" - Цензор.НЕТ 4243

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Петя не зассал, на коляску не сел как йулья😁
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Когда его осудят и посадят,тогда посмотрим !
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Когда он в тюрьме окажется, он не только в коляску сядет, а под себя ссаться будет. Этот мудак действительно не Йуля.
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Петя просто поджег будущий флагманский корабль флота Украины - да и все! Дешево и надежно! Хоть кто-то из ГБР, САП, НАБУ, ГП возбудился по этому поводу?
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Опа. Гопоту, в центр Києва, під ДБР замовляли?
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Старая песня: "то не моё то мне подкинули" и в таком дуже....но порохоботам сойдет, тепеь этой козырной шестеркой они будут любого крыть
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00-Зенит-Циклон-ДНЕПР
Старая
песня: "то не моё то мне подкинули" и в таком дуже....но порохоботам
сойдет, тепеь этой козырной шестеркой они будут любого крыть


Судячи з виразів, які вживають посіпаки блазня - у них є досвід - чи то відбування покарання, чи то спілкування з криміналітетом... Порошенко після допиту в ДБР: "Ми отримали ще раз запевнення, що жодної кримінальної справи, де б фігурував Порошенко, не існує" - Цензор.НЕТ 8161
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Дурко, я просто написав каламбур, складений з двох цитат, Ющенка, та Порошенка. Свиновата навіть цього не розуміє. ))
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"Ці руки нічого не крали" + "здійснювалася без моєї участі".
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Торнадо надо отпустить,они его пощекочут.За СИЗО.
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Просто відпустити торнадівців. Бо вони невинні. Справа на них сфальшована на 100%
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Скот ! Сядешь пожизненно !
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Очередная брехня от Мародера,для его стада свидетелей "Божьей Росы" пройдет
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Мародера - на нары!
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Мне почему то вспомнилось . как наши бойцы заезжали в ДАП через сепарские посты ., с проверкой оружия .
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Або Гіркін виїздив з Слов'янську без жодних проблем.
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а мне вспомнилось, что в мае 14 года Дебальцево, Северодонецк, Краматорск, Рубежное, Станица, Мариуполь были Лугандоном, а в июле, до российского вторжения - опять стали украинскими.
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не благодоря . а вопреки . Мальдивский строго решил уничтожить Патриотов , по требованию ***** .
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Петро втомлений - капець. Петро хоче кримінальні справи? Нехай дочекається нового генпрокурора.
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З люцеферного , подобается , мерзота .
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Из стада зеленых соплей прокурор вылезет.
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Пьянка и постоянное чтение параноидное тг Портнова делают свое дело...
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Слухай, швонець сюди.
портянка написала, що Порох продав Лэнкузню на 350 млн. баксів.
Форбс оцінив ВСІ актива Порошенка у 800 млн. баксів.
ВСЕ - 800млн.
Один невеличкий завод - 350млн.
Тобі в цих цифрах нічого не муляє?
Ще раз. 6 українських і 3 закордонних фабрики Рошен, кілька цукрозаводів і крохмальних заводів, агрофірми по вирощуванню цукрового буряку та кукурудзи, міноритарні частки у десятках бізнесів - 800 млн.
Лєнкузня - 350 млн.
Тобі не здається, що портянка набрехала? Порошенко після допиту в ДБР: "Ми отримали ще раз запевнення, що жодної кримінальної справи, де б фігурував Порошенко, не існує" - Цензор.НЕТ 2876
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Не знаю, що там у нього сьогодні питали, але мутні гроші у Пєці на офшорних рахунках. Щоб знайти ці гроші, для цього треба воля фінполіції Штатів. Буде їхня воля - будуть і розмови.
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ОФШОРИ ПОРОШЕНКА.
«Немецкая газета Süddeutsche Zeitung приобрела Панамские документы, которые были распространены в воскресенье Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ)вместе с Проектом по расследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP).
Ни один из счетов, связанных с офшорной фирмой Порошенко, не имел более $3080.
Использование офшорных компаний полностью законно, и такая практика не является редкостью, особенно в России, Украине и других странах бывшего Советского Союза.
Источник: https://news.online.ua/739017/stanut-li-panamskie-dokumenty-kontsom-dlya-ukrainskogo-shokoladnogo-korolya/»
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Великий Украинец, при котором нам повезло жить.

Украине нереально повезло, что весной 14 года у нас проснулся инстинкт самосохранения и мы выбрали именно Порошенко президентом.

Спасибо, господин Президент, за все, что Вы сделали для Украины!

Пусть это понимают единицы - Ваш труд не стал от этого меньше. дай Бог, чтобы эти перемены оказалось невозможно вернуть назад в совково-олигархическое прошлое.
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"...Нет, не могу больше! Пойду приму 300 капель эфирной валерьянки!")) М.Булгаков...
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Да уж.Намотать на свой бок,интерес Украины,це высший пилотаж
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Твердо подчеркиваю, что во время сегодняшнего общения мы получили еще раз заверения, что ни одного уголовного дела, где бы фигурировал Порошенко, не существует Источник: https://censor.net.ua/v3139651

Ну раз так, что он делал в ГБР? просто чаю с Трубой попить? Или как всегда, по давней привычке, звиздит Порошенко після допиту в ДБР: "Ми отримали ще раз запевнення, що жодної кримінальної справи, де б фігурував Порошенко, не існує" - Цензор.НЕТ 8931
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныПорошенко после допроса в ГБР: "Мы получили еще раз заверения, что ни одного уголовного дела, где бы фигурировал Порошенко, не существует". ВИДЕО
 
 
 
 
 
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