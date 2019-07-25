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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
 Политика Украины, Происшествия, Общество
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Все про:Порошенко (17694) титушки (467) ГБР (457)

 "Титушки напали на автомобиль Порошенко", - нардеп Арьев. ВИДЕО

Несколько неизвестных напали на автомобиль Петра Порошенко, когда тот уезжал после визита в ГБР.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом написал нардеп Владимир Арьев на своей странице в соцсети и опубликовал видеозапись.

"Титушки только что напали на автомобиль Порошенко на выходе из ГБР. Устроили драку с охраной и убежали в сторону площади Победы. За ними погнались два десятка полицейских. Три-четыре класических титушек-спортсменов. Времена регионалов возвращаются с огромной скоростью", - написал Арьев.

Источник: https://censor.net.ua/v3139649
 
   
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Времена яныка возвращаются, а у Зебилов радость.
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Не переживай твій бос до яника не добіжить. Зловимо падлу!
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😂 Опять порохоботы? Так выборы все прошли нам же уже не платят?)))))
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Ого, так швидко порохоботи мене ще не спалили😀
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у зедрочеров все кто против зеленского все порохоботы)))
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Не спалювали? Волинянин з Мухосранську...якута тобі в дупу.
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Та это тянет на реальное уголовное дело, тут реал, а не виртуал, как в ролике с клоуном
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Та да, а если ещё окажется что то Петины титушки были, то вообще комедия будет криминальная
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Порох сильно европеец, в этом его слабость в стране, где половина населения ватная.
Это казачки от Портнова (ищи кому выгодно)
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Проплаченая быдлота из Зе команды
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Так говорю же, гранатами надо было,эх...
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Благодарный народ Петю видеть желает, радуется...
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и бежит перед машиной и всех оповещает
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Зато мабуть Єфремова з хлібом сіллю зустрічають, вдячний нарід.
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А твоё ***** уже как-то не ко двору, ссытся бедный от петруччи
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Подобных безмозглых приматов из вида "титушки" и им подобных, надо было отстрелять ещё в 2014 году. Ну, это ещё впереди.
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Мразь почувствовала безнаказанность при Зеле. Вот сепары тучами возвращаются в страну. Точно знают что ничего не будет, иначе не ехали бы.
Поздравляю зелефилов с поворотом страны в прошлое!
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Петю поздравь....
Его бездарность до этого и довела...- до Зе сопли и реванша сепаров...
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А куда это он чухнул ? Ссыкун "Титушки напали на автомобиль Порошенко", - нардеп Арьев - Цензор.НЕТ 1247
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вся интрига заключается в том,кто ети титушки? хоть бы одного из них поймали и допросили
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Аваківська петушня, переодягнена у цивільне.
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Сам позвал для картинки и жалости 8% пецеботов.Не верю.
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Зебанаты
как там полиция говорила, нападение на представителей
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"Устроили драку с охраной и убежали в сторону площади Победы. За ними погнались два десятка полицейских. Три-четыре класических титушек-спортсменов."

Источник: https://censor.net.ua/v3139649

Титушки оказались спортивнее?
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Во какая всенародная любовь у петра !!! "Титушки напали на автомобиль Порошенко", - нардеп Арьев - Цензор.НЕТ 3868
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Три-четыре класических титушек-спортсменов Источник: https://censor.net.ua/v3139649- это весь народ?
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Шоколадный РЫГО-УБЛЮДОК расплодил питушню и сам попал под их раздачу "Титушки напали на автомобиль Порошенко", - нардеп Арьев - Цензор.НЕТ 253
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Я звісно вибачаюсь, але хто тоді Зєленський? РИГО-ХХХХХХ?)
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Это жабы пророссийские.
Так и смердит кокошником
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а туча мусорских стоит и спостеригает - класс !
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Я чогось не розумію? Тут ж всі розказувать почали, що Петя не прибув у ДБР. Так що таки був там сьогодні?
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Тю, так чого тоді викликали, якщо справ проти нього немає. Хай би викликали тих, проти кого справи є...
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Кстати,вспомнил что это мне напомнило.
"В мыня стрыляли!"©
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Портнов и зелемойский научат хохлов работать в правовом поле😂
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А шо они хотели от автомобиля Парашонки? Нападать при массовом скоплении журналистов это мощный ход, чуть запоздалый правда, бо выборы закончились!
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Калозеленые обделались ,как всегда 🤡🐸🐒💩🤢🤮
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99проц что эта гнида и наняла титушек. Во тварь изворотлевая .
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А разве у нас за 5 "шоколадных" лет титушки (так же, как и рейдеры) куда-то пропадали? Арьев засиделся в ПАСЕ. Пора домой, в жестокую реальность. "Тітушки напали на автомобіль Порошенка", - нардеп Ар'єв - Цензор.НЕТ 3077
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Арьев подстилка Сказочного Поросяты
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Титушки напали на автомобиль Порошенко", - нардеп Арьев. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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