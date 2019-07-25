 "Титушки напали на автомобиль Порошенко", - нардеп Арьев. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом написал нардеп Владимир Арьев на своей странице в соцсети и опубликовал видеозапись.

"Титушки только что напали на автомобиль Порошенко на выходе из ГБР. Устроили драку с охраной и убежали в сторону площади Победы. За ними погнались два десятка полицейских. Три-четыре класических титушек-спортсменов. Времена регионалов возвращаются с огромной скоростью", - написал Арьев.