 "Титушки напали на автомобиль Порошенко", - нардеп Арьев. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом написал нардеп Владимир Арьев на своей странице в соцсети и опубликовал видеозапись.
"Титушки только что напали на автомобиль Порошенко на выходе из ГБР. Устроили драку с охраной и убежали в сторону площади Победы. За ними погнались два десятка полицейских. Три-четыре класических титушек-спортсменов. Времена регионалов возвращаются с огромной скоростью", - написал Арьев.
Это казачки от Портнова (ищи кому выгодно)
Поздравляю зелефилов с поворотом страны в прошлое!
Его бездарность до этого и довела...- до Зе сопли и реванша сепаров...
как там полиция говорила, нападение на представителей
Источник: https://censor.net.ua/v3139649
Титушки оказались спортивнее?
Так и смердит кокошником
"В мыня стрыляли!"©