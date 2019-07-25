 Полиция задержала шестерых подозреваемых в нападении на патрульного в Киеве. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в сети Facebook сообщил глава полиции Киева Андрей Крищенко.
"Полицейский находился на службе, когда увидел конфликт между молодыми людьми: представился, сделал замечание - и на него набросились с кулаками", - говорится в сообщении.
В ответ он применил травматическое оружие: сделал несколько предупредительных выстрелов, от которых никто не пострадал, и потерял сознание от удара бутылкой по голове.
Наряды патрульных и оперативники по горячим следам задержали шестерых подозреваемых в нападении на полицейского.
"Хочу напомнить всем "ковбоям", что за нападение на полицейского при исполнении предусмотрено до 15-ти лет лишения свободы или пожизненное лишение свободы", - отметил Крищенко.
В США они все 6 лежали бы в лужах крови и булькали о полицейском беспределе
Всех на зону . Лет по 12 желательно .