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 Происшествия, Киевские новости
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Все про:Киев (17745) патрульная полиция (1293) Крищенко (279)

 Полиция задержала шестерых подозреваемых в нападении на патрульного в Киеве. ВИДЕО

В Киеве оперативник Оболонского управления полиции пострадал от группового нападения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в сети Facebook сообщил глава полиции Киева Андрей Крищенко.

"Полицейский находился на службе, когда увидел конфликт между молодыми людьми: представился, сделал замечание - и на него набросились с кулаками", - говорится в сообщении.

В ответ он применил травматическое оружие: сделал несколько предупредительных выстрелов, от которых никто не пострадал, и потерял сознание от удара бутылкой по голове.

Наряды патрульных и оперативники по горячим следам задержали шестерых подозреваемых в нападении на полицейского.

"Хочу напомнить всем "ковбоям", что за нападение на полицейского при исполнении предусмотрено до 15-ти лет лишения свободы или пожизненное лишение свободы", - отметил Крищенко.

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Полиция задержала шестерых подозреваемых в нападении на патрульного в Киеве 01

Источник: https://censor.net.ua/v3139640
 
   
 Топ комментарии
 
А чого їм при виконанні травмати видають?
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Жил в Киеве в 1985-м году, он и тогда таким был))
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Жил в Киеве в 1985-м году, он и тогда таким был))
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Я жив у Києві ще у 70-ті, ніколи не було такого свавілля, а головне такої кількості відвертих дебілів, які готові легко самі померти та когось вбити.
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А чого їм при виконанні травмати видають?
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100%..
В США они все 6 лежали бы в лужах крови и булькали о полицейском беспределе
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та ни при каком он не при исполнении там был, просто гулял по городу с травматом, а теперь вот отмазывают
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" Полиция задержала шестерых подозреваемых в нападении на патрульного в Киеве. "

Всех на зону . Лет по 12 желательно .
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За шо?! Так ні за шо ж! Якийсь невідомий криврукий джентльмен впустив пляшку, вона впала випадково на голову поліцейському, так пацани не розгубилися і давай ловити його шоб не впав! Потім підіймали, підіймали, а сил не було підняти, бо всі було в шоці! Боялися за його життя та здоров'я!
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тушите свет, поперло криворожское быдло кверху!
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Глядь, а тут ещё петюшкино говно плещется.... Полиция задержала шестерых подозреваемых в нападении на патрульного в Киеве - Цензор.НЕТ 1942
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Выдать по 100 гривен на опохмел и отпустить .. Полиция задержала шестерых подозреваемых в нападении на патрульного в Киеве - Цензор.НЕТ 3514
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Пополнение на зоне. Но к сожалению вероятность, что тюрьма их перевоспитает стремиться к нулю.
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Жаль, что никто из 6 ублюдков не пострадал.
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Нормально так дебіли отримають. "Меня встречают лагеря."
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Хочу напомнить, что новый полицейский реально применивший оружие присел
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Ти реально такий дурненький? На Майдані було повстання проти тиранії, а тут свавілля гопоти.
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Олег Петрович ed2c8e0a,у тебя вата вместо мозга! тебе лишь бы в лужу пёрднуть! Полиция задержала шестерых подозреваемых в нападении на патрульного в Киеве - Цензор.НЕТ 6268
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животных нужно стрелять как минимум по ногам в жопы их гопнические! ещё смеют власти напоминать что мол за нападение и нарушении такой то статьи до 15 лет..хахаха суки вы хоть одному дали 15 лет за убийства и другие зверства. нападения? животные только поугрожать можете и ножками потопать...это как страна европу постоянно тролит за то что она мол выносит НЕЗАДОВОЛЕННЯ про агресию ********* против УКРАИНЫ. тоже самое ... а вот видели как гопники парня журналиста на днях втроём напали утром возле бара. парень крепкий спортом занимался отбивался от трёх ********** пока те армянские бандиты местные не держали парня за руки а ***** тот перерезал парню горло. море крови...задержали и все ссут их там они месные наркоторговци и наркоманы..и менты ничего *** ... ******* всех нужно ..где же герой такой как в кино блин...мститель ...который чистил бы страну от такого быдла? как СТАЛОНЕ В ФИЛЬМЕ ГОВОРИЛ ПРЕСТУПНИКУ: ты говорит ему больной. а я доктор! и зафуячил его..вылечил...((
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А когда звонишь 102 хрен кто приедет. Они на бухих баб охотятся в это время. Потужна полиция от зебыдла.
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияПолиция задержала шестерых подозреваемых в нападении на патрульного в Киеве. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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