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Все про:Таиланд (150) Укроборонпром (738) БТР (149) Букин_Павел (36)

 "Укроборонпром" отправил в Таиланд первый машинокомплект БТР-3КШ для сборки в этой стране по лицензии. ВИДЕО

Государственный концерн "Укроборонпром" отправил в Таиланд первый машинокомплект командно-штабного БТР. Он был разработан по заказу Таиланда и произведен совместно с частными компаниями.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу "Укроборонпрома".

"Рассматриваем эту экспортную поставку как маркер углубления нашего сотрудничества с Таиландом - стратегическим партнером Украины в Юго-Восточной Азии. Украина имеет серьезные перспективы в этом направлении и должна их использовать в своих национальных интересах", - сказал генеральный директор Концерна Павел Букин.

По его словам, несколько лет назад было заключено рамочное соглашение с уполномоченным предприятием Министерства обороны Таиланда по производству БТР-3Е1, различных модификаций и машин на его базе, а также - по обеспечению сервисного обслуживания в королевстве.

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"Командно-штабная машина БТР-3КШ на базе БТР-3 является совместным проектом КБТО, который входит в состав Укроборонпрома, других предприятиях Концерна и частных компаний, разработана по заказу командования Сухопутных войск Королевства Таиланд в кооперации с Институтом оборонных технологий Министерства обороны Таиланда", - рассказал глава концерна.

По его мнению, в нынешних условиях расширение экспортных поставок является единственной возможностью обеспечить инновационное развитие предприятий "Укроборонпрома". "Кооперация с Таиландом позволила Украине расширить линейку БТР-3 и запустить в серийное производство абсолютно новую боевую машину мирового уровня", - отметил гендиректор.

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БТР-3КШ является новой машиной в линейке БРТ-3, оснащенной автоматизированной системой управления боем, которая объединяет передаваемую защищенной цифровой связью информацию о местонахождении подразделений, целей и средств огневого поражения. Система управления боем выводит целостную картину на тактические компьютеры и позволяет оперативно передавать боевые задачи и контролировать их выполнение.

БТР-3КШ имеет в своем составе беспилотные комплексы, что позволяет самостоятельно получать уточненную информацию. Сейчас в составе БТР-3КШ применяются БПЛА "Рама" от ГП "ГКБ Авиации общего назначения", входящего в состав Концерна.

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Характеристики высокопроходимого шасси 8х8 БТР-3КШ позволяют развивать скорость 100 км/ч с возможностью форсировать водные преграды.



Источник: https://censor.net.ua/v3139616
 
   
 Топ комментарии
 
Долбодятел он из палаты № 6, у которого по причине разгильдяйства санитаров забыли забрать электронные девайсы. Он реально болен.
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ти хто за освітою? пісатєль?
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А гарант долю поимел? Если нет, то непорядок!
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Не потрібно було нічого відправляти в Тайланд! Тайланд вже відмовився від української бойової техніки! Всі контракти які були підписані раніше вже не мають жодного сенсу! Тайланд вже отримав три партії танків від китайського виробника Norinco і Тайланду для цього не прийшлось чекати 7 років! Загальна кількість китайських нових танків, які Китай виробив за два роки сягнули 39 одиниць! А ми робили 49 танків БП Оплот - 7 років!!!! Тепер Тайланд повністю переходить на китайські танки та БТР й Україні потрібно терміново викупити всі 49 танків Оплот та 180 БТР-3 в Тайланду і повернути їх в Україну і передати їх на озброєння ЗСУ!
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Окремо хотілось би сказати по БТР-3, ну не потрібно їх випускати з заднім розташуванням двигуна! Переносіть двигун вперед і робіть позаду десантну апарель, як в БТР-4! Без десантної апарелі позаду це вже не бойова техніка а непотріб!
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Долбодятел он из палаты № 6, у которого по причине разгильдяйства санитаров забыли забрать электронные девайсы. Он реально болен.
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"Зафонтанировал" сегодня "Игорёк"... Видно, "обострение"...
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Дальше все понятно.
Росії треба знищити конкурента.
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А як россія вищала по всьому світу про українські БТР-4Е, іранського Контракту : «Там таааакіііііііє ЩЄЄЄЄЄЄЄЄЄЛІІІІІІІІ, в корпусах !!!! ». А потім, коли його їм вдалося зірвати, якось тихесенько прослизнула інформація, що на замін, россія пропхнула туди свій металолом БТР-82....
Але ж як згодились тоді, ці повернуті Україні БТР-4Е на Східному фронті !!!
Пам'ятаєте, крики по радіо: «Пацани, етож « Буцефал» !!! Пацани ! Давай на сє'єм ! Там пушка - стена не дєржит !!!»...
І безкінечні балачки про «нємєцкіє БТРьі»...
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Т.е., закупать у Канады бронетехнику будет дешевле, чем построить свою?
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Цензор.НЕТВидеоТехнологии"Укроборонпром" отправил в Таиланд первый машинокомплект БТР-3КШ для сборки в этой стране по лицензии. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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