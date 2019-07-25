 СБУ блокировала масштабное хищение древесины из Лазещинского лесничества на Закарпатье. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Оперативники спецслужбы установили, что служащие нескольких структурных подразделений предприятия осуществляют несанкционированную заготовку и сбыт лесоматериалов в особо крупных размерах, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Неучтенный лес злоумышленники реализовывали местным деревоперерабатывающей хозяйствам.
Во время санкционированных следственных действий на территориях государственных предприятий правоохранители обнаружили большое количество леса и пиломатериалов без документов об их происхождении, а также неучтенные средства деревообработки. Кроме того, выявлены многочисленные факты нарушения трудового законодательства, в частности отсутствие на отдельных предприятиях разрешений на выполнение работ повышенной опасности и использование труда неоформленных работников.
По предварительной информации в результате таких злоупотреблений должностные лица лесничества получили более 300 тыс. гривен "прибыли". Профильные эксперты оценивают масштабы экологического ущерба.
Сейчас одному из организаторов противоправной схемы объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 191 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия для выяснения всех обстоятельств дела и установления других должностных лиц лесного хозяйства, причастных к махинациям. Также проверяется информация о возможном контрабандном перемещении незаконно заготовленной древесины за границу.
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