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 Политика Украины
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Все про:Закарпатье (1620) лес (411) СБУ (13654)

 СБУ блокировала масштабное хищение древесины из Лазещинского лесничества на Закарпатье. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Во исполнение указа Президента Украины "О некоторых мерах по сохранению лесов и рациональном использовании лесных ресурсов" и в рамках мероприятий по охране природных ресурсов сотрудники Службы безопасности Украины под процессуальным руководством прокуратуры Закарпатской области блокировали незаконную реализацию лесосырья должностными лицами лесной охраны Лазещинского лесничества госпредприятия "Ясинянское лесоохотничье хозяйство" .

Оперативники спецслужбы установили, что служащие нескольких структурных подразделений предприятия осуществляют несанкционированную заготовку и сбыт лесоматериалов в особо крупных размерах, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Неучтенный лес злоумышленники реализовывали местным деревоперерабатывающей хозяйствам.

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Во время санкционированных следственных действий на территориях государственных предприятий правоохранители обнаружили большое количество леса и пиломатериалов без документов об их происхождении, а также неучтенные средства деревообработки. Кроме того, выявлены многочисленные факты нарушения трудового законодательства, в частности отсутствие на отдельных предприятиях разрешений на выполнение работ повышенной опасности и использование труда неоформленных работников.

СБУ блокировала масштабное хищение древесины из Лазещинского лесничества на Закарпатье 01
СБУ блокировала масштабное хищение древесины из Лазещинского лесничества на Закарпатье 02
СБУ блокировала масштабное хищение древесины из Лазещинского лесничества на Закарпатье 03
СБУ блокировала масштабное хищение древесины из Лазещинского лесничества на Закарпатье 04
СБУ блокировала масштабное хищение древесины из Лазещинского лесничества на Закарпатье 05
СБУ блокировала масштабное хищение древесины из Лазещинского лесничества на Закарпатье 06

По предварительной информации в результате таких злоупотреблений должностные лица лесничества получили более 300 тыс. гривен "прибыли". Профильные эксперты оценивают масштабы экологического ущерба.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Господин Сыса? Мы здесь вас ждем", - Зеленский звонил директору лесхоза с совещания на Харьковщине. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сейчас одному из организаторов противоправной схемы объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 191 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия для выяснения всех обстоятельств дела и установления других должностных лиц лесного хозяйства, причастных к махинациям. Также проверяется информация о возможном контрабандном перемещении незаконно заготовленной древесины за границу.

Источник: https://censor.net.ua/v3139613
 
   
 Топ комментарии
 
Баканов таки наводит шороху потрошки .
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вырубывают леса, а потом орут каждый год: рятуйте, стихія, повінь, тонемо!!!
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при петі такого точно не було а де дякули з зебіли,ви зробили це разом?
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при петі такого точно не було а де дякули з зебіли,ви зробили це разом?
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Ой, та та такої показухи хіба не було?
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Баканов таки наводит шороху потрошки .
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Потрошки у куриці, а правильно - потрошку, хоча потрошку це нічого не дає.
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Дяка тобi , Абу , за виховання Куприка СБУ блокировала масштабное хищение древесины из Лазещинского лесничества на Закарпатье - Цензор.НЕТ 3903
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І хто ж це зробив таке? Мабуть "дах" щез у лісника, нікому стало платити, а ті перестали платити СБУ. Так же мабуть було?
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просто СБУ 29 років цю операцію розробляло, щоб на внуків виконавців вийти
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вырубывают леса, а потом орут каждый год: рятуйте, стихія, повінь, тонемо!!!
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Рома, твій коментар не зовсім коректний....Ліси рубаються завдяки всіляким ділкам і чинушам, а місцеві мешканці - це просто дешева робоча сила, якій більше ніде заробити.... Тут потрібна серйозна державна програма по захисту українських лісів, потрібно внести зміни в кримінальний кодекс(не штрафувати, а термін з конфіскацією) і жорсткий державний контроль за всіма деревообробними підприємствами
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сбу его и крышивало , просто была команда показать работу.Показали и опять продолжат крышивать.
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Два тижні тому я писав як крадуть ліс на Сіверщині. Місцеві бояться щось говорити, бо їх просто вбивають за слова.
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ЗЕМЛЯ, С/Г УГІДДЯ: Міністерство сільського господарства
ЛІС: міністерство лісового господарства ВІДСУТНЄ! Чому? Щоб не мішало красти ліс
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буде міністерство - будуть красти ще більше
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Буде можливість фінансувати та відновлювати ліси.
Міністр аграрної політики та продовольства і ЛІСИ!

ПОЛОЖЕННЯ про Державне агентство лісових ресурсів України
1. Державне агентство лісових ресурсів України (Держлісагентство) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра аграрної політики та продовольства і який реалізує державну політику у сфері лісового та мисливського господарства.
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для Карпат достатньо буде просто ввести повний мораторій на вирубку років на 10..... говорив з місцевим "спєцом" у Верховині.... він каже, що шишки смереки переносяться осіннім вітром і таким чином вона висіюється сама
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Сосна, смерека, модрина, акація та інші дерева так і заліснюють територію. Проте проблема в тому, що в 19 столітті Карпати заліснили штучно альпійською смерекою, яку потрібно зрубати до 60 річного віку, коли вона зріла. Зараз таким смерековим лісам більше 90 років і вони сохнуть, Сколівщина яскравий приклад. Дерева сохнуть, є короїд, ліс фактично сухостій. Його необхідно вирубати. Міністру аграрної політики та продовольства цього не зрозуміти.
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біля Сколе, в деяких місцях, практично лисі гори - рубають, скоти, все підряд і молодняк також
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Борьба двух гнилых сущностей: КГБ и госпредпрития. Может ни одно, ни другое не нужно обществу?
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Зебилы забирают работу у обычных контрабандистов СБУ блокировала масштабное хищение древесины из Лазещинского лесничества на Закарпатье - Цензор.НЕТ 6347
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Скоро все хозяйственные операции будут под наблюдением СБУ...
Янтарные войны закончились?
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Где то в янтарных республиках резко сжалось у кого то очко!
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Боюсь показать неоригинальным, но при чём тут СБУ? Посмотрите на этих военных-сдоровенных, которые брёвна охраняют. Не смешно? Разве эти не налоговая или полиция должны заниматься?
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ну так это по совместительству грузчики бревен с дальнейшим "временным" сохранением на даче прокурора для тщательного исследования материалов преступления.
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Це крупна партія на фото? Ви що здуріли?
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Я давно підозрював, що гуцули з гір все беруть, а назад - нічого не віддають. А потім ще, гандони, отримують компенсації за власноручно створені паводки та повені.
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это ж сколько карандашей зубочисток и тетрадок в клетку для школоло можно настругать
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныСБУ блокировала масштабное хищение древесины из Лазещинского лесничества на Закарпатье. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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